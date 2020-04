عمره 99 عاما.. بريطاني يجمع ملايين الدولارات للعاملين في الخدمة الصحية

تمكن مسن بريطاني شارك في الحرب العالمية الثانية من جمع أكثر من تسعة ملايين دولار للعاملين في الخدمة الصحية ببريطانيا NHS، خلال تصديهم لوباء كورونا القاتل.

هدف توم موور الأساسي، البالغ من العمر 99 عاما، كان جمع ألف جنيه إسترليني (1250 دولارا) للمؤسسة التي تم تكوينها بعد الحرب العالمية الثانية، وسبق أن تلقى فيها العلاج من سرطان الجدل وكسر في الفخذ.

اتخذ موور قرار المساعدة عبر الدخول في تحد مع نفسه لقطع 100 لفة في فناء منزله الخلفي، طول كل واحدة منها 25 مترا، قبل أن يبلغ مئة عام في نهاية هذا الشهر.

ويقوم مور بعشر لفات في اليوم، بمساعدة مشاية معدنية، لإكمال التحدي.

وقالت عائلة موور إنه ومنذ فتحه لصفحة التبرعات، تمكن من جمع نحو تسعة ملايين دولار، بينها مليونا دولار جمعت يوم الثلاثاء وحده. ولا تزال التبرعات تنهال على الضابط البريطاني المخضرم.

وقال مور على تويتر إنه "فوجئ بالجمهور البريطاني العظيم وكرمه".

8 MILLION POUNDS!!!



I’m speechless.....



This amount of money will help the #NHS beyond what we ever thought was imaginable.



Thank you to everyone that’s helped me get there. #walkwithtom #TomorrowWillBeAGoodDay