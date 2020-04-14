باريس تستدعي السفير الصيني بعد "تصريحات" مرتبطة بكورونا

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، إنها استدعت السفير الصيني احتجاجا على سلسلة من التعليقات المثيرة للجدل من قبل سفارة بكين في باريس بشأن وباء كوفيد-19.

وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان في بيان صادر عن الوزارة "أوضحت رفضي لبعض التعليقات الأخيرة عندما تم استدعاء السفير ... هذا الصباح".

وأضاف لودريان أن التصريحات لا تتماشى مع "نوعية العلاقات الثنائية"، في إشارة إلى الحملة التي شنتها السفارة الصينية للإشادة "بنجاح" حكومة بكين في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وانتقاد الطريقة التي استجابت بها البلدان الغربية للجائحة.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لوفيات كوفيد-19 في فرنسا إلى 15792 حالة منذمطلع مارس، بينها 5470 وفاة في دور رعاية المسنين، وفق حصيلة رسمية جديدة أعلنها الثلاثاء مدير عام الصحة الفرنسي.

وأعلن جيروم سالومون أيضا أن هذا الرقم يمثّل زيادة قدرها 762 وفاة عن حصيلة الاثنين، وهي أعلى حصيلة يومية منذ بدء تفشي الوباء على الأراضي الفرنسية.