أزمة كورونا

"إخفاء أدلة".. المخابرات البريطانية تقول كلمتها بشأن تفشي كورونا

15 أبريل 2020
بريطانيا تقول إن الصين أخفت أدلة
بريطانيا تقول إن الصين أخفت أدلة

لم تكتف الصين بإخفاء الأدلة بخصوص فيروس كورونا، بل تحاول الآن التهرب من مسؤولية انتشار الوباء، كما يرى رئيس جهاز الاستخبارات البريطانية السابق، جون ساورز.

وقال ساورز في تصريحات نقلتها صحيفة "دايلي مايل" البريطانية، إن بكين لم تكن صادقة عندما ظهر المرض لأول مرة، وعندما ووجهت بالغضب من جانب المجتمع الدولي.

وأصر ساورز على أن منظمة الصحة العالمية تحوم حولها شكوك جدية، لفشلها في فحص أنشطة الصين، بالرغم من ضرورة توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غضبه نحو الصين بدلا من المنظمة، كما يرى ساورز.

وجاءت تصريحات ساورز عقب تصريح وزير الخارجية البريطاني السابق، ويليام هيغ، الذي قال فيه بضرورة توقف المملكة المتحدة الاعتماد على القوى الآسيوية في التكنولوجيا، بعدما أظهرت الأزمة "عدم تقيدها بقواعدنا".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وجه انتقادات شديدة لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتركيز على الصين، معلنا في نفس الوقت تجميد بلاده لملايين الدولارات المخصصة لتمويل المنظمة.

ويطالب نواب بريطانيون بإجراء إصلاحات ضرورية تخص علاقة بلادهم مع بكين، حيث ينادون بعدم السماح للشركات الصينية بالاشتراك في إنشاء شبكة الاتصالات الجديدة 5G.

وقال ساورز في تصريحات لإذاعة "بي بي سي ٤"، إن "هناك غضب حقيقي في أميركا لما يشهدونه من ضرر لحق الجميع بسبب الصين، وتتهرب الصين من قدر كبير من مسؤولية نشوء الفيروس، ولفشلها في التعامل معه في بادئ الأمر".

وأضاف ساورز "في نفس الوقت، لا يمكننا إيجاد طريقة للخروج من الأزمة، إلا بالعمل مع الصين، إن العالم لن يكون كما كان قبل الفيروس".

وأوضح ساورز أن دور الاستخبارات هو جمع المعلومات التي أخفيت من قبل الدول والأطراف أخرى، مشيرا إلى أن هناك فترة وجيزة بين ديسمبر ويناير، أخفت فيها الصين أدلة الفيروس عن الغرب.

أما فيما يخص منظمة الصحة العالمية فقال ساورز "أعتقد أن منظمة الصحة العالمية تواجه أسئلة جادة للإجابة عليها حول أدائها، لكن يجب أن يوجه الغضب نحو الصين بدلا من وكالات الأمم المتحدة".

وفيما يتعلق بالتعاون الصناعي بين الصين والغرب، قال ساورز "لا يمكن أن تعتمد سلاسل الإمداد الخاصة بنا على الصين للأبد، وهذا ظهر جليا في الأزمة الحالية، وعلينا أن نأخذ في عين الاعتبار التكنولوجيا والموارد المستقبلية".

كما أشار ساورز إلى وجود محاولات من جانب الصين، لنشر الأكاذيب على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدعي أن بكين لا تتحمل مسؤولية الفيروس، وإنما هي مسؤولية الولايات المتحدة.

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يقول أحمد أبو العز من نيوجرسي الذي فقد زوجته بكورونا إنه لا يتصور أن رفيقة دربة وأم أطفاله ستكون جثة محروقة | Source: MBN

لا يتسع الوقت سوى لكلمات قصيرة وسريعة في حديث هاتفي مع عوض السيد مدير مؤسسة الجنائز العالمية ومقرها في بروكلين بنيويورك، في ظل انشغاله وعلى مدار الساعة لأجل تأمين دفن كريم للموتى من المسلمين جراء فيروس كورونا.

كثير من الأسئلة كنت أريد من الرجل أن يجبني عنها ومنها خاصة تلك المتعلقة بالحديث الدائر بين أوساط عدة هنا بواشنطن والتي يقول أصحابها إنه يتم التخطيط للتخلص من جثت المتوفين بالفيروس عن طريق حرقها حماية للأصحاء وحتى لايسمح للأهالي بالاقتراب منها نظرا للخوف من أخطار العدوى.

