هل خرج كورونا من مختبر صيني؟ تعليق هام من مسؤول في البنتاغون

قال رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الأميركية الجنرال مارك ميلي، الثلاثاء، إن أجهزة المخابرات الأميركية نظرت في "الشائعات" التي تفيد بأن المصدر "الحقيقي" لفيروس كورنا المستجد، مختبر صيني، وليس سوق لحوم للحيوانات.

وفي إجابته عن سؤال حول المعلومات التي تحوزها وزارة الدفاع الأميركية في هذا الخصوص، قال ميلي "من الطبيعي أن تهتم الاستخبارات الأميركية بأمر كهذا"، ثم تابع "في هذه المرحلة، لم نتوصل إلى نتيجة حاسمة، على الرغم من أن أدلة كثيرة تؤيد فكرة الانتشار الطبيعي للفيروس" ثم استدرك "لكننا لا نؤكد ذلك على وجه اليقين".

ويرفض خبراء عبر العالم النظرية القائلة بأن فيروس كوفيد- 19 نوع من الأسلحة البيولوجية "خرج عن السيطرة"، إذ لا يوجد لحد الآن ما يدعم ذلك بأدلة قطعية، وفق الرافضين للفكرة.

