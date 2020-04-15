النتائج "خلال أسابيع".. دراسات تكشف تأثير "هيدروكسي كلوروكوين" على كورونا

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يحاول باحثون في نيويورك معرفة مدى فعالية عقار هيدروكسي كلوروكوين (hydroxychloroquine) المستخدم للوقاية والعلاج من الملاريا والذي يروج له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كعلاج محتمل ضد فيروس كورونا المستجد "سارس-كوف-2".

ومن بين أكثر من 12 دراسة تجرى حاليا حول العقار في الولايات المتحدة بعد أن سمحت بذلك وزارة الصحة، أطلق مركز "لانغوني" الطبي بجامعة نيويورك في 25 مارس الماضي واحدة من أكبر هذه الدراسات على عينة من المرضى.

والتجربة "العشوائية" الممولة من حكومة الولاية مصممة لتحديد ما إذا كان هيدروكسي كلوروكين يساعد في الوقاية من المرض، ومن المقرر فحص نحو 2000 شخص بالغ كانوا على اتصال وثيق بمرضى فيروس كورونا المستجد، لكنهم لم يظهروا أي أعراض، والهدف يكمن بمعرفة ما إذا كان بإمكان الدواء أن يقلل من فرص إصابتهم بالعدوى.

الدكتورة آنا بيرشتين، الأستاذ المساعد في المركز والباحثة الرئيسية المشاركة في الدراسة قالت إن الفريق يعمل بسرعة للتوصل إلى نتائج، وتوقعت ظهور هذه النتائج في غضون شهرين.

ولفتت حسب تقرير لشبكة "سي أن بي سي" إلى أن كتابة الإجراءات والبروتوكولات والحصول على موافقة مجلس المراجعة المؤسسي (مجلس أخلاقيات البحث العلمي) عادة ما يستغرق شهورا، لكنهم فعلوا ذلك في أسابيع فقط.

وقالت الطبيبة إن الدراسة "مركزة للغاية"، وهي تستهدف مدى إمكانية استخدام الدواء لما يسمى "العلاج الوقائي قبل التعرض للمرض" (Pre-exposure Prophylaxis).

وهذه "الفكرة ليست جديدة" بحسب الطبيبة فالأدوية المضادة للفيروسات تعمل على سبيل المثال بشكل جيد في علاج فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وهو فيروس كان يعتقد في السابق أنه بمثابة حكم بالإعدام، لكن الآن إذا تم وخز عامل طبي بإبرة من شخص مصاب بهذا الفيروس، فسيتم إعطاؤه العقاقير المضادة له وإذا تم ذلك بعد فترة وجيزة من التعرض للفيروس، فغالبا تمنع الشخص من الإصابة بالمرض.

دراسة رصدية 

وتجري وزارة الصحة في ولاية نيويورك بالشراكة مع جامعة ألباني، دراسة رصدية يأمل الباحثون أن تمكن من معرفة فعالية الدواء المحتملة وتوقع الباحثون الحصول على النتائج في غضون أسابيع، ربما قبل مطلع شهر مايو.

وسيفحص الباحثون السجلات الطبية لمرضى كوفيد-19 الذين خرجوا من المستشفى أو توفوا لمعرفة عدد المرات التي وصف الدواء المشار إليه وما إذا كان يستخدم مع أدوية أخرى.

ديفيد هولتغريف، عميد كلية الصحة العامة بجامعة ألباني قال إن الباحثين سيكونون قادرين على تتبع كيفية وصف الأطباء للدواء ومراقبة ما إذا كان العقار يقصر مدة الإقامة في المستشفى، ويساعد على تجنب دخول العناية المركزة، أو الحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي وتقليل معدلات الوفيات.

ولا تعتبر الدراسات "الرصدية" حاسمة، مثل التجارب العشوائية لأن الأطباء يمكنهم وصف مجموعة متنوعة من الأدوية الأخرى لعلاج العدوى، ومع ذلك، يمكن أن تؤدي إلى نتائج أسرع وتساعد في عملية الموافقة على بعض العلاجات.

وتزود حكومة نيويورك عشرات المستشفيات في جميع أنحاء الولاية بجرعات من الدواء يمكن للأطباء استخدامها في علاج المرضى، مقابل أن تزود هذه المستشفيات الولاية بالسجلات الطبية للمرضى، ثم يقوم الباحثون في ألباني بتحليلها.

ويعتبر الوقت عاملا مهما في الوقت الحالي لاختبار العقار بالنظر إلى أن الفيروس أصاب أكثر من 620 ألف شخص في الولايات المتحدة وقتل حوالي 27 ألفا حتى يوم الأربعاء، ما أدى إلى إرهاق المستشفيات الأميركية وتجاوز بعضها طاقتها القصوى.