عوض هذا المهاجر القادم إلى أكبر مدن الدنيا من وطنه الأصلي السودان قبل أن يقوم بتأسيس هذه الخدمة التي يقول عنها إنه يريد لموتى المسلمين أن يتم التعامل معهم وفقا للأصول الإسلامية، لذلك فهو لا يكتفي بنفي ورفض فكرة الحرق فقط، بل يقول إنه هنا ليعمل كل الذي يستطيع لأجل أن تتم عملية الدفن وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

لكن هل ذلك متاح من الناحية العملية في ظل المأساة القائمة؟

ذلك هو السؤال الذي بات على الجميع التعامل معه في هذه المدينة الإمبراطورية، بسبب تجاوز عدد الوفيات فيها التسعة آلاف حالة وفاة حتى الآن، وهو الرقم الذي يشكل ثلاثة أضعاف مما سجل من ضحايا في هجمات الحادي عشر سبتمبر عام 2001 وهو العدد الأكبر للوفيات في تاريخ المدينة.

كورونا أسقط كل أرقام التاريخ السابقة، وجعلها مجرد ذكرى في حياة سكان نيويورك، في جهة أخرى من المدينة أطلق مسلمون ويهود ومسيحيون حملة على شبكة الإنترنت بهدف جمع أكبر عدد من التوقيعات من نظرائهم الأميركيين لمنع مبادرة حرق الجثث، وهي مسالة من الواضح أنها وجدت ترحيبا واسعا بين الأميركيين من مخلف الأصول.

يقول أحمد أبو العز، أحد سكان نيوجرسي الذي فقد زوجته بسبب هذا الوباء، إنه لا يتصور أن رفيقة دربة وأم أطفاله وشريكة عمره ستكون جثة محروقة بين آلاف الجثث الأخرى في المدينة كما لا يتصور أنها ستدفن من غير أن يكون لها قبر يزار من قبله ومن قبل أبنائهما في المستقبل القريب أو البعيد.

أفتح خطوطي الهاتفية وأحاول التواصل مع قيادات دينية في كامل ربوع أميركا في محاولة لفهم المواقف وجميعا، والمساعدة ربما في إيضاح الفكرة للكثيرين حولنا.

أندرا بايلوس رئيسة مجلس الحوار اليهودي الإسلامي الأميركي واحدة من الناشطين الكبار في مساعي حوار الأديان بمنطقة واشنطن الكبرى تقول إنها على يقين بأن ديانتها اليهودية والإسلام يملكان المرونة الكافية للتعامل مع هذا المتغير الكبير في حياة الأميركيين، وأن العارفين سيجدون الفتوى المناسبة لحل الإشكالية القائمة في نيويورك وبقية المدن الأميركية.

تقول أندرا إنها وشركاؤها من القيادات اليهودية يتصورون إن الحل يكمن في اللجوء إلى مقابر جماعية مؤقتة، يدفن فيها الموتى الآن على أن تحفظ أسماء جميع المدفونين فيها، ثم سيكون من حق كل عائلة أن تقرر لاحقا كيف يتم التعامل مع جثة فقيدها.

لم يكن الموقف بعيدا عن هذا وأنا اتحاور إلى الشيخ طالب السنجري مرشد حركة الإرشاد الإسلامية بالولايات المتحدة وهو يقول إن كورونا حالة طارئة ووضع غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة، والمسلمون كغيرهم من مكونات المجتمع الأميركي مطالبون بإيجاد اجتهادات جديدة تتناسب مع الحالة القائمة بدلا من الاستناد على كتب الفقه التاريخية لحل المعضلة القائمة.

يقول عوض السيد إنه ومن خلال مؤسسته يحاول التوفيق بين الإجراءات التي تفرضها الحكومة المحلية في الوقت الحاضر، لذلك يعمل حاليا على إخضاع جثت المسلمين للتيمم بدلا من الغسل والنقل المباشر من المشفى إلى المقابر بالاتفاق مع العائلات، إضافة الى ترتيب مسبق يسمح لعدد محدود منهم بحضور مراسيم الدفن وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وفي المقابر التي حددتها سلطات ولايتي نيوجرسي ونيويورك المتجاورتين.

هذا الأمر كان متاحا بصورة أفضل قبل قرار عاجل اتخذته سلطات نيويورك بالمسارعة في فتح مدافن في إحدى جزر الولاية، وفي قبور جماعية لعشرات الجثث في خطوة لمعالجة أزمة الكثافة القائمة حاليا داخل المستشفيات، وأقسام حفظ الجثث الممتلئة عن آخرها، وحتى عمليات الاستئجار لشاحنات التبريد باتت هي أيضا عاجزة على تغطية حجم الطلب في مستشفيات نيويورك.

وجع آخر ظل يسكن قلبي طيلة الليلة الموالية وأنا أسمع الشيخ طالب السنجري يقول إنه يفكر أكثر في تلك الحالات التي يعجز فيها الأهل عن دفع تكاليف الدفن وشراء قبور لأقربائهم المتوفين، حينها ربما الحرق سيكون رحمة بهؤلاء، لأن إكرام الميت بدفنه لم يعد متاحا، ولا ممكنا بالنسبة لهم كما نتمناه في الظروف العادية، فكيف هو الحال في زمن كورونا.