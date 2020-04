باريس تستدعي السفير الصيني بعد "تصريحات" مرتبطة بكورونا

بينما كان تشارلز كالفين ينتظر نصيبه من المنحة المالية من الحكومة الأميركية، ويتفحص حسابه البنكي من حين لآخر، بعدما علم أن المبالغ المالية سيبدأ ضخها الأسبوع الجاري، فوجئ بثروة كبيرة لم يكن يتخيل أن يحصل عليها في حياته.

وصدم كالفين من الرقم الذي ظهر أمامه عندما ذهب إلى ماكينة الصراف الآلي لسحب 200 دولار من بين 213 دولارا هي كل ما كان في حسابه، لكنه وجد 8.2 مليون دولار تم إيداعها في حسابه.

وكان الكونغرس قد أقر حزم تحفيز اقتصادية يتم بموجبها صرف 1200 دولار للبالغين و500 دولار للأطفال، لفئات معينة بحسب مستوى الدخل، بالإضافة إلى إعانات للذين فقدوا وظائفهم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب وسائل إعلام أميركية، فقد بدأت الإعانات المالية تصل إلى حسابات دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأسبوع الجاري، وسيستمر الأمر لمدة أسبوعين.

كان كالفين، الذي يعمل متطوعا في محطة إطفاء بولاية إنديانا، ينتظر 1700 دولار فقط، هي نصيبه من المساعدات التي وعدت بها الحكومة المواطنين، لكنه لم يصدق ما رآه، فتفحص حسابه مرة تلو الأخرى ليتأكد من أن ما رآه صحيحا، "حتى أنني طبعت الورقة وأظهرتها لمديري لأنني كنت غير مصدق لما حدث"، يوضح كالفين.

STIMULUS CHECK: Charles Calvin was only supposed to get $1,700. Instead, he found $8.2 million😱 https://t.co/mKMCurzqHn