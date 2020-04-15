أزمة كورونا

الصين أعادت فتح أسواق الحيوانات.. هل تتكرر الكارثة؟

15 أبريل 2020
سوق للمأكولات البحرية في شانغهاي في صورة التقطت في 13 فبراير 2020
سوق للمأكولات البحرية في شانغهاي في صورة التقطت في 13 فبراير 2020

أعادت الصين فتح 94 في المئة من الأسواق الرطبة، اعتبارا من 22 مارس الماضي، بعد نحو شهر من إغلاقها، مع وعد بإصدار قانون يشدد الرقابة على هذه الأسواق، التي يرجح العلماء أن وباء كورونا انطلق منها. 

والأسواق الرطبة هي أماكن "لبيع اللحوم الطازجة والأسماك والمنتجات". كما أنها تبيع مجموعة من حيوانات برية غريبة، وهي موجودة بكثرة في الصين وهونغ كونغ والفلبين وتايوان وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية. 

ولأنها تبيع الحيوانات الحية، فينتشر البراز والدماء في كل مكان، وتتميز بالفوضى وعدم النظافة، ويكثر فيها احتمال انتشار فيروسات أخرى قد تنتقل إلى البشر. 

وفي سوق هوانان للمأكولات البحرية بالجملة في ووهان، تباع عشرات الأنواع من الحيوانات، مثل السلمندر والتماسيح الصغيرة والكلاب والراكون، التي غالبا ما يشار إليها باسم الحياة البرية، حتى عندما تربى في مزراع خاصة. 

وعلاوة على أن فتح هذه الأسواق في الصين من جديد، جاء من دون إصدار قانون تشديد الرقابة، الذي تقول الحكومة إنها تصوغه حاليا، فإن الخبراء يخشون أن يعيد التاريخ نفسه ويكون مصيره مثل سابقه، فيضطر العالم إلى انتظار الوباء التالي. 

فبعد وباء سارس، الذي بدأ في الصين أيضا في عامي 2002 و2003، حاولت عدة مقاطعات صينية التعامل مع تجارية الحياة البرية، فحظرت بيع بعض الحيوانات، مثل الثعابين وقطط الزباد. 

وارتبط وباء سارس ببيع قطط الزباد في مقاطعة غوانغدونغ الصينية. 

لكن مع مرور الوقت، فإن العديد من قرارات الحظر إما أزيلت بهدوء، أو تلاشى مفعولها، فأصبحت كأنها لم تكن.

 

تغيير الممارسات 

 

مع تطور الأوضاع، بدأ المستهلكون في الصين في تغيير ممارساتهم وعدم الذهاب إلى هذه الأسواق، مع دخول منتجاتها خضم المنافسة مع محلات البقالة الكبيرة وأيضا عمالقة الإنترنت المحترفين مثل علي بابا وغيرها والتي تقدم حسومات لزبائنها. 

وأصبحت أسواق الإنترنت ضرورة يومية للصينين مؤخرا، خاصة عندما تم إغلاق البلاد وحظر التجوال في مناطق كثيرة مع تفشي وباء كورونا. 

لكن مع عودة الأسواق ومحاولتها جذب المستهلكين من جديد، يخشى العلماء من موجة جديدة للفيروس أو حتى نشوء أخرى. 

ويرى علماء، بحسب "سي أن أن"، أن أهم وسيلة للوقاية من الوباء التالي، ليست فقط محاولة تقليل جذب الناس إلى هذه الأسواق، وإنما إلغاؤها تماما، وأيضا إنهاء الاتجار غير المشروع بالحيوانات البرية. 

لكن كبير الباحثين في المعهد البيئي لأبحاث المستقبل، دوان بيغز، يستبعد أن تنجح محاولات إغلاق جميع الأسواق الرطبة حول العالم، مطالبا في الوقت ذاته بتشديد الرقابة العلمية لتطورات هذه الأسواق، ومحاولة تغيير القيم الثقافية لدى الشعوب التي تنجذب إلى هذا النوع من تجارة الحيوانات البرية. 

