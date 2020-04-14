 حذرت من كورونا مبكرا.. تايوان تنشر رسالتها لمنظمة الصحة العالمية

انتقادات شديدة تتعرض لها منظمة الصحة العالمية، بعدما أصدرت تايوان محتوى الخطاب الذي أرسلته إلى المنظمة في ديسمبر الماضي، وتستفسر فيه عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت تايوان قد قالت إن منظمة الصحة العالمية تجاهلت الخطاب في ذلك الوقت، بل ورفضت تقديم معلومات كافية حول كيفية محاربة المرض الذي استشرى في العالم كله، بحسب تقرير موقع "فوكس نيوز" الأميركي.

وتتهم تايوان المنظمة بأنها قللت من أهمية شدة وانتشار فيروس كورونا إرضاء للصين، حتى بعدما دقت تايوان ناقوس الخطر عقب الكشف عن سبع حالات التهاب رئوي "غير اعتيادية"، في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتشف الفيروس لأول مرة.

وكانت السلطات التايوانية قد أرسلت لمنظمة الصحة في ٣١ ديسمبر الماضي، تستفسر بخصوص تصريح مسؤولي الصحة الصينيين لوسائل إعلام، بأنهم لا يعتقدون أن الإصابات سببها مرض السارس، فيما تم عزل المصابين، وإخضاع العينات للفحص.

واختتم المسؤول التايواني الذي بعث بالرسالة قائلا "سأكون ممتنا للغاية، إذا كانت لديكم معلومات ذات صلة، لمشاركتها معنا".

منظمة الصحة العالمية نفت من جهتها أن تكون تايون نبهتها بخصوص فيروس ينتقل من شخص إلى آخر.

لكن مركز السيطرة على الأمراض في تايوان، قال إنه نظرا لذكرهم في الرسالة جملة "التهاب رئوي غير نمطي"، فإن مسؤولي الصحة يفهمون من هذه الصياغة انتقال المرض من شخص لآخر.

وأضاف مركز السيطرة على الأمراض التايواني "بسبب أنه لم يكن هناك حالات مصابة بالفيروس في ذلك الوقت في تايوان، فإنه لا يمكننا أن نقول بشكل مباشر وحاسم، إنه كان ينتقل من إنسان إلى آخر".

وقالت تايوان إن منظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض الصيني، رفضا تقديم معلومات كافية، كان من شأنها أن تساعد الحكومة في الاستعداد لمكافحة الفيروس.

وقد تجاهلت منظمة الصحة العالمية تحذيرات تايوان، وساندت في الوقت نفسه مزاعم الصين بخصوص انعدام الدليل على وجود فيروس ينتقل من إنسان إلى آخر، وذلك في رد جاء متأخرا في يوم ١٤ يناير الماضي.