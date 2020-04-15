أزمة كورونا

5 عوامل مشتركة وجدها الأطباء في وفيات كورونا

15 أبريل 2020
دراسة تخلص إلى خمسة عوامل تزيد من مخاطر مضاعفات مرض كورونا
دراسة تخلص إلى خمسة عوامل تزيد من مخاطر مضاعفات مرض كورونا

عدد الأشخاص الذين يموتون بفيروس كورونا حول العالم آخذ في الارتفاع، إذ تجاوز بحلول الأربعاء 128 ألف حالة في 210 دول. وسقوط مزيد من الضحايا متوقع جدا بسبب وجود حالات حرجة بين المصابين الذين تجاوز عددهم المليونين.

وبعد دراسة أجريت في ووهان، بؤرة اندلاع المرض في الصين،  وجد خبراء أن هناك عوامل مشتركة بين من يموتون بوباء كورونا المعروف علميا باسم كوفيد-19.

الباحثون وهم من ثماني مؤسسات علمية في الصين والولايات المتحدة، استندوا في تقييمهم على بيانات 85 مريضا توفوا بسبب فشل أعضاء أساسية في الجسم، إثر إدخالهم المستشفى وهم في مراحل متأخرة من المرض.

الدراسة التي نشرت في المجلة الأميركية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة، خلصت إلى خمسة عوامل مشتركة بين هؤلاء المتوفين.

الجنس

يبدو أن الفيروس الجديد يشكل تهديدا خاصا للرجال. فقد وجد الباحثون أن 72.9 في المائة ممن ماتوا بسبب الفيروس التاجي الجديد "سارس - كوف 2 " كانوا من الذكور.

ويعتقد الخبراء أن الأسباب قد تكون متعلقة ببعض الخيارات البيولوجية وغيرها من أنماط الحياة.
فعلى سبيل المثال، لا الحصر، أظهرت عدة دراسات أن النساء يغسلهن أيديهن ويستعملن الصابون، أكثر من الرجال، وهذه المسألة أساسية جدا في مكافحة الفيروس.

وقال أكيكو إواساكي أستاذ علم المناعة في جامعة ييل، لصحيفة نيويورك تايمز، إن الرجال قد يكون لديهم "إحساس زائف بالأمان" فيما يتعلق بالفيروس.

وللتدخين أيضا دور إذ يؤدي إلى إضعاف الجهاز المناعي. فحسب دراسات، يوجد في الصين أكبر عدد من المدخنين يمثلون ما يقارب ثلث مدخني العالم، ولكن  2 في المئة فقط منهم، نساء. كما أن غالبية المدخنين في بريطانيا من الرجال.

ويعاني الذكور الصينيون أيضا من ارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم والسكري (النوع الثاني) ومرض الانسداد الرئوي المزمن، إذا ما قورنوا بالنساء.

كل هذه الحالات يمكن أن تزيد من خطر حدوث مضاعفات بعد الإصابة بالفيروس التاجي.
وفي الوقت نفسه، يعتقد بعض الخبراء أن هرمون الاستروجين، (هرمون الأنوثة)، قد يلعب أيضا دورا في حماية النساء.

العمر

الفيروس التاجي المستجد لا يفرق بين صغير أو كبير.

ومع ذلك، فإن كبار السن  الذين تتراوح أعمارهم بين 60 وما فوق،  هم الأكثر عرضة للإصابة بأعراض المرض الخطيرة. ووجد الباحثون أن معدل سن الوفاة بكوفيد-19 هو 65.8 عاما. ويعزو الأطباء السبب إلى الضعف الذي يصيب الجهاز المناعي مع تقدم العمر.

وتقول دكتور سارة جارفيس ، المدير العام لمجموعة Patient Access "إذا لم يكن جهازك المناعي قويا، فمن المرجح أن يتغلغل الفيروس بعمق ويتكاثر داخل الرئة، مما يسبب التهابات وجروح".

وتضيف لصحيفة "الصن" البريطانية "سيحاول جهازك المناعي مقاومة الفيروس بشدة وسيدمر غالبا أنسجة الرئة السليمة في هذه العملية (التي تسمى عاصفة سيتوكين). هذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى" الثانوية "مثل الالتهاب الرئوي بالمكورات الرئوية".

