اقتصاد

بعد مطالبتها بالتحقيق في أصل كورونا.. الصين تعاقب أستراليا اقتصاديا

الحرة / ترجمات - دبي
27 مايو 2020
الصين تعاقب أستراليا اقتصاديا بعد المطالبة بالتحقيق في مصدر كورونا
الصين تعاقب أستراليا اقتصاديا بعد المطالبة بالتحقيق في مصدر كورونا

في محاولة لإرهاب الدول ومنعها من المطالبة بفتح تحقيق في مصدر كورونا، بدأت الصين بتنفيذ ما يشبه مقاطعة اقتصادية للمنتجات الأسترالية  بعد مطالبة الأخيرة بالتحقيق في أزمة الفيروس، وفقاً لقناة سي إن إن.

فقد توقفت الصين عن قبول لحوم البقر من أربعة مسالخ أسترالية كبيرة في 12 مايو، مشيرة إلى مشاكل صحية، وبعدها بخمسة أيام، فرضت تعريفات جمركية بأكثر من 80٪ على واردات الشعير الأسترالي كجزء من تحقيق لمكافحة إغراق السوق.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا حتى الآن، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين أكثر من 214 مليار دولار في عام 2018 ، وبما أن أستراليا تواجه الاحتمال الحقيقي للركود المرتبط بالفيروس، فهي بحاجة إلى هذه  العلاقة الاقتصادية الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتصاعد الخطاب المناهض لأستراليا في وسائل الإعلام الصينية، ويقول الخبراء إن هناك تصدعات عميقة تظهر في العلاقات بين البلدين.

وكان سفير الصين لدى أستراليا تشن جينغيي رد على تصريحات وزيرة خارجية أستراليا بالتحقيق في أصل الفيروس، قائلاً إن الشعب الصيني نفسه قد ينفذ حملة مقاطعة للمنتجات الأسترالية.

إلا أن الخارجية الأسترالية ردت باستدعاء السفير الصيني، واتهمته باستخدام "الإرهاب الاقتصادي"، وبعد أقل من شهر، يبدو أن حملة معاقبة أستراليا تسير على قدم وساق.

ويعتبر رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أول زعيم دولي خارج الولايات المتحدة يدعو إلى تحقيق رسمي في أصل فيروس كورونا، ومحاسبة المسؤولين على هذه الأزمة.

كما نقلت صحيفة بلومبرغ عن مصادر قولها إن المسؤولين الصينيين أعدوا قائمة بالأهداف المستقبلية المحتملة للانتقام، بما في ذلك المأكولات البحرية الأسترالية والشوفان والفاكهة.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأسترالي الأسبق ألكسندر داونر في حديث مع إذاعة أستراليا الوطنية يوم الثلاثاء، أن تحرك الصين ضد الشعير الأسترالي يبدو أنه "عقاب" على تحرك البلاد للدفع باتجاه تحقيق دولي في مصدر الفيروس.

وأضاف: "تجربتي الكاملة مع الصين هي أنهم سيحاولون الضغط عليك بأقصى ما يستطيعون... أنا آسف بشأن مزارعي الشعير ولكننا على الأقل لم ننحني ونستسلم من جانبنا ولدينا التحقيق الذي أردناه".

 

بالون اختبار

 

ويرى الخبراء أن أستراليا تعتبر بالون اختبار، وسأل بعضهم هل يمكن لديمقراطية ليبرالية ذات علاقات تجارية وثيقة مع النظام الاستبدادي في بكين أن تحتفظ بسياسة خارجية مستقلة؟

لعقود، كانت كانبيرا عالقة بين العلاقات الاقتصادية مع الصين الصاعدة، وعلاقاتها الأمنية الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، فالغالبية العظمى من صادرات أستراليا إلى الصين هي مواد خام مثل خام الحديد والفحم والذهب والصوف، لتغذية النمو الاقتصادي السريع للبلاد، بينما تستورد كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات التقنية.

إلا أن العلاقات بين الجانبين بدأت تتدهور في عام 2017 عندما أدخلت أستراليا تشريعات أمنية جديدة واسعة النطاق تهدف إلى قمع التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية، والتي اعتقدت بكين أنها تستهدفها بشكل مباشر.

في أواخر أبريل الماضي، نشر أندرو هاستي، وهو عضو بارز في حكومة الائتلاف الوطني الليبرالي الحاكم، عريضة على موقعه على الإنترنت يدعو الحكومة إلى "اتخاذ إجراء بشأن السيادة الأسترالية".

وقال: "كشف جائحة فيروسات كورونا عن التكلفة الحقيقية للاعتماد المفرط على نظام استبدادي مثل الصين من أجل أمننا الاقتصادي ورخائنا". 

