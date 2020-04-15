أزمة كورونا

لقاح قديم يخدع الجسم ويغير الكثير في المعركة مع فيروس كورونا

15 أبريل 2020
علماء أكسفورد يعلنون ان اللقاح سيكون جاهز بحلول شهر سبتمبر
اللقاحات المخففة الحية تحفز مناعة قوية وطويلة الأمد

وصل عدد اللقاحات التي يتم تطويرها ضد فيروس كورونا المستجد إلى 115 لقاح، خلال أشهر قليلة فقط بعد ظهور الفيروس لأول مرة في الصين، بحسب موقع "ساينس أليرت".

ويشير تقرير الموقع إلى أن معهد باستور الفرنسي يعمل بدروه على لقاح متوفر بالفعل وقد يغير الكثير في المعركة ضد الفيروس.

وبدأ المعهد الشهير استخدام لقاح الحصبة المعدل لخداع الجسم ودفعه إلى إنتاج أجسام مضادة لفيروس كورونا.

ووفق لما ورد في تقرير الموقع، في مارس، وافق التحالف النرويجي لابتكارات التأهب للأوبئة على منحة أولية بقيمة 4.9 مليون دولار لتمويل الأبحاث قبل السريرية التي أجراها المعهد.

وأوضح التقرير أن اللقاح واحد من ثمانية لقاحات أخرى مرشحة،  إلا أن اثنان أو ثلاثة مشاريع فقط سيتم تمويلها من خلال مرحلة التنظيم والموافقة.

 وتشير تقديرات المبادرة إلى أن تطوير لقاح لفيروس كورونا سيكلف ملياري دولار أمريكي ويمكن إنتاجه بكميات كافية لتحصين المليارات في وقت قياسي.

ويقول عالم الفيروسات فريديريك تانجي، رئيس مختبر الابتكار في مجال اللقاحات في المعهد، إن التحصين هو الحل الحقيقي الوحيد للوباء. 

وأشار الموقع إلى أن معهد باستور لديه سجل حافل في مكافحة الأمراض المعدية، وأسس المعهد في عام 1888، وسُمي على اسم لويس باستور، عالم الكيمياء الحيوية الفرنسي الرائد الذي طور لقاحات الجمرة الخبيثة وداء الكلب.

وفي يناير، أكمل علماء باستور أول تسلسل كامل لجينوم للفيروس التاجي في أوروبا، بعد أيام فقط من الإبلاغ عن أول حالات كورونا.

ويقوم فريق تانجي بتعديل لقاح الحصبة المعيارى ليشمل بروتين واحد من السارس - كوف - 2 . ويأملون في أن يؤدي إلى استجابة مناعية تعادل الحالي الذي يحمي ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

ويقول التقرير إن اللقاحات المخففة الحية تحفز مناعة قوية وطويلة الأمد بعد حقنة واحدة وغير مكلفة الصنع. كما أن استخدام لقاح مرخص ضد الحصبة يعني أن عمليات الاختبار وبراءات الاختراع سوف تسير بشكل أسرع.

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أزمة كورونا

حذرت من انقسام دولي.. الصحة العالمية: 3 لقاحات دخلت التجارب السريرية

15 أبريل 2020
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يحذر من تداعيات خطيرة
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يحذر من تداعيات خطيرة

أكدت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أن ثلاثة لقاحات ضد كورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية، محذرة من الانقسام الدولي في مواجهة الفيروس.

وأعرب مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن أسفه لقرار الولايات لمتحدة الأميركية وقف التمويل الذي تقدمه، مشيرا إلى أنه كان "سخيا".

وقال إن المنظمة ستدرس تأثير القرار الأميركي وسبل تعويضه.

والثلاثاء أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق مساهمة الولايات المتحدة في منظمة الصحة بسبب "سوء إدارتها" للوباء.

وبحسب ترامب تساهم بلاده في المنظمة بمستوى "400 إلى 500 مليون دولار سنويا" مقابل 40 مليونا للصين "أو حتى أقل".

وترفض منظمة الصحة اتهامها بالانحياز للصين وتؤكد أنها تقدم توصياتها في ضوء ورود المعلومات العلمية حول فيروس كورونا المستجد وانتقاله وسبل مكافحته. 

وقال تيدروس "منظمة الصحة بعيدة من السياسة".

وانتقدت كل من الأمم المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي القرار الأميركي وقف مساهمة واشنطن لمنظمة الصحة.

 كما انتقده بيل غيتس أحد مؤسسي مايكروسوفت التي تعد أول مساهم خاص في موازنة منظمة الصحة ومقرها جنيف.
 