في الواقع، تظهر الأدلة الواردة من الصين حيث نشأ الفيروس المميت، أن واحدا من كل سبعة مصابين تجاوزوا سن الـ 80، توفوا جراء المرض.

الحالات المزمنة

أغلب الذين ماتوا بكوفيد-19 من المشمولين في الدراسة، كان يعانون من حالات مزمنة مثل مشاكل في القلب أو مرض السكري.

وقال الباحثون "أكبر عدد من الوفيات في مجموعتنا كان بين الذكور فوق سن الخمسين المصابين بأمراض مزمنة غير معدية".

وكشفت دراسة أخرى أجريت مؤخرا أن الشخص الذي يعاني من مشكلة مزمنة واحدة، فإن خطر الوفاة بالفيروس التاجي يزيد لديه بنسبة 80 في المائة. وحذر الخبراء من أن فرص الوفاة تزيد بشدة إذا كان الشخص يعاني من أكثر من مشكلة مزمنة.

ومن أمثلة هذه المشاكل، الربو والسرطان والتليف الكيسي ومرض الانسداد الرئوي المزمن، والسكري والإيدز. 

الوزن

الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن بشكل خطير يندرجون ضمن الفئات الأكثر عرضة لخطر الفيروس، وذلك لأن الوزن الزائد أو السمنة يمكن أن يضعف جهاز المناعة.

تقول خدمات الصحة في بريطانيا (NHS) إن الأشخاص الذين لديهم مؤشر كتلة جسم (BMI ) يعادل 40 أو أعلى، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروس.

ووجدت دراسة حديثة أجرتها NHS أن أكثر من 60 في المائة ممن أدخلوا العناية المركزة بمرض كوفيد-19، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة المفرطة.

ومؤشر كتلة الجسم هو مقياس للدهون في الجسم على أساس الطول والوزن الذي ينطبق على الرجال والنساء البالغين.

ومعروف علميا أن الوزن الزائد في منطقة الحجاب الحاجز يضغط على الرئتين ويجعل التنفس أكثر صعوبة، ويقلل نسب الأكسجين الداخل إليهما.

أما انسداد الشرايين فيصعب دوران الدم الذي يحمل خلايا المناعة، وبالتالي يقلل مقاومة الجسم في محاربة العدوى.

 انخفاض خلايا الدم البيضاء

وجد فريق الباحثين أن 81.2 في المائة من المشمولين في الدراسة وماتوا بكوفيد-19 كان "لديهم عدد قليل جدا من خلايا الايزينوفيل عند إدخالهم المستشفى".
والايزينوفيل هي خلايا متخصصة في الجهاز المناعي ضمن كريات الدم البيضاء تساعد في مكافحة العدوى وتتسبب في حدوث التهابات.

وأعرب الباحثون عن أملهم في أن توفر نتائج دراستهم قاعدة أولية تساعد الأطباء على فهم فيروس كورونا المستجد، والتصدي له، بشكل أفضل.

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قطر

قطر تطرد مئات العمال.. وتقدم تبريرها لمنظمة العفو الدولية

15 أبريل 2020
احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا
احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا

قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم الشهر الماضي بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ومع انتشار الفيروس في دول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث جرى تسجيل ما يزيد على 18000 حالة إصابة، تحث جماعات حقوق الإنسان الحكومات على حماية ملايين العمال المهاجرين الضعفاء وذوي الأجور المنخفضة.

ونقلت منظمة العفو الدولية عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطة القطرية ألقت في 12 و13 مارس القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى نيبال.

وأبلغت الحكومة منظمة العفو بأنه أثناء تفقد المنطقة الصناعية بالدوحة "كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة".

ونقلت المنظمة عن الحكومة قولها "وشمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها "كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض".

وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

وقالت المنظمة إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.

ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 عاملا أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.

وفرضت دول الخليج إجراءات عزل تام على بعض هذه المناطق المزدحمة ومنها المنطقة الصناعية في الدوحة.