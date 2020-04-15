أول تعليق من الأمم المتحدة بعد قرار ترامب وقف تمويل منظمة الصحة العالمية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الثلاثاء إن هذا "ليس الوقت المناسب" لخفض الموارد عن منظمة الصحة العالمية، بعد أن أوقف الرئيس دونالد ترامب التمويل الأمريكي عن المنظمة اعتراضا على طريقة تعاملها مع وباء فيروس كورونا.

وأضاف غوتيريش في بيان أن هذا "ليس الوقت المناسب لتقليص الموارد لعمليات منظمة الصحة العالمية أو أي منظمة إنسانية أخرى في مكافحة الفيروس".

وتابع "هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل سويا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة".

من جانبها، حثت الصين الولايات المتحدة يوم الأربعاء على الوفاء بالتزاماتها تجاه المنظمة العالمية.

وعند سؤال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة يومية عما إذا كانت بكين ستتدخل لسد العجز، كان رده غير محدد.

وقال "ستبحث الصين المسائل ذات الصلة وفقا لاحتياجات الموقف".

والولايات المتحدة أكبر مانح في المجمل لمنظمة الصحة العالمية، التي تتخذ من جنيف مقرا، إذ أسهمت بأكثر من 400 مليون دولار، أي 15 بالمئة تقريبا من ميزانيتها.

وقال تشاو إن تفشي الفيروس الذي أصاب نحو مليوني شخص على مستوى العالم، بلغ مرحلة حرجة وقرار واشنطن سيؤثر على جميع دول العالم.