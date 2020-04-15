أزمة كورونا

فاجعة بريطاني بسبب كورونا.. فقد والديه وشقيقته خلال أسبوعين

15 أبريل 2020
فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 12 ألف شخص في بريطانيا
فيروس كورونا المستجد أرواح أكثر من 12 ألف شخص في بريطانيا

بعد أن أصيبت عائلته بفاجعة سببها فيروس كورونا المستجد، لم يستطع البريطاني ريتشارد ماكفيكار، إلا مشاركة ألم فقدان والديه وشقيقته في غضون أيام، على فيسبوك. 

وتوفي كيث ماكفيكار (84 عاما) وزوجته زوجته جين (82 عاما)، إثر إصابتهما بكوفيد-19 الذي يسببه فيروس سارس-كوف-2، قبل أسبوعين تقريبا. 

وبعيد وفاة الزوجين، بدأت أعراض المرض تظهر على ابنتهما جاين هارفي (62 عاما)، فتوجه شقيقها ريتشارد إلى فيسبوك لطلب متابعين بالصلاة من أجل شفائها إثر نقلها إلى مستشفى في ستافوردشر. 

لكنه أعلن أن أخته التي لديها ابنان، هي الأخرى خسرت معركتها مع المرض خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تزامنت مع عيد الفصح.

وأعرب في تدوينته عن الوضع الصعب الذي يعيشه بعد فقدان هذا العدد من أقرب أقربائه خلال فترة قصيرة كهذه، وقال إنه "يشعر وكأن أحدا شق صدره وسرق قلبه".

وتوالت التعازي والمواساة من أصدقاء وأقارب آخرين له، وتحدث كثيرون على الخصال الطبية التي تميز بها الراحلون وأعربوا عن حزنهم الشديد داعين له بالصبر.

وقبل وفاتها، نشرت هارفي التي عملت محللة جرائم في شرطة ستافوردشر،  عدة تدوينات على فيسبوك تدعو الناس إلى الالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا. 

وغيرت في الآونة الأخيرة الصورة الرئيسية لحسابها على فيسبوك لتشمل التعليق "ابق في المنزل، قد ينقذ ذلك أرواحا".

وتخضع المملكة المتحدة للأسبوع الرابع إلى إجراءات إغلاق لا يمكن للمواطنين بموجبها مغادرة منازلهم إلا في حالات قليلة محددة تشمل التوجه إلى مراكز تجارية لشراء الضروريات أو لأسباب صحية أو للتوجه من وإلى عملهم إذا تعذر العمل من المنزل. ويسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم بهدف إجراء نوع واحد من التمارين الرياضية في اليوم.

ويتوقع أن تستمر الإجراءات في ظل الارتفاع المتواصل للوفيات في البلاد.

ووصل عدد الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا حتى صباح الأربعاء، إلى 94 ألفا و852 حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 12 ألفا و107 حالات، وفق موقع تابع لجامعة جونز هوبكنز يرصد انتشار المرض حول العالم.

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أزمة كورونا

حذرت من انقسام دولي.. الصحة العالمية: 3 لقاحات دخلت التجارب السريرية

15 أبريل 2020
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يحذر من تداعيات خطيرة
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يحذر من تداعيات خطيرة

أكدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن ثلاثة لقاحات ضد كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية، محذرة من الانقسام الدولي في مواجهة الفيروس.

وأعرب مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أسفه لقرار الولايات لمتحدة الأميركية وقف التمويل الذي تقدمه، مشيرا إلى أنه كان "سخيا".

وقال إن المنظمة ستدرس تأثير القرار الأميركي وسبل تعويضه.

والثلاثاء أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مساهمة الولايات المتحدة في منظمة الصحة بسبب "سوء إدارتها" للوباء.

وبحسب ترامب تساهم بلاده في المنظمة بمستوى "400 إلى 500 مليون دولار سنويا" مقابل 40 مليونا للصين "أو حتى أقل".

وترفض منظمة الصحة اتهامها بالانحياز للصين وتؤكد أنها تقدم توصياتها في ضوء ورود المعلومات العلمية حول فيروس كورونا المستجد وانتقاله وسبل مكافحته. 

وقال تيدروس "منظمة الصحة بعيدة من السياسة".

وانتقدت كل من الأمم المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي القرار الأميركي وقف مساهمة واشنطن لمنظمة الصحة.

 كما انتقده بيل غيتس أحد مؤسسي مايكروسوفت التي تعد أول مساهم خاص في موازنة منظمة الصحة ومقرها جنيف.
 