الحرة / ترجمات - دبي

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الصين تعاقب أستراليا اقتصاديا بعد المطالبة بالتحقيق في مصدر كورونا
اقتصاد

بعد مطالبتها بالتحقيق في أصل كورونا.. الصين تعاقب أستراليا اقتصاديا

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منظمة التجارة العالمية تتهم السعودية بقرصنة مباريات كرة القدم
اقتصاد

قد يعيق استحواذ بن سلمان على نيوكاسل.. التجارة العالمية تتهم السعودية بقرصنة المباريات

اقتصاد

قد يعيق استحواذ بن سلمان على نيوكاسل.. التجارة العالمية تتهم السعودية بقرصنة المباريات

الحرة / ترجمات - دبي
27 مايو 2020
منظمة التجارة العالمية تتهم السعودية بقرصنة مباريات كرة القدم
منظمة التجارة العالمية تتهم السعودية بقرصنة مباريات كرة القدم

يبدو أن صفقة استحواذ صندوق الاستثمار السعودي الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان، على نادي نيوكاسل يونايتد الإنكليزي مقابل 300 مليون جنية إسترليني (370 مليون دولار) أصبح من الصعب إتمامها، بعد حكم منظمة التجارة العالمية أن الحكومة السعودية هي من وقفت خلف قرصنة بث الأحداث الرياضية من خلال قناة "beoutQ"، وفقاً لموقع الغارديان.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقرير النهائي لمنظمة التجارة العالمية المؤلف من 130 صفحة الذي لن يتم نشره قبل منتصف يونيو القادم، أكد أن الحكومة السعودية وراء "beoutQ"، مضيفة أن رابطة لدوري الإنكليزي تسلمت نسخة من التقرير، وأنها أحد الجهات التي قدمت شكاوى ضد الرياض بسبب هذه القرصنة.

كانت الفيفا ويويفا والبريمرليغ والليغا وآخرون حاولوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد "beoutQ" في المملكة بسبب بث المباريات بشكل غير قانوني، لكن تسع شركات قانونية محلية رفضت قبول قضية حقوق الطبع والنشر. 

وفي وقت لاحق، تم رفع دعوى ضد الرياض إلى منظمة التجارة العالمية، وهي أعلى هيئة قضائية يمكنها أن تبت في الأمر، ولقد أصدرت حكمها، حيث خلصت إلى أن المملكة العربية السعودية تنتهك القانون الدولي من خلال قناة "beoutQ".

وأفادت الصحيفة أن هذا الحكم سيضع أصحاب النادي ورابطة الدوري الإنكليزي في اختبار صعب، يمكن أن يؤدي إلى فشل إتمام الصفقة، مؤكدة أنه لو تمت ستكون بمثابة جريمة في المملكة المتحدة.

ورفضت المملكة والمسؤولين فيها  الربط بين الحكومة السعودية وولي العهد وعمليات القرصنة.

 وكانت الحكومة البريطانية قد أخذت قضية القرصنة السعودية على محمل الجد لدرجة أن ليام فوكس، وزير التجارة الدولية، كتب إلى ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية بخصوص هذه القضية، كما أثار فيليب هاموند وزير الخزانة هذه القضية مؤخرا مع وزراء سعوديين. 

بينما أعلنت الرياض في وقت السابق أن القناة تبث من كوبا وكولومبيا، مما دفع حكومتي البلدين إلى إصدار إنكار صارم، وتبين فيما بعد أنها كانت تبث على القمر الصناعي عرب سات المملوك للرياض، ومقرها الرئيسي في البلاد.

ومنذ ذلك الحين تمت إزالة القناة من على القمر الصناعي، ومع ذلك، لا تزال أجهزة فك التشفير غير القانونية التي تسمح ببث محطات البث الرئيسية، بما في ذلك Sky و BT، متاحة على نطاق واسع.

من جانبه، حث رئيس الدوري الإسباني، خافيير تيباس، رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز على النظر في الضرر الذي تسبب فيه قرصنة قناة "beoutQ" للمباريات على الرياضة، قبل اتخاذ قرار بشأن الاستحواذ على نيوكاسل.

يذكر أن هذا ليس السبب الوحيد الذي قد يعيق إتمام الصفقة، فقد طالبت منظمة العفو الدولية من الرابطة منع إتمام الصفقة، قائلة إن بن سلمان متورط في "حملة قمع شاملة ضد حقوق الإنسان". 

كما قالت هاتيس جنكيز، خطيبة الصحفي جمال خاشقجي، الذي قُتل في 2018 داخل القنصلية السعودية في تركيا، إن الاستيلاء يجب أن يُوقف بسبب جريمة القتل.

الحرة / ترجمات - دبي