ووفقا لتقرير للحكومة الصينية لعام 2017، فقد بلغت قيمة تجارة الحيوانات البرية في البلاد أكثر من 73 مليار دولار، وهو ما يدر على بكين أرباحا طائلة.

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مع الحديث عن فتح الاقتصاد.. ولايات أميركية تفرض ارتداء الكمامات

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شارع خال في هوليود في مقاطعة لوس أنغلس بولاية كاليفورنيا- 15 أبريل 2020

مع الحديث عن إعداد خطط لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي بحلول الأول من مايو المقبل، يستعد حكام بعض الولايات لإصدار أوامر تنفيذية بارتداء كمامة وجه في الأماكن العامة، بعد أيام من توصيات بارتدائها عموما، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الأربعاء، إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يقضي بارتداء كمامة وجه أو تغطية الوجه بقطعة قماش في الأماكن العامة، سواء كانت المسافة بين الأشخاص ستة أقدام أو أقل. 

وستة أقدام هي مسافة "التباعد الاجتماعي" التي قال بعض الخبراء إنها آمنة، في حين أفادت دراسات بأن المسافة الآمنة قد لا تكون أقل من 20 قدما.  

وأضاف كومو "إذا كنت في طريقك لركوب الحافلة أو المترو أو ستسير في حي مزدحم، فكل هذه الأماكن لن تكون قادرا فيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، لذا يجب عليك ارتداء كمامة وجه". 

وأشار إلى أن هذا بمثابة إخطار سيستمر لثلاثة أيام، سيتم فيها توفير إمدادات الكمامات أو أقنعة تغطية الوجه، قبل أن فرض تنفيذه. 

وبدءا من الخميس سيكون على سكان مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، ارتداء كمامات الوجه أو تغطية وجوههم خارج المنزل، بحسب المسؤولة في المدينة كاثرين بارغر. 

وحول عودة الأنشطة الرياضية في ظل الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد، استبعدت بارغر ذلك "حتى يتوفر لقاح ضد الفيروس"، مشيرة إلى أن الأولوية لمشاريع البناء الضرورية. 

وقال مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ردفيلد، الأربعاء، إن حكام حوالي 20 ولاية لم يكن تأثير وباء فيروس كورونا فيها شديدا، يعتقدون أنهم ربما يكونون مستعدين لبدء عملية إعادة فتح اقتصاداتهم بحلول الموعد المستهدف، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في أول مايو. 

ووصلت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 640 ألف حالة، تعافى منها نحو 48 ألفا، وتوفي 28 ألفا و306 آخرين. 

وقال ريدفيلد في مقابلة مع برنامج (صباح الخير أميركا) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) إن "هناك عددا من الولايات، 19 أو 20 ولاية، كان للفيروس تأثير محدود عليها حقا. لذلك أعتقد أننا سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها بأنهم جاهزون... نحن على استعداد لمساعدتهم أثناء رفع القيود عنها". 

ورفض حكام عدد من الولايات، الأكثر تضررا في البلاد، إعلان ترامب أنه وحده من يملك سلطة تحديد موعد البدء في إعادة فتح الاقتصاد والسماح للشركات التي تعمل في مجالات غير أساسية بالعمل مرة أخرى. ويتصاعد الضغط من أجل إعادة الفتح المبكر لمواجهة الانكماش الحاد للاقتصاد وفقدان ملايين الوظائف.

وحذر خبراء الصحة، ومنهم أنتوني فاوتشي كبير مستشاري ترامب للأمراض المعدية، من أن إعادة فتح الاقتصاد على عجل قد تأتي بنتائج عكسية، وشددوا على أهمية إجراء الفحوص سريعا وعلى نطاق واسع.

وكانت السلطات الإسبانية قد وافقت على عودة عمال البناء والمصانع إلى أعمالهم شرط وضع الكمامات التي تم توزيعها على نطاق واسع. 

وبدأت النمسا، الثلاثاء، الخروج من حالة الإغلاق مع إعادة فتح حذر للمحال التجارية الصغيرة والحدائق العامة.