أزمة كورونا

"إذاعة كورونا الدولية".. تجربة جزائرية في زمن الحجر

14 أبريل 2020
جزائريون يكونون إذاعة جديدة كمتنفس لمستمعين قيد الحجر جراء كورونا
جزائريون يكونون إذاعة جديدة كمتنفس لمستمعين قيد الحجرجراء كورونا

"إذاعة كورونا الدولية"، آخر مولود إعلامي على الأنترنت موجه للجزائريين، بخط ملتزم وتعليقات غير نمطية، تقدم للمستمعين لحظة حرية لمحاربة كآبة الحجر والحفاظ على شعلة الحركة الاحتجاجية. 

ويقدم مذيع معروف ومساعدون غير تقليديين مع ضيوف، الأخبار المتعلقة بالجزائر مرتين في الأسبوع مباشرة على موقع فيسبوك. 

"ديمقراطية للغاية"

وكما الإذاعات غير الرسمية يتضمن كل برنامج خلال ساعة من البث مزيجا من الفكاهة والجد بالتفاعل مع المستمعين، مصحوبا بباقة من الأغاني. 

وقال مؤسسها عبد الله بن عدودة إن طريقة عمل الإذاعة "ديموقراطي للغاية". وأوضح المذيع الذي يحب خاصة الحوار مع المستمعين، الذين يصدرون "أحكامهم فورا" عبر التعليقات المنشورة مباشرة على فيسبوك.

وكل يومي ثلاثاء وجمعة بين الساعة العاشرة والنصف مساءً (21:30 ت غ) أو الحادية عشرة مساء، يبدأ عبد الله بن عدودة العاطل مؤقتا عن العمل، البرنامج على موجات الأثير من منزله حيث يخضع للحجر الصحي في بروفيدنس (شرق الولايات المتحدة). 

وعلى طاولة غرفة الطعام، جهز وسائل عمله، هاتف محمول وجهاز كمبيوتر يعمل كغرفة إرسال صغيرة، لقضاء أمسية مع فريقه وكأنه مع عائلة. 

وقال الصحافي البالغ من العمر 49 عاما، وهو أصلا طبيب بيطري عمل لاحقا في النشر، إن "هذا البرنامج موجه بحالنا العميق: الحرية". 

شجب سياسي

وبمساعدة فريق منتشر بين الجزائر العاصمة ووهران (شمال غرب) وبومرداس (شمال) والدوحة وباريس، يتحدث المذيع بلهجة فكاهية لكل من المستمعين "الصامدين في الجمهورية الديمقراطية الشعبية (الجزائر)" وللسلطات. كل ذلك بلهجة جزائرية خليط بين العربية والفرنسية. 

وكما هو ظاهر من اسمها ، فإن "إذاعة كورونا" لا تتغاضى عن الأزمة الصحية في الجزائر (313 وفاة وقرابة ألفي حالة مؤكدة) ، حتى لو كان الوباء قبل كل شيء ذريعة لمناقشة الوضع في البلد.

وبعد برنامج  مخصص لكريم طابو، أحد الرموز البارزة للحراك الشعبي المناهض للنظام، المسجون حاليا، كان البث الأخير يوم الجمعة مناسبة للتعبير عن الغضب ضد الرقابة الحكومية على إذاعة ّ"راديو أم" والموقع الإخباري  "مغرب إمرجنت".

ودعا بن عدودة في برنامجه إلى التآزر: "في الشدائد يجب أن نبقى متحدين. يجب على الدولة أن تفهم ذلك". 

ويتم الانتقال بين كل فقرة وأخرى، بأنغام موسيقية إيقاعية، مثل فرقة  الهيب هوب الجزائرية "أم بي أس" وتعني حروفها "الميكروفون يكسر الصمت" ثم أغنية يرددها الحراكيون لأمين شيبان "أيها النظام إرحل" ثم مقطع من الراب الملتزم لفريد دياز بعنوان "مدني في بلاد العسكر".

وكان عبد الله بن عدودة صحافيا في الإذاعة الحكومة ثم انتقل إلى تقديم برنامج إخباري تهكمي على قناة "دزاير تي في" المملوكة لرجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، المسجون حاليا في قضية فساد. وفي 2014 اضطر لمغادرة الجزائر بعد توقيف برنامجه.

