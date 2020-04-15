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أول تعليق من الأمم المتحدة بعد قرار ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

15 أبريل 2020
ترامب أرجع قراره إلى طريقة تعامل المنظمة مع الوباء
ترامب أرجع قراره إلى طريقة تعامل المنظمة مع الوباء

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء إن هذا "ليس الوقت المناسب" لخفض الموارد عن منظمة الصحة العالمية، بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب التمويل الأمريكي عن المنظمة اعتراضا على طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا.

وأضاف غوتيريش في بيان أن هذا "ليس الوقت المناسب لتقليص الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروس".

وتابع "هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة".

من جانبها، حثت الصين الولايات المتحدة يوم الأربعاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة العالمية.

وعند سؤال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية عما إذا كانت بكين ستتدخل لسد العجز، كان رده غير محدد.

وقال "ستبحث الصين المسائل ذات الصلة وفقا لاحتياجات الموقف".

والولايات المتحدة أكبر مانح في المجمل لمنظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا، إذ أسهمت بأكثر من 400 مليون دولار، أي 15 بالمئة تقريبا من ميزانيتها.

وقال تشاو إن تفشي الفيروس الذي أصاب نحو مليوني شخص على مستوى العالم، بلغ مرحلة حرجة وقرار واشنطن سيؤثر على جميع دول العالم.

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تيلور سويفت وأوبرا تشاركان بحفل عالمي احتفاء بالعاملين في ظل كورونا

15 أبريل 2020
ملكة البرامج الحوارية أوبرا وينفري
ملكة البرامج الحوارية أوبرا وينفري

 قال منظمون إن المغنيتين تيلور سويفت وجينيفر لوبيز والإعلامية أوبرا وينفري انضممن إلى عرض خاص على مستوى العالم للاحتفاء بجهود من يمارسون أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

وأُطلق على العرض اسم (وان وورلد توغيذر آت هوم) أو "عالم واحد معا في المنزل" وسيتضمن فقرات غنائية وكوميدية وقصصا يرويها أطباء وممرضون وعاملون في محلات البقالة. 

وأعلن المنظمون أيضا أنه سيكون هناك بث إضافي يستمر ست ساعات وسيشارك فيه نجوم كبار في عالم الرياضة مثل بطل سباقات فورمولا 1 البريطاني لويس هاميلتون ولاعبة كرة القدم النسائية الأميركية ميجان رابينو وعشرات المغنيين والممثلين والشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيسبق هذا البث العرض الذي يستمر ساعتين وستنقله شبكات تلفزيونية عديدة في أميركا الشمالية والعالم مساء السبت في أكبر مسعى للتعبير عن التضامن مع العاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة الفيروس.

وستكون مشاركة الجميع في الحدث، القائمة عليه منظمة الصحة العالمية وجماعة جلوبال سيتزن الحقوقية، عن بعد بسبب التباعد الاجتماعي وإجراءات العزل العام التي تهدف إلى الحد من انتشار الفيروس الذي أودى بحياة ما يربو على 124 ألف شخص على مستوى العالم.

كانت المغنية الشهيرة ليدي جاجا قد أعلنت عن الحدث الأسبوع الماضي لكن عدد المشاركات فيه زاد كثيرا ويشمل الآن بعضا من أكبر الأسماء في عالم المشاهير مثل سيلين ديون وبيلي إيليش وجون ليجند وإلتون جون وبول مكارتني وكريس مارتن وآندريا بوتشيلي ومايكل بوبليه.