أزمة كورونا

تركية عمرها 107 أعوام تهزم كورونا.. ماذا قالت؟

14 أبريل 2020
أصبحت التركية هافاهان كارادينيز البالغة من العمر 107 أعوام الثانية في العالم التي تشفي من مرض كورونا بعد هولندية تعتبر أكبر معمرة تنجو المرض الأسبوع الماضي.
تركية تهزم كورونا عمرها 107 أعوام
تركية تهزم كورونا عمرها 107 أعوام

أصبحت التركية هافاهان كارادينيز البالغة من العمر 107 أعوام المعمرة الثانية في العالم التي تشفى من مرض كورونا بعد هولندية تعتبر أكبر معمرة تنجو المرض الأسبوع الماضي.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم إدخال هافاهان كارادينيز إلى مستشفى إسطنبول للأبحات التعلمية قبل أسبوع، بعد ظهور أعراض المرض عليها.

وكانت هافاهان تعاني من سعال وحمى شديدة عندما تم اختبارها للكشف عن الفيروس القاتل. 

وخلال فترة العلاج أظهرت المعمرة التركية تحسنا واستجابة للعلاجات التي قدمت لها، والاثنين خرجت من المستشفى وسط ذهول وتصفيق العاملين هناك. 

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وسط تصفيق الحاضرين..تركية تهزم كورونا عمرها 107 أعوام
وسط تصفيق الحاضرين..تركية تهزم كورونا عمرها 107 أعوام

هافاهان أعربت عن سعادتها الغامرة بشفائها من المرض وقالت 'المستشفى جيد، والعاملون في جيدون. حسنا، سأخبر الجميع".

ويُعتقد أن هافاهان واحدة من أكبر المرضى سنا في العالم تتغلب على الفيروس، بعد كورنيليا راس الهولندية التي تبلغ من العمر أيضا 107 أعوام وتعافت من كورونا الأسبوع الماضي.

وذكرت صحيفة AD   الهولندية أن كورنيليا أصيبت بالمرض في 17 مارس، بعد يوم من عيد ميلادها، إثر حضورها قداسا مع مجموعة من السكان بدار رعاية للمسنين في جزيرة Goeree-Overflakkee جنوب غرب البلاد.
 

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14 أبريل 2020
بلغ عدد الإصابات في السعودية 5000 حالة
بلغ عدد الإصابات في السعودية 5000 حالة

مع اقتراب شهر رمضان والذي يتبعه موسم الحج تسابق السلطات السعودية الزمن لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد خاصة في مدينة مكة في محاولة لإعادة فتحها، والتي يسكنها أكثر من مليوني شخص.

الأحياء الفقيرة في مدينة مكة ساهمت في انتشار المرض رغم حظر التجول الذي يفرض في البلاد، حيث سجل فيها 1050 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لغاية الاثنين، بحسب تقرير لموقع بلومبيرغ.

 ويشكل وجود مهاجرين غير مسجلين لدى الجهات الرسمية والأعداد الكبيرة التي تسكنها سببا رئيسيا في انتشار المرض، وفق التقرير.

في أواخر مارس كان في مكة خمس حالات من موظفي مجموعة بن لادن السعودية، والتي تعد أكبر شركات البناء في المملكة، ما دعا السلطات إلى الحجر على 8000 عامل وأوقف العمل في توسيع المسجد الحرام، أحد أقدس المواقع الإسلامية، فيما كانت الشركة تحاول عدم الاستجابة لطلب تعليق العمل، ولم يتضح إذا ما توقفت حقيقة أم لا.

حماية مكة من جائحة كورونا، يعد أمرا حاسما للسعودية، ليس لأنها المدينة الأهم لمسلمي العالم فقط، ولكن لأنها أسست حكمها اعتمادا على الوصاية على منبع الإسلام، وفق بلومبيرغ.

ويعد اللقب الرسمي للعاهل الملك سلمان بن عبد العزيز هو خادم الحرمين الشريفين، ناهيك عن أن ملايين الحجاج المسلمين يزورونها في كل عام.

ياسمين فاروقي، باحثة في معهد كارنيغي قالت إن السلطات في السعودية تدرك أن انتشار فيروس كورونا المستجد في مكة سيؤثر على دورها الشرعي في حماية الأماكن المقدسة، وهذا موقف حساس بالنسبة لها.

حتى الآن بلغت أعداد المصابين في المملكة بشكل عام ضمن مستوى 5000 حالة في بلد يسكنه أكثر من 30 مليون نسمة، وكانت مكة من أوائل المدن التي فرض فيها حظر تجول لمدة يوم كامل، وعلقت السياحة الدينية وممارسة الصلوات.

انتشار الفيروس أصبح يشكل قضية وطنية لدى بعض السعوديين، خاصة وأن قرابة 80 في المئة من الحالات المسجلة هي لمقيمين أجانب وفق بيانات وزارة الصحة السعودية، وهاجم بعض المواطنين المقيمين الأجانب واتهموهم بنشر العدوى عمدا. وفق بلومبيرغ.

وقد اعترف وزير الصحة توفيق الربيعة بالمشكلة في خطاب متلفز الاثنين ، قائلا إنه تم تشكيل لجنة حكومية للتعامل مع القضية. كما وعدت الحكومة بالمعالجة المجانية للمصابين من المقيمين الأجانب ، بما في ذلك المهاجرين غير الموثقين بأوراق رسمية.

وفي مواجهة أكثر من أربعة آلاف إصابة بالفيروس، وهو أعلى معدل في الخليج، أوقفت الدولة النفطية السفر الجوي وأغلقت المدن وفرضت حظر تجول على مستوى البلاد فيما وجه ضربة لقطاع السياحة.

وقررت السلطات في الوقت ذاته إنفاق ملايين الدولارات على عزل آلاف المسافرين العائدين من الخارج والأشخاص المخالطين للمصابين، في الفنادق الفارغة في جميع أنحاء المملكة.