وتأسف قائلا "فاتني الثورة" في إشارة إلى الحراك، الانتفاضة الشعبية التي هزت السلطة الجزائرية لأكثر من عام قبل أن تم تعليق المظاهرات الشهر الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. 

وقال صاحب إذاعة كورونا "منذ 22 فبراير  2019 بات حضوري في بروفيدنس جسديا فقط".

"بلورة الحراك"

وأوضح أن هذه الإذاعة هي أيضا "طريقة لإعادة بلورة الحراك في زمن الحجر" ولإثبات أن الحركة الاحتجاجية ليست مجرد مسيرات فقط فهي "مشروع مجتمع".

وبفضل شبكة الإنترنت يمكنه الاستمتاع بحرية تعبير أكبر مقارنة مع زملائه المقيمين في الجزائر. 

ويوجد أحد ضيوف "راديو أم" الصحافي خالد درارني مؤسس موقع "قصبة تريبيون" في الحبس المؤقت منذ 29 مارس. وقد اعتُقل بعد تغطيته لمظاهرة في الجزائر العاصمة في بداية نفس الشهر. 

وبالنسبة لعبد الله بن عدودة، لا مجال للتخلي عن الميكروفون، ووعد بأن المغامرة ستستمر بعد نهاية الحجر الصحي. 

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ستولتنبرغ: دول الناتو يجب أن تقلل الاعتماد على الخارج في المعدات الطبية

14 أبريل 2020
الناتو يدعو أعضاءه إلى إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني وتقليص الاعتماد على الدول الأجنبية في إمداداتها
الناتو يدعو أعضاءه إلى إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني وتقليص الاعتماد على الدول الأجنبية في إمداداتها

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إن الدول الأعضاء في الناتو ينبغي أن تفكر في إنشاء مخزون من المعدات الصحية على المستوى الوطني وتجنب الاعتماد على الدول الأجنبية بشكل كبير في إمداداتها.

وحذر في مؤتمر صحفي عقده في مقر الناتو في بروكسل عشية اجتماع لوزراء الحلف مخصص للبحث في عواقب وباء كورونا المستجد، من أن "علينا استخلاص العبر من هذه الأزمة والتحضير بشكل أفضل للأزمة المقبلة".

وتحدث ستولتنبرغ عن ضرورة أن تنشئ الدول الأعضاء مخازن وطنية للمنتجات والمعدات الطبية، وطالب بالقيام بعملية "الإنتاج في بلادنا" لتجنب "أن نكون معتمدين بشكل كبير" على الخارج.

وأقر بأنه "ستكون لهذه الأزمة عواقب اقتصادية (...) النمو متأثر والنفقات العامة كذلك".

وتعهدت الدول الأعضاء في الحلف بتخصيص 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني لنفقاتها الدفاعية عام 2024.

وصرح بأن "من المبكر جدا" القول ما إذا سيكون للأزمة تأثير على هذا الالتزام. وأضاف أن "الحلفاء لم يعطوا بيانات محدثة ويسلطون الضوء حتى الآن على التحديات الحالية، وسائل إنقاذ الأرواح".

وشدد على أن "القدرات العسكرية تلعب دورا مهما لمساعدة الجهود المدنية".

ويسعى الناتو إلى تنسيق الدعم الذي يمكن للحلفاء أن يقدموه لبعضهم البعض، وفق ستولتنبرغ  الذي أكد أن "اجتماع وزراء الدفاع سيبحث في وسائل تسريع وتعزيز هذا الدعم".

وأوضح أن "الحلف يسعى إلى تحديد القدرات الفائضة المتاحة وكذلك قدرات النقل بهدف المساعدة على التقارب".

وذكر ستولتنبرغ العديد من الأمثلة عن هذا التعاون: منح النرويج مستشفى ميدانيا لمقدونيا الشمالية التي أصبحت مؤخرا العضو الـ30 في الحلف، واستخدام طائرات شحن لإيصال المساعدة لجمهورية تشيكيا وبولندا وسلوفاكيا.

وتابع "لكن التهديدات والتحديات لا تزال قائمة". وختم بالقول إن "روسيا تبقي على تواجد عسكري على الحدود مع دول الناتو وفي البحر الأسود. تدعم الانفصاليين في أوكرانيا وعززت وجودها في القرم (...) علينا إذاً الحفاظ على موقعنا للردع والدفاع".