أزمة كورونا

74 مليون عربي مهددون بالإصابة بفيروس كورونا والسبب بسيط

15 أبريل 2020
المساجد مغلقة في القاهرة بسبب وباء كورونا والحكومة تحظر تجمعات رمضان
المساجد مغلقة في القاهرة بسبب وباء كورونا والحكومة تحظر تجمعات رمضان

تعاني دول عربية من انتشار وباء كورونا، ما دفع الحكومات إلى اتخاذ قرارات أوقفت الحياة العامة لمنع تفشي الوباء. لكن يبدو أن الشعوب العربية أمام خطر كبير.

حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص في العالم العربي إلى مرافق غسل اليدين، التي تعد الوسيلة الأنجع للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) الأربعاء.

وأوردت اللجنة في دراسة نشرتها أنه "فيما يتوافق العالم على أن غسل اليدين بالماء والصابون أفضل وسيلة للوقاية من انتقال فيروس كورونا، تتحول هذه التوصية البسيطة إلى أمر معقد في المنطقة العربية، حيث يفتقر أكثر من 74 مليون شخص إلى مرافق غسل اليدين".

وتوقعت أن يراوح "معدل زيادة الطلب المنزلي على المياه بين أربعة وخمسة ملايين متر مكعب يومياً في المنطقة" الشحيحة أساسا، موضحة أن "ما يزيد الوضع سوءاً عدم كفاية إمدادات المياه المنقولة بالأنابيب للمنازل في 10 بلدان عربية من أصل 22".

وشددت الأمينة التنفيذية للجنة رولا دشتي على أنه "من الملح ضمان حصول الجميع وفي كل مكان على خدمات المياه والصرف الصحي، حتى لمن لا يستطيعون تسديد كلفتها، للحؤول دون تفشي عدوى فيروس كورونا".

وحذرت من "استخدام الحرمان من المياه كسلاح من أسلحة الحرب" في الدول التي تشهد نزاعات، في وقت حذرت منظمات دولية من مخاطر سرعة تفشي الفيروس في دول تشهد نزاعات أو تضم مخيمات مكتظة، ولا تتوافر فيها المياه لغسل اليدين بشكل متكرر للوقاية من الوباء الذي أصاب نحو مليوني شخص حول العالم وتسبب بوفاة عشرات الآلاف.

وتوقعت الإسكوا في دراستها أن "يكون 26 مليون لاجئ ونازح في المنطقة أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بفعل افتقارهم إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية".

ونبهت الى أن "اللاجئين ومن يرزحون تحت النزاع أو الاحتلال يتحمّلون عبئا إضافيا"، موضحة أنه في "قطاع غزة، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، لا تحصل إلا أسرة معيشية واحدة من أصل عشر أسر على المياه النظيفة". 

ويفتقر نحو 87 مليون شخص في المنطقة العربية إلى مياه الشرب في مكان إقامتهم، ما يفاقم خطر إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بسبب اضطرارهم إلى جلب المياه من المصادر العامة.             
 

اقرأ أيضا

غانتس يقود جهود تشكيل حكومة طوارئ وطنية
إسرائيل

ساعات حاسمة في إسرائيل.. هل يتفق نتانياهو وغانتس؟

أطباء في مستشفى حكومي في العاصمة العراقية بغداد يأخذون عينة لفحص فيروس كورونا- 2 أبريل 2020
أزمة كورونا

روى قصة مريبة.. خبير عراقي يكشف "إهمالا" بالتعامل مع حالات كورونا بالديوانية 

خبير روسي يحذر من تحول موسكو إلى بؤرة لوباء كورونا مثل نيويورك
أزمة كورونا

"بؤرة جديدة" لكورونا في العالم.. والصين تطالبها بضبط الحدود

الحدود السورية اللبنانية
عربي ودولي

المرصد: طائرة إسرائيلية تستهدف سيارة عسكرية عند الحدود السورية اللبنانية 

إيرانيان يضعان كمامتين في أحد شوارع طهران. ووسط الانتشار الواسع لكوفيد-19 في إيران لا تقدم السلطات أرقاما دقيقة عن الإصابات والوفيات
إيران

كورونا يتفشى في إيران.. تقرير يفضح السلطات ويرسم سيناريوهات قاتمة

بعض الجثث ظلت في المشرحة لمدة خمسة أو ستة أيام
إيران

تسريب فيديو من مشرحة قم يكشف هول كارثة كورونا في إيران

المساجد مغلقة في القاهرة بسبب وباء كورونا والحكومة تحظر تجمعات رمضان
أزمة كورونا

74 مليون عربي مهددون بالإصابة بفيروس كورونا والسبب بسيط

أزمة كورونا

روى قصة مريبة.. خبير عراقي يكشف "إهمالا" بالتعامل مع حالات كورونا بالديوانية 

15 أبريل 2020
أطباء في مستشفى حكومي في العاصمة العراقية بغداد يأخذون عينة لفحص فيروس كورونا- 2 أبريل 2020
أطباء في مستشفى حكومي في العاصمة العراقية بغداد يأخذون عينة لفحص فيروس كورونا- 2 أبريل 2020

اتهم الخبير الكيميائي العراقي حيدر الأعرجي مديرية الصحة في محافظة الديوانية بـ"الإهمال وعدم اتخاذ إجراءات وقائية جدية ضد فيروس كورونا".

وقال الأعرجي، وهو أحد منتسبي مركز الحروق في مستشفى الديوانية، إن مشتبها به في مركزهم وبعد ظهور الأعراض عليه نقل إلى المستشفى الخاص بفحص كورونا "ولم يتم إخضاعه للحجر".

وأضاف أن العاملين في ذلك المستشفى طلبوا من المشتبه به العودة إلى عمله أو بيته لحين صدور النتائج.

وأكد الأعرجي أن ذلك المنتسب عاد إلى عمله في المركز، "وسمعنا من وسائل الإعلام ومنها صفحة مديرية الصحة في الديوانية أن حالة رابعة للفيروس ظهرت في المحافظة ولم نكن نعرف أنها لزميلنا المنتسب الذي مازال يعمل بيننا في المركز".

وبين أنه وبعد ساعات من إعلان نبأ الإصابة "حضر موظفون لاصطحاب المصاب من المركز من دون الاهتمام بمعرفة المخالطين له".

وأشار الأعرجي إلى أنهم ناشدوا السلطات وخلية الأزمة لعزل المنتسبين المخالطين، وإجراء فحوص للعاملين في المركز "إلا أن أحدا لم يستجب " لهم على الفور.

وبين الأعرجي أنه وبعد يومين حضر فريق من خلية الأزمة، صباح الأربعاء، و"اختار خمسة فقط من بين 70 منتسبا للمركز من المخالطين للحالة" لأخذ عينات منهم من أجل فحصها، "ولم يتم حتى الآن حجر المخالطين بل طلبوا منهم الذهاب إلى منازلهم". 

وسجل العراق الذي يزيد عدد سكانه عن 38 مليون نسمة حتى الآن، نحو 1352 حالة إصابة بفيروس كورونا.

ويواجه العراقيون خطر  انتقال الفيروس من إيران المجاروة التي باتت بؤرة للمرض حيث يتجاوز العدد الرسمي للإصابات 71 ألف حالة.