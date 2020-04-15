أزمة كورونا

منها التدليك.. طرق ارتجالية استخدمها الأطباء في مواجهة كورونا

15 أبريل 2020
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات

قبل نحو شهر كان الأطباء يسارعون لتخدير المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذين لديهم مستويات منخفضة من الأكسجين، ثم وضعهم على أجهزة تهوية ميكانيكية.

الآن غير الأطباء من استراتيجية محاربة فيروس كورونا، إذ يحاول أكثريتهم إبقاء المرضى في حالة وعي، وجعلهم يتكئون على الكراسي ويواصلون التنفس لأطول فترة ممكنة، دون اللجوء إلى آليات التنفس المساعدة. فلماذا هذا التغير؟

منذ حوالي شهر، بدأ الأشخاص المصابون بالفيروس التاجي الجديد في الوصول إلى المستشفيات في منطقة نيويورك بأعداد هائلة ومتزايدة من يوم لآخر، وهو الأمر الذي لم يعط فرصة للطواقم الطبية للتكفل "الذكي" بالمرضى، إذ كان الجميع يسارع لإنقاذ أكبر عدد من الأرواح، لكن ما حصل هو العكس تماما، إذ تزايد عدد الوفيات من يوم لآخر.

يقول طبيب العناية المركزة في مركز لينكن الطبي في برونكس، نايل سيمالوفيتش "تعاملنا مع الوضع بالطريقة التي اعتقدناها صحيحة، لكن مع التجربة غيرنا أساسيات لم نتوقع أننا سنعيد النظر فيها".

وتابع سيمالوفيتش "الطب يعيد تشكيل نفسه بشكل روتيني، جيلًا بعد جيل، هذا أمر طبيعي".

وأضاف "لم نكن نتوقع أننا نعطي جهاز التنفس لشخص نقول له دعك من الهاتف أنت مطالب بوضع الجهاز".

فعادة ما يوضع جهاز التنفس للأشخاص الذين يعانون من عدم القدرة شبه النهائية على التنفس، لكن مع فيروس كورونا يمكن للشخص أن يكون عاديا وفي أي لحظة تتعقد عملية تنفسه ويضطر الطاقم الطبي لوضعه تحت جهاز تنفس الاصطناعي.
لكن الأمر تغير كثيرا الآن، بعد التجربة التي اكتسبتها طواقم الاستعمالات الطبية.

في نيويورك على وجه التحديد، أصبح يطلب من المريض مقاومة صعوبة التنفس والبقاء واقفا أو جالسا ومصارعة الضيق حتى التغلب عليه.

ومكن ذلك من توفير عديد الأجهزة لأشخاص في أمس الحاجة لها.

وتبين أن الأشخاص المصابين بالفيروس يمكنهم مصارعة ضيق التنفس الذي يسببه الفيروس، بل أن ذلك أصح وأصلح لهم.

والدليل بحسب الدكتور نفسه، هو اضطرارنا لتعليم المتعافين من فيروس كورونا طريقة التنفس الصحيحة، إذ إن أغلبهم يرتبك عند بدء التنفس برئتيه بعيدا عن الجهاز "وذلك ليس في صالحهم" وفق الدكتور نايل سيمالوفيتش.

صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن بعض الأطباء كانوا يجعلون المرضى يستلقون على ظهورهم ويساعدونهم على التنفس واستعادة عملية الاستنشاق والزفير عن طريق التدليك.

من الأطباء من كان يضع المرضى على مرتبة تدليك خاصة، مصممة للنساء الحوامل لأنها تحتوي على قطع تعمل على تخفيف الحمل على البطن والصدر" وكان ذلك مفيدا لهم، وفق ذات المتحدث.

الأطباء كانوا يفعلون ذلك لتوفير أجهزة التنفس، أغلبهم قالوا لواشنطن بوست "كان يجب أن نوفر أجهزة التنفس لبعض المرضى المصابين بأمراض خطيرة، لأنها قد تكون الأمل الوحيد لهم".

الطبيب المساعد في الطب السريري، أناند سواميناثان، قال إن الأطباء في منطقة نيويورك لم يكتشفوا قبل شهر من اليوم أي طريقة مؤكدة لمحاربة كوفيد- 19 وكانوا يتعاملون مع الوافدين بطريقة ارتجالية لكبح منحنى الوفيات الذي كان يتصاعد يوما بعد يوم.

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أزمة كورونا

منها التدليك.. طرق ارتجالية استخدمها الأطباء في مواجهة كورونا

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15 أبريل 2020
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات
تحذيرات أميركية في 2018 من تسرب فيروس من معهد ووهان للفيروسات

كشفت برقيات دبلوماسية أن وزارة الخارجية الأميركية أثارت قبل عامين مخاوف بشأن قضايا السلامة في مختبر أبحاث ووهان، الذي يدرس الفيروسات التاجية في حيوانات مثل الخفافيش، وفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

ونقلت البرقية عن مسؤولين أميركيين إن هناك مشاكل في معهد ووهان لعلم الفيروسات، الواقع بالقرب من سوق المأكولات البحرية، مركز تفشي فيروس كورونا في العالم.

وكان وفد أميركي بقيادة غاميسون فوس، القنصل العام في ووهان، وريك سويتزر، مستشار سفارة بكين للبيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة، قام بزيارة معمل ووهان الرابع للسلامة الحيوية عدة مرات من يناير إلى مارس 2018.

وأعرب الوفد عن قلقه بشأن نقص بروتوكولات السلامة والسلامة الحيوية لأبحاث المختبر حول الفيروسات التاجية في الحيوانات مثل الخفافيش، وحذروا من أنه إذا لم يتم اتخاذ خطوات جدية، فإن بحث المختبر قد يؤدي إلى تفشي فيروس السارس.

كما حذروا من أن الافتقار إلى إجراءات السلامة الصارمة في تسليم الفيروسات المعدية في المختبر قد يؤدي حدوث جائحة جديدة تشبه السارس.

وذكرت برقية أخرى مؤرخة في 19 يناير 2018: "خلال التفاعل مع العلماء في مختبر ووهان لعلم الفيروسات، لاحظوا أن المعمل الجديد يعاني من نقص خطير في الفنيين المدَربين بشكل مناسب والضروري لتشغيل هذا المختبر بأمان ''.

 وتؤكد هذه البرقيات قلق المسؤولين الأميركيين بشأن احتمال تسرب فيروس من المعهد عن طريق الصدفة أو من خلال النفايات الحيوية.

وطلبت البرقيات حينها من الولايات المتحدة أن تعطي مختبر ووهان المزيد من الدعم للمساعدة في السيطرة على الوضع، ولكن بعد هذه الرسائل لم يتم تقديم مساعدة إضافية لتلك المختبرات.

يذكر أن بعض الأبحاث والدراسات التي نشرت في الأسابيع الأخيرة كشفت أن فيروس كورونا المستجد الذي أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل أكثر من 120 آخرين، قد تسرب من معهد ووهان لعلم الفيروسات.

بينما نفت الحكومة الصينية هذه التقارير وأكدت أن الفيروس ظهر في سوق ووهان للحيوانات البرية.