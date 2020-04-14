أكثر من 100 شخص تعافوا من كورونا في كوريا الجنوبية أصيبوا مرة أخرى.. ما السبب؟

أعلنت كوريا الجنوبية أن ما لا يقل عن 116 شخصا تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا، ثبت إصابتهم بالفيروس مرة أخرى، وفقاً لصحيفة الديلي ميل البريطانية.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة أنها ستنظر قريبا في تخفيف القيود الصارمة المفروضة على البلاد لاحتواء تفشي الفيروس.

وكانت كوريا الجنوبية أبلغت عن 25 إصابة جديدة يوم الإثنين، أغلبهم لأشخاص تماثلوا للشفاء.

كيف ولماذا؟

ولا يزال المسؤولون يحققون في سبب هذه الظاهرة، لكن جيونغ إيون كيونغ، مدير المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، قال إن الفيروس ربما استعاد نشاطه في جسم الإنسان ولم ينتقل عن طريق العدوى.

وأكد خبراء آخرون أن الاختبارات غير السليمة قد تلعب دوراً، إضافة الى إمكانية وجود ترسبات الفيروس في جسم المرضى ولكنها ليست معدية أو خطرة.

من جانبه، أوضح الدكتور لي كوينغ، مدير الوقاية والعلاج من الالتهاب الرئوي في مستشفى الصداقة الصينية اليابانية في بكين، أن الذين أصيبوا بالفيروس يطورون أجساماً مضادة للحماية منه، ولكن ليس من الواضح إلى متى تستمر الحماية.

وأضاف: "بالنسبة لكثير من المرضى الذين تم شفاؤهم، هناك احتمال للانتكاس، لأنه لا يمكن للأجسام المضادة أن تدوم طويلاً".

ومع ذلك، وفقاً للدكتور ستيفين غلوكمان، طبيب الأمراض المعدية، يبدو أن الإصابة بالمرض تؤدي إلى تطوير مناعة لدى معظم الأفراد، كما هو الحال مع الفيروسات التاجية الأخرى.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز، سجلت كوريا الجنوبية أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، ونحو 217 حالة وفاة.