ويحذر خبراء الصحة، ومن بينهم مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي، من التسليم بأن العقار قادر على التخلص من المرض، ودعا إلى مزيد من الدراسات.

وأظهرت دراسة أجريت على 150 مريضا في الصين، أن العقار لا يبدو أنه يساعد في علاج الفيروس، لكن فقط ساعد في تخفيف بعض الأعراض السريرية.

الوكالة الفرنسية المعنية بسلامة الأدوية كانت قد نشرت أيضا بيانات تشير إلى أن العقار يبدو أن له آثارا جانبية خطيرة على القلب عندما يستخدم من قبل مرضى مصابين بكوفيد-19 وأن تناوله يجب أن يكون تحت إشراف طبي.

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مع الحديث عن إعداد خطط لإعادة فتح الاقتصاد الأميركي بحلول الأول من مايو المقبل، يستعد حكام بعض الولايات لإصدار أوامر تنفيذية بارتداء كمامة وجه في الأماكن العامة، بعد أيام من توصيات بارتدائها عموما، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو، الأربعاء، إنه سيصدر أمرا تنفيذيا يقضي بارتداء كمامة وجه أو تغطية الوجه بقطعة قماش في الأماكن العامة، سواء كانت المسافة بين الأشخاص ستة أقدام أو أقل. 

وستة أقدام هي مسافة "التباعد الاجتماعي" التي قال بعض الخبراء إنها آمنة، في حين أفادت دراسات بأن المسافة الآمنة قد لا تكون أقل من 20 قدما.  

وأضاف كومو "إذا كنت في طريقك لركوب الحافلة أو المترو أو ستسير في حي مزدحم، فكل هذه الأماكن لن تكون قادرا فيها على الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي، لذا يجب عليك ارتداء كمامة وجه". 

وأشار إلى أن هذا بمثابة إخطار سيستمر لثلاثة أيام، سيتم فيها توفير إمدادات الكمامات أو أقنعة تغطية الوجه، قبل أن فرض تنفيذه. 

وبدءا من الخميس سيكون على سكان مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، ارتداء كمامات الوجه أو تغطية وجوههم خارج المنزل، بحسب المسؤولة في المدينة كاثرين بارغر. 

وحول عودة الأنشطة الرياضية في ظل الحديث عن إعادة فتح الاقتصاد، استبعدت بارغر ذلك "حتى يتوفر لقاح ضد الفيروس"، مشيرة إلى أن الأولوية لمشاريع البناء الضرورية. 

وقال مدير المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الدكتور روبرت ردفيلد، الأربعاء، إن حكام حوالي 20 ولاية لم يكن تأثير وباء فيروس كورونا فيها شديدا، يعتقدون أنهم ربما يكونون مستعدين لبدء عملية إعادة فتح اقتصاداتهم بحلول الموعد المستهدف، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب في أول مايو. 

ووصلت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة إلى أكثر من 640 ألف حالة، تعافى منها نحو 48 ألفا، وتوفي 28 ألفا و306 آخرين. 

وقال ريدفيلد في مقابلة مع برنامج (صباح الخير أميركا) الذي تبثه شبكة (إيه.بي.سي) إن "هناك عددا من الولايات، 19 أو 20 ولاية، كان للفيروس تأثير محدود عليها حقا. لذلك أعتقد أننا سنرى بعض الولايات التي يشعر حكامها بأنهم جاهزون... نحن على استعداد لمساعدتهم أثناء رفع القيود عنها". 

ورفض حكام عدد من الولايات، الأكثر تضررا في البلاد، إعلان ترامب أنه وحده من يملك سلطة تحديد موعد البدء في إعادة فتح الاقتصاد والسماح للشركات التي تعمل في مجالات غير أساسية بالعمل مرة أخرى. ويتصاعد الضغط من أجل إعادة الفتح المبكر لمواجهة الانكماش الحاد للاقتصاد وفقدان ملايين الوظائف.

وحذر خبراء الصحة، ومنهم أنتوني فاوتشي كبير مستشاري ترامب للأمراض المعدية، من أن إعادة فتح الاقتصاد على عجل قد تأتي بنتائج عكسية، وشددوا على أهمية إجراء الفحوص سريعا وعلى نطاق واسع.

وكانت السلطات الإسبانية قد وافقت على عودة عمال البناء والمصانع إلى أعمالهم شرط وضع الكمامات التي تم توزيعها على نطاق واسع. 

وبدأت النمسا، الثلاثاء، الخروج من حالة الإغلاق مع إعادة فتح حذر للمحال التجارية الصغيرة والحدائق العامة.