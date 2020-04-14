اقتصاد

أخطاء أوروبا تتكشف أمام "كورونا".. لا "استقلال دوائي" لدول القارة منذ 30 عاما 

14 أبريل 2020
أكثر من 80 في المائة من الأدوية في أوروبا مستوردة من الصين
أكثر من 80 في المائة من الأدوية في أوروبا مستوردة من الصين

تستفيض الصحافة الأوروبية بالتزامن مع تطورات وباء كورونا، في إثارة قضية صحية أخرى، تقول إنها "تشغل المسؤولين المهنيين في القطاع الصحي الأوروبي"، وهي "انعدام الاستقرار الدوائي" لمجمل الدول الأوروبية، لا سيما منها الأكثر تطورا في المجال العلمي والصناعي. 

صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، نشرت تقريرا، يفيد ان دول الاتحاد الأوروبي اليوم "يدفعون ثمن أخطائهم في التسعينيات في عدم إيلاء الأهمية لصناعات الأدوية الأساسية". 

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية ومعها الولايات المتحدة، تستيقظ اليوم على واقع مؤلم، مفاده الاستسلام إلى ما ستصدره الصين أو الهند في درجة ثانية، إليها من أدوية، موضحة نقلا عن مسؤولين في القطاع الصحي، ان "لا أدوية للدول الأوروبية سوى ما ستستورده من الصين"، واصفة الأمر بـ"أخطاء يجب تداركها". 

وأفادت أن صحة المواطنين الأوروبيين تعتمد بشكل كبير على الصين، خصوصا اليوم مع تفشي وباء "كوفيد19". 

وما لا يعرفه الجميع، تورد "لوفيغارو" انه طيلة 30 عاما، كل دول العالم والولايات المتحدة وعلى رأسها الدول الأوروبية، تخلت عن سيادتها واستقلالها الدوائي لصالح الصين، التي تصنع أكثر من 80 % من الأدوية الأساسية، التي تبيعها الصيدليات الأوروبية. 

وحتى المواد الطبية الخام، يفيد تقرير الصحيفة نقلا عن مهنيين في القطاع الصيدلاني، أن أغلبها يستورد من الصين بما يمثل 97%، وكلها مواد كيماوية ومضادات حيوية عامة وأساسية. 

وعقب الصين، تكون الهند المصدر الثاني للأدوية التي تباع في الصيدليات الأوروبية والأميركية، تفيد الصحيفة. 

وفي سياق متصل، أعلنت مستشفيات أوروبية، معاناتها مع "شح" الأدوية الأساسية المخصصة لعلاج مرضى "كوفيد 19". 

وفي هذا الجانب، كتبت "لوموند" الفرنسية، تقريرا، حول تحذير تسع مستشفيات جامعية أوروبية كبرى، لحكوماتها في مارس المنصرم، من خطر نقص الأدوية الأساسية لرعاية مرضى "كورونا". 

الأدوية الأساسية التي يتم استهلاكها هذه الأيام عبر العالم بشكل غير مسبوق، هي المهدئات وأدوية المورفين وملين العضلات (curares) وبعض المضادات الحيوية الأساسية.

وأعرب الأطباء في المستشفيات الأوروبية، من خطر نفاذها خلال الأسابيع القليلة الماضية. 

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أكثر من 80 في المائة من الأدوية في أوروبا مستوردة من الصين
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أخطاء أوروبا تتكشف أمام "كورونا".. لا "استقلال دوائي" لدول القارة منذ 30 عاما 

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اقتصاد

لديها 75 ألف شاغر جديد.. أمازون توظف 100 ألف عامل في شهر

14 أبريل 2020
أمازون من بين أكبر الشركات العالمية التي تخطت قيمتها حاجز المليار دولار
لديها 75 ألف شاغر جديد.. أمازون توظف مئة ألف عامل في شهر

أعلنت شركة أمازون، الاثنين، أنّها وظفت 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة كما وعدت قبل شهر، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين "خلال هذا الظرف غير المسبوق" الناجم عن وباء كوفيد-19.

ويشير هذا الإعلان من عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، إلى مدى ارتفاع الطلب عبر الإنترنت، مع اضطرار الناس لملازمة منازلهم نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وهذه الزيادة في التوظيف، التي امتدت إلى شركات أخرى في قطاع الطعام والبيع بالتجزئة، تأتي في خضم تقارير عن إحالة 17 مليون موظف على البطالة خلال الشهر الماضي في الولايات المتحدة.

وقالت أمازون في بيان على موقعها "نحن فخورون اليوم بإعلان أنّنا وفينا بتعهدنا استحداث 100 ألف وظيفة، ويعمل الموظفون الجدد في مواقع بأنحاء الولايات المتحدة ويساعدون في خدمة الزبائن".  

وأضافت "سنواصل التوظيف، واستحداث 75 ألف وظيفة إضافية للمساعدة في خدمة الزبائن خلال هذا الظرف غير المسبوق".  

وفي مطلع العام كان عدد العاملين في الشركة نحو 800 ألف موظف بدوامات كاملة وجزئية، علاوة على متعاقدين يعملون في بعض خدمات التوصيل.  

وتابعت أمازون أنها ترحب بتوظيف الناس الذين أحيلوا على إجازات قسرية بسبب الوباء إلى حين استعادتهم عملهم الأصلي.  

لكن بموازاة الزيادة غير المسبوقة على الطلب، واجهت أمازون أيضاً انتقادات من عمالها في المخازن والمتاجر بسبب مخاطر الإصابة بكوفيد-19.  

بدورها، أعلنت شركة وولمارت نيتها توظيف 150 ألف عامل جديد، فيما قالت شركة إنستاكارت لخدمات التوصيل إنها تنوي توظيف 300 ألف عامل متعاقد.
 