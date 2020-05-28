أمازون تتوجه لاقتحام عالم السيارات ذاتية القيادة

بلغت شركة أمازون مرحلة متقدمة في مباحثاتها للاستحواذ على شركة "زوكس" المتخصصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، وهي الخطوة التي تعول عليها عملاقة التجارة الإلكترونية لتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشير الصحيفة إلى أن مباحثات الصفقة يرجح أن تقدّر زوكس بمبلغ دون 3.2 مليارات دولار التي حققتها الشركة في تقديرات سابقة تمت عام 2018.

وبينما رفضت أمازون التعليق على الصفقة، قال محللون إنها ستوفر على الشركة مليارات الدولارات سنويا من التكاليف المترتبة عليها جراء خدمة شحن البضائع التي تقدمها.

وتعتبر عملية توصيل البضائع واحدة من أكثر الإجراءات المكلفة لأمازون، حيث يتوقع أن تصل تكلفتها على الشركة إلى حوالي 90 مليار دولار سنويا في الأعوام المقبلة، بحسب شركة التحليل المتخصصة في عالم المواصلات والإنترنت "مورغان ستانلي".

وبحسب التقديرات، فاستحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.

ويرى متخصصون في زوكس منافسا لشركات أخرى عاملة في مجالات مقاربة، مثل "تيسلا" و"جنرال موتورز".

كما تتصاعد التوقعات بأن تدخل أمازون باستحواذها على زوكس خط المنافسة في مجالات توصيل الركاب والطعام على حد سواء، علاوة على توصيل البضائع. وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى أن الشركة قد تخلق تحديا آخر أمام سيارة شركة "وايمو" المتخصصة بالسيارات ذاتية القيادة التابعة لغوغل.

وتم تأسيس زوكس عام 2014 لتعمل على تطوير البرمجيات والآليات المطلوبة لصناعة سيارات ذاتية القيادة تعمل على الكهرباء، تتيح للشخص طلبها كسيارة أجرة عبر تطبيقات مخصصة يتم تثبيتها على الهواتف الذكية.

وتصف "وول ستريت جورنال" الصفقة بأنها قد تمنح "حياة جديدة" للشركة الناشئة، والتي واجهت صعوبات في تحقيق الأرباح التي كانت تتطلع إليها.

وكانت شركة أمازون قد شكلت منذ سنوات فريقا متخصصا بشأن تطوير تقنيات القيادة الذاتية، ما يؤكد توجه الشركة بشكل جدي نحو هذا المجال.

