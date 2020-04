 حذرت من كورونا مبكرا.. تايوان تنشر رسالتها لمنظمة الصحة العالمية

انتقادات شديدة تتعرض لها منظمة الصحة العالمية، بعدما أصدرت تايوان محتوى الخطاب الذي أرسلته إلى المنظمة في ديسمبر الماضي، وتستفسر فيه عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت تايوان قد قالت إن منظمة الصحة العالمية تجاهلت الخطاب في ذلك الوقت، بل ورفضت تقديم معلومات كافية حول كيفية محاربة المرض الذي استشرى في العالم كله، بحسب تقرير موقع "فوكس نيوز" الأميركي.

وتتهم تايوان المنظمة بأنها قللت من أهمية شدة وانتشار فيروس كورونا إرضاء للصين، حتى بعدما دقت تايوان ناقوس الخطر عقب الكشف عن سبع حالات التهاب رئوي "غير اعتيادية"، في مدينة ووهان الصينية، حيث اكتشف الفيروس لأول مرة.

وكانت السلطات التايوانية قد أرسلت لمنظمة الصحة في ٣١ ديسمبر الماضي، تستفسر بخصوص تصريح مسؤولي الصحة الصينيين لوسائل إعلام، بأنهم لا يعتقدون أن الإصابات سببها مرض السارس، فيما تم عزل المصابين، وإخضاع العينات للفحص.

