روى قصة مريبة.. خبير عراقي يكشف "إهمالا" بالتعامل مع حالات كورونا بالديوانية 

اتهم الخبير الكيميائي العراقي حيدر الأعرجي مديرية الصحة في محافظة الديوانية بـ"الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات وقائية جدية ضد فيروس كورونا".

وقال الأعرجي، وهو أحد منتسبي مركز الحروق في مستشفى الديوانية، إن مشتبها به في مركزهم وبعد ظهور الأعراض عليه نقل إلى المستشفى الخاص بفحص كورونا "ولم يتم إخضاعه للحجر".

وأضاف أن العاملين في ذلك المستشفى طلبوا من المشتبه به العودة إلى عمله أو بيته لحين صدور النتائج.

وأكد الأعرجي أن ذلك المنتسب عاد إلى عمله في المركز، "وسمعنا من وسائل الإعلام ومنها صفحة مديرية الصحة في الديوانية أن حالة رابعة للفيروس ظهرت في المحافظة ولم نكن نعرف أنها لزميلنا المنتسب الذي مازال يعمل بيننا في المركز".

وبين أنه وبعد ساعات من إعلان نبأ الإصابة "حضر موظفون لاصطحاب المصاب من المركز من دون الاهتمام بمعرفة المخالطين له".

وأشار الأعرجي إلى أنهم ناشدوا السلطات وخلية الأزمة لعزل المنتسبين المخالطين، وإجراء فحوص للعاملين في المركز "إلا أن أحدا لم يستجب " لهم على الفور.

وبين الأعرجي أنه وبعد يومين حضر فريق من خلية الأزمة، صباح الأربعاء، و"اختار خمسة فقط من بين 70 منتسبا للمركز من المخالطين للحالة" لأخذ عينات منهم من أجل فحصها، "ولم يتم حتى الآن حجر المخالطين بل طلبوا منهم الذهاب إلى منازلهم".

وسجل العراق الذي يزيد عدد سكانه عن 38 مليون نسمة حتى الآن، نحو 1352 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ويواجه العراقيون خطر انتقال الفيروس من إيران المجاروة التي باتت بؤرة للمرض حيث يتجاوز العدد الرسمي للإصابات 71 ألف حالة.