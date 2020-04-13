رغم قرار الحجر.. سكان هونغ كونغ يخرجون في تجمعات بمناسبة عيد الفصح

رغم قرار الحجر الصحي الشامل في إقليم هونغ كونغ، احتشد العشرات من سكان الأحياء الشعبية في الإقليم، الخاضع لحكم ذاتي تحت النفوذ الصيني، في الشواطئ والأماكن العامة، الأحد، بمناسبة عيد الفصح المسيحي.

ويفرض الإقليم حجرا صحيا منذ قرابة شهرين، ويمنع تجمع أكثر من أربعة أشخاص خارج البيوت.

لكن حسب "رويترز"، خالف العشرات منهم الحجر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة المتزامنة مع عيد الفصح المسيحي.

ولم يهتم الكثيرون منهم بارتداء كمامات طبية رغم حرص سكان المدينة البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة على ارتداء الكمامة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال أحد سكان هونغ كونغ ويُدعى باني ماك (24 عاما): "نبقى في البيت طوال الوقت وهذا أمر ممل للغاية".

وأضاف: "الإنسان اجتماعي بطبعه، نحتاج للخروج من أجل بعض المتعة. أعتقد أنه لا بأس بالفعل من الخروج مع اتباع إجراءات الحماية المناسبة لأنفسنا ولحماية الآخرين".

سجلت هونغ كونغ 1005 إصابات وأربع وفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. وحظرت السلطات التجمعات العامة لأكثر من أربعة أفراد لمدة 14 يوما اعتبارا من 29 مارس بعد أن سجلت أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بالمرض وقتها ثم مددت هذا القيد فيما بعد إلى 23 أبريل.

وحثت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام المواطنين عبر حسابها على فيسبوك بالانصياع لأوامر التباعد الاجتماعي في المطاعم وقالت إن الحكومة ستكثف من عمليات التفتيش.