هل خرج كورونا من مختبر صيني؟ تعليق هام من مسؤول في البنتاغون

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأميركية الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، إن أجهزة المخابرات الأميركية نظرت في "الشائعات" التي تفيد بأن المصدر "الحقيقي" لفيروس كورنا المستجد، مختبر صيني، وليس سوق لحوم للحيوانات.

وفي إجابته عن سؤال حول المعلومات التي تحوزها وزارة الدفاع الأميركية في هذا الخصوص، قال ميلي "من الطبيعي أن تهتم الاستخبارات الأميركية بأمر كهذا"، ثم تابع "في هذه المرحلة، لم نتوصل إلى نتيجة حاسمة، على الرغم من أن أدلة كثيرة تؤيد فكرة الانتشار الطبيعي للفيروس" ثم استدرك "لكننا لا نؤكد ذلك على وجه اليقين".

ويرفض خبراء عبر العالم النظرية القائلة بأن فيروس كوفيد- 19 نوع من الأسلحة البيولوجية "خرج عن السيطرة"، إذ لا يوجد لحد الآن ما يدعم ذلك بأدلة قطعية، وفق الرافضين للفكرة.

LIVE: Military medical professionals provide an update from the @javitscenter on the DOD's #COVID19 response. https://t.co/KyMaknvsY9 — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 14, 2020

الشائعات التي انتشرت في الأيام الأولى لتفشي الوباء، تستند إلى حقيقة أن مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ المرض، لديها على الأقل مختبران لأبحاث الأمراض المعدية.

ويدعم هذه الفكرة في الولايات المتحدة حتى بعض السياسيين، وعلى رأسهم السناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون.

كوتون طلب علنا من السلطات في الولايات المتحدة أن تفكر في هذه الفرضية لأنه "واثق" من أن المرض نشأ في مختبر، وليس في سوق الحيوانات الحية.

وقال كوتون على قناة فوكس نيوز في شهر فبراير الماضي: "لا نعرف من أين نشأ، وعلينا أن نصل إلى مصدره الحقيق"، لكنه أضاف قائلا "نحن نعلم أيضًا أنه على بعد أميال قليلة من سوق المواد الغذائية هناك مختبر من المستوى 4 الذي يبحث في الأمراض المعدية البشرية".

وبرأيه فإن هناك احتمالا أن يكون الفيروس قد نشأ خلال بحوث في المختبر، وأنه خرج "عن طريق الخطأ"

يذكر أن جراح الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال بول فرايدريكس، الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي لرئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأميركية الجنرال مارك ميلي، كان أكثر صرامة في إجابته عن السؤال المتعلق بإمكانية تورط مختبر صيني في تفشي فيروس كورونا، إذ أجاب بـ "لا".

يذكر أن الولايات المتحدة الأميركية أضحت البلد الأول في العالم من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات بفيروس كونا المستجد.

وتعد نيويورك بؤرة الوباء في الولايات المتحدة، إذ تشتمل على نحو نصف الوفيات بكوفيد-19 على مستوى البلاد.

وسجّلت نيويورك 778 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ671 في اليوم السابق، وفق ما أفاد به حاكمها أندرو كومو الثلاثاء.

وتوفي أكثر من 23 ألفا و700 شخص بكوفيد-19 في أنحاء الولايات المتحدة، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.