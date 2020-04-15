أزمة كورونا

"بؤرة جديدة" لكورونا في العالم.. والصين تطالبها بضبط الحدود

15 أبريل 2020
خبير روسي يحذر من تحول موسكو إلى بؤرة لوباء كورونا مثل نيويورك
خبير روسي يحذر من تحول موسكو إلى بؤرة لوباء كورونا مثل نيويورك

حذر عالم فيروسات روسي بارز من أن موسكو تتجه لأن تكون بؤرة جديدة لمرض كورونا (كوفيد-19) مثلما هو الحال في مدينة نيويورك.

وقال البروفيسور سيرجي نيتيسوف،  من جامعة نوفوسيبيرك الحكومية، إن شوارع موسكو المزدحمة عادة، وعدد سكانها البالغ 12 مليون نسمة، يجعلها أرضا خصبة لتكاثر فيروس سارس-كوف 2 بنفس طريقة نيويورك، محذرا من أن إجراءات الإغلاق ربما جاءت متأخرة جدا.

وحذر  الخبير الروسي من أن موسكو تواجه أزمة كبيرة مع وجود مستشفيات بالفعل في وضع طوارئ وتوسيع نطاق الخدمات الصحية إلى أقصى حد.

وتأتي هذه التصريحات المثيرة للقلق في الوقت الذي تبني روسيا 18 مستشفى جديدا لفيروس كورونا من بحر البلطيق إلى المحيط الهادئ. 

كما تتزامن تصريحات نيتيسوف مع دعوة من الصين إلى روسيا تناشدها فيها "السيطرة" على العدوى، مشيرة إلى أن معظم حالاتها الجديدة قادمة من روسيا.

وحذر البروفيسور نيتيسوف من أن ظروف العاصمة الروسية تجلعها مهيئة لتفش واسع "شوارع نيويورك مزدحمة، وخاصة في مانهاتن، مثلما هو الحال في غاردن رينغ في موسكو" حيث يتواصل الناس بنشاط، وهم معتادون على تناول الطعام خارج المنزل مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.

وقال نيتيسوف"هناك الكثير من الظروف المهيئة لانتشار المرض ولهذا السبب نشهد مثل هذا التفشي..وسيكون لدينا  وضع مشابه لما يحدث في نيويورك، رغم أني لا أتمنى ذلك".

ويقدر عدد حالات الإصابة المسجلة في موسكو بأكثر من 60 في المئة من المجموع الكلي المسجل في روسيا والذي تجاوز 24 ألف حالة إصابة بحلول الأربعاء. ويحسب معدل الوفيات المرض، على أساس من أصيب بالعدوى قبل أسبوعين أو ثلاثة أو أربعة أسابيع. 

ولاية نيويورك لديها أكثر من 200 ألف حالة أصابة وما لا يقل عن عشرة آلاف حالة وفاة. ولكن البروفيسور نيتيسوف، الرئيس السابق لمختبر فيكتور المنخرط بشدة في جهود مكافحة وباء كورونا وإيجاد لقاح له، قال لـ Reminder Media إن ما تشهده روسيا هو "قمة جبل الجليد".

وأضاف "روسيا في المرحلة الأولى من الوباء. لقد رصدنا فعليا 80 في المائة من الحالات الجديدة، في غضون أسبوع واحد. أرقامنا لا تعكس الصورة الحقيقية بعد. نحن نرى فقط قمة جبل الجليد، لأننا لا نعرف بعد عدد الحالات التي لا تظهر عليها أعراض".

وحذر نيتيسوف من أن ما يصل إلى 80 في المائة من المرضى المصابين يمكن أن يكونوا ناقلين صامتين للفيروس "لا يشعرون بالمرض ولا يذهبون إلى الطبيب".

وبدأت موسكو تدابير إغلاق والحد من حركة الناس في نهاية مارس. ومع ذلك، أظهرت لقطات قوائم انتظار طويلة في محطة مترو في موسكو، فيما يتجول آخرون بالقرب من بعضهم من دون أقنعة واقية من المرض.

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اتهم الخبير الكيميائي العراقي حيدر الأعرجي مديرية الصحة في محافظة الديوانية بـ"الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات وقائية جدية ضد فيروس كورونا".

وقال الأعرجي، وهو أحد منتسبي مركز الحروق في مستشفى الديوانية، إن مشتبها به في مركزهم وبعد ظهور الأعراض عليه نقل إلى المستشفى الخاص بفحص كورونا "ولم يتم إخضاعه للحجر".

وأضاف أن العاملين في ذلك المستشفى طلبوا من المشتبه به العودة إلى عمله أو بيته لحين صدور النتائج.

وأكد الأعرجي أن ذلك المنتسب عاد إلى عمله في المركز، "وسمعنا من وسائل الإعلام ومنها صفحة مديرية الصحة في الديوانية أن حالة رابعة للفيروس ظهرت في المحافظة ولم نكن نعرف أنها لزميلنا المنتسب الذي مازال يعمل بيننا في المركز".

وبين أنه وبعد ساعات من إعلان نبأ الإصابة "حضر موظفون لاصطحاب المصاب من المركز من دون الاهتمام بمعرفة المخالطين له".

وأشار الأعرجي إلى أنهم ناشدوا السلطات وخلية الأزمة لعزل المنتسبين المخالطين، وإجراء فحوص للعاملين في المركز "إلا أن أحدا لم يستجب " لهم على الفور.

وبين الأعرجي أنه وبعد يومين حضر فريق من خلية الأزمة، صباح الأربعاء، و"اختار خمسة فقط من بين 70 منتسبا للمركز من المخالطين للحالة" لأخذ عينات منهم من أجل فحصها، "ولم يتم حتى الآن حجر المخالطين بل طلبوا منهم الذهاب إلى منازلهم". 

وسجل العراق الذي يزيد عدد سكانه عن 38 مليون نسمة حتى الآن، نحو 1352 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ويواجه العراقيون خطر  انتقال الفيروس من إيران المجاروة التي باتت بؤرة للمرض حيث يتجاوز العدد الرسمي للإصابات 71 ألف حالة.