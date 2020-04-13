أزمة كورونا

رغم قرار الحجر.. سكان هونغ كونغ يخرجون في تجمعات بمناسبة عيد الفصح

13 أبريل 2020
برر بعضهم الخروج بالملل
برر بعضهم الخروج بالملل

رغم قرار الحجر الصحي الشامل في إقليم هونغ كونغ، احتشد العشرات من سكان الأحياء الشعبية في الإقليم، الخاضع لحكم ذاتي تحت النفوذ الصيني، في الشواطئ والأماكن العامة، الأحد، بمناسبة عيد الفصح المسيحي. 

ويفرض الإقليم حجرا صحيا منذ قرابة شهرين، ويمنع تجمع أكثر من أربعة أشخاص خارج البيوت. 

لكن حسب "رويترز"، خالف العشرات منهم الحجر، خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة المتزامنة مع عيد الفصح المسيحي.

ولم يهتم الكثيرون منهم بارتداء كمامات طبية رغم حرص سكان المدينة البالغ عددهم 7.4 مليون نسمة على ارتداء الكمامة خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال أحد سكان هونغ كونغ ويُدعى باني ماك (24 عاما): "نبقى في البيت طوال الوقت وهذا أمر ممل للغاية".

وأضاف: "الإنسان اجتماعي بطبعه، نحتاج للخروج من أجل بعض المتعة. أعتقد أنه لا بأس بالفعل من الخروج مع اتباع إجراءات الحماية المناسبة لأنفسنا ولحماية الآخرين".

سجلت هونغ كونغ 1005 إصابات وأربع وفيات بمرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا. وحظرت السلطات التجمعات العامة لأكثر من أربعة أفراد لمدة 14 يوما اعتبارا من 29 مارس بعد أن سجلت أكبر زيادة يومية في عدد حالات الإصابة بالمرض وقتها ثم مددت هذا القيد فيما بعد إلى 23 أبريل.

وحثت الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام المواطنين عبر حسابها على فيسبوك بالانصياع لأوامر التباعد الاجتماعي في المطاعم وقالت إن الحكومة ستكثف من عمليات التفتيش.

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شهر بلا كرة قدم في أوروبا.. مصير مجهول يلاحق مباريات الموسم

13 أبريل 2020
مر شهر على آخر مباراة كرة قدم في أوروبا
مر شهر على آخر مباراة كرة قدم في أوروبا

مر شهر على صخب آخر مباراة كرة قدم في الملاعب الأوروبية، وتجد اللعبة الشعبية نفسها حاليا، مع مزاوليها وعشاقها، أمام تحدي ترقبٍ غير واضح المعالم في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفرض "كوفيد-19" الذي تسبب حتى الآن بأكثر من مئة ألف وفاة معلنة، ودفع الى تطبيق قيود واسعة على حركة التنقل والسفر، جمودا رياضيا عالميا، وباستثناء أحداث نادرة في دول لا يتجاوز عددها عدد أصابع اليد الواحدة، يهمين التوقف على كرة القدم، وتم إلغاء مواعيد، وتأجيل أحداث كبرى كانت مقررة في صيف 2020 مثل كأس أوروبا وبطولة كوبا أميركا.

وأقيمت في 12 مارس الماضي آخر مباراة مهمة في القارة العجوز في حضور المشجعين، حيث استضاف ملعب "إيبروكس" مباراة رينجرز الأسكتلندي أمام باير ليفركوزن الألماني والتي انتهت بخسارة الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

وشهدت تلك الأمسية أيضا مباريات أخرى بقيت خلف الأبواب الموصدة، وهو نسق كان قد بدأ اعتماده تدريجا، قبل ان تلجأ السلطات الكروية الى التعليق الكامل للمنافسات لآجال مختلفة، باتت السمة المشتركة بينها حاليا: "حتى إشعار آخر".

