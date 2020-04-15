أزمة كورونا

أنجبت وهي في غيبوبة.. قصة غريبة لمصابة بفيروس كورونا

15 أبريل 2020
مصابة بكورونا تفيق من غيبوبة بعد 15 يوماً تجد نفسها أنجبت
مصابة بكورونا تفيق من غيبوبة بعد 15 يوماً تجد نفسها أنجبت

بعد أن اشتكت أنغيلا بريماشينكو من مدينة فانكوفر بولاية واشنطن الأميركية، من الأعراض التي اعتقدت أنها نتيجة للحساسية، قررت إجراء اختبار للكشف عن فيروس كورونا.

وعندما ذهبت إلى المستشفى، ساءت حالتها بشكل كبير وكان لا بد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي، ثم وضعها الأطباء في غيبوبة اصطناعية، كجزء من العلاج الذي يحمي أيضًا جنينها.

وقالت: "بدأت أشعر بالغثيان في 22 مارس، كانت حاملاً في الأسبوع 33 ولم يكن لدي مشاكل صحية".

وأضافت: "عندما تم فصل جهاز التنفس الصناعي عني في 6 أبريل، لقد استيقظت ولم أجد بطني، لقد أنجبت، إنه أمر مذهل".

وأكدت المستشفى  أنها وضعت الطفلة في وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بينما  سيتم السماح للأم  بالخروج من المستشفى في عطلة نهاية الأسبوع.

وتمكنت أنغيلا من رؤية ابنتها عبر دردشة الفيديو، وأخبرها الأطباء أن نتيجة اختبارات فحوصات كورونا لطفلتها جاءت سلبية.

وقالت إنها عندما خرجت من غرفة العناية المركزة، استقبلها الناس بالتصفيق والهتاف .

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الخطوط الجوية الصينية تعلن عن خسارة بـ4.8 مليار دولار بسبب كورونا

15 أبريل 2020
طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار بكين الدولي
طائرة الخطوط الجوية الصينية في مطار بكين الدولي

قالت هيئة تنظيم الملاحة الجوية الأربعاء إن الخطوط الجوية الصينية سجلت خسارة إجمالية بقيمة 33.62 مليار يوان (4.8 مليارات دولار) في الربع الأول من العام، بعد تراجع الطلب على السفر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الصينية عانت في فبراير من خسائر قياسية بلغت 20.96 مليار يوان بعد فرض حالة العزل العام على أجزاء كبيرة من البلاد في إطار جهود للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤول بإدارة الطيران المدني الصينية في مؤتمر صحفي إن العدد الإجمالي للمسافرين تراجع 71.7 في المئة مقارنة بالعام السابق مضيفا أن المعيار انخفض 53.9 في المئة في الربع الأول.

وأصيب الاقتصاد الصيني بشبه شلل كامل جراء فيروس كورونا المستجد، بعد غلق الكثير من المصانع، وتوقف الاستهلاك جراء الإغلاق الشامل، مما دفع بكين إلى تعزيز تدابير تحفيز الاقتصاد.

وفي غمرة الانتشار الرهيب للفيروس بين يناير ونهاية مارس، طلبت السلطات من المصانع والشركات في عدة مقاطعات، مثل غوانغدونغ في الجنوب، أن تبقي أبوابها مغلقة، بينما أوضح مكتب "أوكسفورد إيكونومكس" للتحليلات الاقتصادية أن تلك المناطق تمثل نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

ويمثل قطاع التصنيع، الذي توقف لشهور عن العمل في الصين، نحو ثلث الاقتصاد الصيني.

وبينما راح ضحية فيروس كورونا المستجد، نحو 3326 شخصًا في الصين، أحصت البلاد إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتخوف بكين حاليا من إصابات عبر أشخاص يدخلون البلاد. واتخذت إجراءات جذرية لوقف دخول الأجانب والحد من حركة الطيران الدولية.

ولم يصب فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الصيني فقط، بل مس جميع اقتصادات البلدان وعلى راسها الولايات المتحدة الأميركية.

ويرزح الاقتصاد العالمي تحت وطأة التدابير الهادفة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وانعكس في حجم إفلاس وديون عامة غير مسبوقة. لكن مع ذلك، يبقى بعض الاقتصاديين متفائلين بتحقيق انتعاش بعد هذه العاصفة.

ورغم هذه الصورة القاتمة، يقدّر بعض الخبراء أن الاقتصاد العالمي سيعرف انتعاشاً سريعاً، بعد أن يتمكن الناس من الخروج من منازلهم والعمل من جديد.

وأول ضحايا الوباء الذي أصاب نحو17 مليوني شخص وقتل أكثر من مئة ألف حتى الآن، كانا قطاعا السياحة والسفر.

وخلافاً لما تسببه الكوارث الطبيعية، لم يؤد الوباء إلى دمار مادي، "ما قد يسهل انتعاشاً اقتصادياً سريعاً"، وفقا للباحثين. 