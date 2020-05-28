اقتصاد

سرحت آلافا من موظفيها.. مدير بوينغ لا يتوقع عودة الطيران إلى ما قبل كورونا

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
بوينغ 777 إكس
بوينغ 777 إكس

أعلنت شركة بوينغ اليوم الأربعاء تسريحها ما يقارب 10 آلاف عامل من مصانعها في سياتل، عاصمة ولاية واشنطن الأميركية.

ويضاف هذا العدد إلى عدد العمال الذين اختاروا المغادرة الطوعية قبل 31 يوليو، ليصبح مجموع العمال المسرحين نحو 13 ألف عامل، من جميع الأنشطة (سلسلة التصنيع).

وفرع بوينغ للطائرات التجارية هو الأكثر تأثراً، وفق وسائل إعلام أميركية.

وتواجه بوينغ أزمة مزدوجة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى انهيار صناعة الطيران والنقل الجوي في العالم.

وتأثرت أيضا بالتداعيات المستمرة لأزمة وقف استخدام طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس بعد تحطم طائرتين ومقتل 346 شخصا كانوا على متن الرحلتين، في إثيوبيا وإندونيسيا.

ديف كالهون الرئيس التنفيذي للشركة قال في رسالة للموظفين عبر البريد الإلكتروني "وصلنا إلى اللحظة المؤسفة التي سنضطر فيها إلى تسريح قسري للعمال".

وكان انهيار نشاط النقل الجوي قد أضر بشركات الطيران وهي العميل الرئيسي لشركة بوينغ.

وكانت بوينغ قد أعلنت شهر أبريل الماضي اعتزامها خفض قوة عملها بنسبة 10 في المئة.

وتراجع سعر سهم بوينغ خلال تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 0.3 في المئة.

وفي 12 مايو الجاري، رجّح المدير التنفيذي لمجموعة بوينغ ديفيد كالهون إفلاس شركة الطيران الأميركية جرّاء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال كالهون في ردّه على سؤال صحفي من شبكة "أن بي سي" حول ما إذا كانت شركة الطيران الأميركية الرئيسية ستوقف نشاطاتها، إن "الأمر مرجّح جدا".

وقال كالهون "نعرف أن شيئا ما سيحدث في سبتمبر المقبل"، ثم أضاف "لن تعود مستويات حركة الطيران إلى نسبة 100 في المئة، ولا حتى 25 في المئة".

وقال كالهون "ربما نقترب من 50 (في المئة) بحلول نهاية العام، ولذا ستكون هناك بكل تأكيد إجراءات تكيّف سيكون على شركات الطيران القيام بها".

الحرة / ترجمات - واشنطن

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أمازون تتوجه لاقتحام عالم السيارات ذاتية القيادة

الحرة / ترجمات - واشنطن
28 مايو 2020
استحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.
استحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.

بلغت شركة أمازون مرحلة متقدمة في مباحثاتها للاستحواذ على شركة "زوكس" المتخصصة في مجال السيارات ذاتية القيادة، وهي الخطوة التي تعول عليها عملاقة التجارة الإلكترونية لتعزيز قدرتها على المنافسة في السوق، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".

وتشير الصحيفة إلى أن مباحثات الصفقة يرجح أن تقدّر زوكس بمبلغ دون 3.2 مليارات دولار التي حققتها الشركة في تقديرات سابقة تمت عام 2018.

وبينما رفضت أمازون التعليق على الصفقة، قال محللون إنها ستوفر على الشركة مليارات الدولارات سنويا من التكاليف المترتبة عليها جراء خدمة شحن البضائع التي تقدمها.

وتعتبر عملية توصيل البضائع واحدة من أكثر الإجراءات المكلفة لأمازون، حيث يتوقع أن تصل تكلفتها على الشركة إلى حوالي 90 مليار دولار سنويا في الأعوام المقبلة، بحسب شركة التحليل المتخصصة في عالم المواصلات والإنترنت "مورغان ستانلي".

وبحسب التقديرات، فاستحواذ أمازون على زوكس سيوفر عليها ما لا يقل عن 20 مليار دولار سنويا من تكلفة التوصيل.

ويرى متخصصون في زوكس منافسا لشركات أخرى عاملة في مجالات مقاربة، مثل "تيسلا" و"جنرال موتورز".

كما تتصاعد التوقعات بأن تدخل أمازون باستحواذها على زوكس خط المنافسة في مجالات توصيل الركاب والطعام على حد سواء، علاوة على توصيل البضائع. وتشير صحيفة "ديلي ميل" إلى أن الشركة قد تخلق تحديا آخر أمام سيارة شركة "وايمو" المتخصصة بالسيارات ذاتية القيادة التابعة لغوغل.

وتم تأسيس زوكس عام 2014 لتعمل على تطوير البرمجيات والآليات المطلوبة لصناعة سيارات ذاتية القيادة تعمل على الكهرباء، تتيح للشخص طلبها كسيارة أجرة عبر تطبيقات مخصصة يتم تثبيتها على الهواتف الذكية.

وتصف "وول ستريت جورنال" الصفقة بأنها قد تمنح "حياة جديدة" للشركة الناشئة، والتي واجهت صعوبات في تحقيق الأرباح التي كانت تتطلع إليها.

وكانت شركة أمازون قد شكلت منذ سنوات فريقا متخصصا بشأن تطوير تقنيات القيادة الذاتية، ما يؤكد توجه الشركة بشكل جدي نحو هذا المجال.
 

الحرة / ترجمات - واشنطن