وبعد انقضاء شهر على التوقف، يسود عدم اليقين: فالملاعب لا تزال تفتقد روادها، ودول كروية كبرى مثل إسبانيا وإيطاليا وإنكلترا تجد نفسها في عين العاصفة، لكونها من الأكثر تضررا بالفيروس لجهة عدد الوفيات.

 

متى سيعود النشاط؟

الأمر الوحيد المؤكد هو أنه لا يوجد أحدا يعرف متى يمكن معاودة النشاط، وإن كان من دون جمهور.

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي اختصر الواقع الراهن بالقول في رسالة الى المشجعين الشهر الماضي بعد وقف مباريات الدوري الممتاز "علينا القيام بكل ما يلزم لحماية بعضنا البعض... قلت سابقا إن كرة القدم تبدو الأهم بين أمور غير ذات أهمية، اليوم، كرة القدم ومباريات كرة القدم ليست مهمة على الإطلاق".

لكن ليفربول من أكثر الذين آلمهم التوقف، فالنادي الأحمر المهيمين بشكل شبه كامل على بطولة إنكلترا هذا الموسم، كان قاب قوسين أو أدنى من حسم اللقب لصالحه، وهو الأول له بعد انتظار 30 عاما.

لكن السلطات الكروية الانكليزية، كما العديد من نظيراتها حول العالم، تشدد على أن استئناف المنافسات يرتبط بتطور الوضع الصحي، وأنها لن تقدم على أي خطوة من هذا النوع ما لم تكن "آمنة".

 

لا حل سوى الانتظار 

بالنسبة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" فقد وجد نفسه في موقف غير معتاد، أوقف مسابقتي الأندية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ)، ومباريات المنتخبات، وصولا الى تأجيل موعد بطولته الكبرى "كأس أوروبا 2020" الى صيف2021.

وسعى الاتحاد برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين الى منح البطولات الوطنية الأولوية، وفتح من خلال تأجيل البطولة القارية، المجال أمام استكمال المواسم المحلية.

كما حاول تشيفيرين الإبقاء على تفاؤل بشأن استكمال الموسم، لكنه حذر من ضياعه بالكامل بحال لم تكن معاودة المباريات ممكنة بحلول نهاية يونيو القادم.

وأضاف "في حال تعذر لعب المباريات، سنحتاج إلى إيجاد طريقة يتم على أساسها الإعلان عن النتائج وتحديد الفائزين، ولا أرى أي سيناريو لا يكون فيه ليفربول بطلاً".

لكن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جاني إنفانتينو بدا أكثر حذرا، وبعدما لمّح الى أن أزمة "كوفيد-19" قد تكون فرصة لإعادة هيكلة اللعبة بالكامل، حذّر من التسرع في العودة الى المستطيل الأخضر.

وقال في رسالة الى الاتحادات الأعضاء الأسبوع الماضي: "أولويتنا، مبدأنا، المبدأ الذي سنستخدمه في مسابقاتنا ونشجع الجميع على اتباعه هو أن تأتي الصحة في المقام الأول، لا يمكنني التشديد على هذا الأمر بما يكفي، لا مباراة، لا مسابقة، لا دوري يستحق المخاطرة بحياة بشرية واحدة".
 

مشاكل مالية

وقد قرع الفيروس جرس الانذار بشأن السلامة المالية للأندية، ودفع العديد منها الى خفض رواتب لاعبيها للتمكن من الاستمرار في فترة تجمدت فيها مصادر دخل أبرزها إيرادات المباريات وعائدات البث التلفزيوني.

فإيرادات البث تبدو حاليا الهاجس الأكبر للأندية، ففي إنكلترا على سبيل المثال، تقدر قيمة المبالغ التي ستضطر أندية الدوري الممتاز لتعويضها لمالكي حقوق البث لقاء المباريات التي لم تتم إقامتها، بنحو 762 مليون جنيه استرليني (951 مليون دولار أميركي).

 أما شركة "كاي بي أم جي"، فقدرت خسائر أندية البطولات الكبرى (إنكلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا وفرنسا) في حال إلغاء الموسم، بحدود أربعة مليارات يورو.