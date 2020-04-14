أزمة كورونا

دور الرعاية الكندية في خطر.. وفاة 31 مسناً في دار واحدة

14 أبريل 2020
وفاة 31 مسناً في دار رعاية واحدة في كندا
وفاة 31 مسناً في دار رعاية واحدة في كندا

أعلنت حكومة إقليم كيبيك الكندي انها ستضع السلامة والظروف العامة لمنشآت الرعاية ودور المسنين في الإقليم البالغ عددها 2600 تحت المجهر، بعد وفاة 31 مسنا في دار رعاية واحدة منذ 13 مارس.

وتحقق الشرطة ومكتب الطبيب الشرعي في الوفيات في دار هيرون لكبار السن، وهو منزل يضم 139 شخصاً مسناً.

وقال فرانسوا ليغو، رئيس حكومة الإقليم إن مسؤولي الصحة أُبلغوا فقط بأن دار الرعاية تعاني من نقص في الموظفين، ولكن "هذا الأمر لا يسبب وحده وفاة عشرات النزلاء".

تم تأكيد خمس حالات وفاة فقط منها بسبب الإصابة بفيروس كورونا، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتأكيد سبب وفاة الأشخاص الباقين. 

وألقى ليغو اللوم على الإهمال، مشيراً إلى أن إدارة المنشأة لم تتعاون عندما حاولت السلطات التحقيق في المأساة.

وتقع دار الرعاية في جزيرة ويست مونتريال وتديره مجموعة كاتاسا، التي تمتلك ستة منازل أخرى، وتتقاضى الدار ما يصل إلى 10  آلاف دولار كندي (7 آلاف دولار أميركي) شهريًا لكل مقيم.

وأكد رئيس الحكومة أن النقص في الموظفين في مرافق الرعاية في كيبيك كان يمثل مشكلة قبل أزمة الفيروس التاجي، مضيفًا أن الحكومة تخطط لنشر المزيد من الموظفين الطبيين للمساعدة في مرافق الرعاية في المقاطعة خاصة بعد تفشي كورونا.

وقد أعلنت الحكومة عن مكافآت لموظفي دور الرعاية، وزيادة بنسبة 8% في أجور العاملين في الدور وخاصة الذين هم على اتصال مباشر بكبار السن.

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لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات
لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات

 أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن الإغلاق العام في الهند المفروض نتيجةً لتفشي فيروس كورونا المستجد والذي يطال 1,3 مليار شخص، سيمدد حتى 3 مايو، ولن ينتهي منتصف ليل الثلاثاء كما كان مقرراً.

وقال مودي الثلاثاء في كلمة: "من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمناً باهظاً لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير".

ومنذ إصدار مرسوم الإغلاق التام في البلاد نهاية مارس الماضي، لا يحق للسكان مغادرة منازلهم إلا للخروج لشراء الضروريات مثل المؤن أو الأدوية.

وأعلنت الهند، الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات إلى 8988 حالة، وفقا لآخر الإحصائيات، فيما بلغت حالات الوفاة 339 حالة.