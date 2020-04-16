اسم جديد لأزمة كورونا العالمية قد يدخل التاريخ

بعدما استخدمت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث عبارة "العزل الكبير" (Great Lockdown) بات هذا الاسم يطلق على أزمة 2020 كما كان يطلق على الأزمات الاقتصادية التاريخية الكبرى، مثل "الكساد الكبير" في الثلاثينيات و"الركود الكبير" في 2009 الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.

وكانت غوبيناث استخدمت هذا التعبير الثلاثاء عند كشفها التوقعات الأخيرة للاقتصاد العالمي، ومذاك تعمم استخدام التعبير.

وسألت صحفية في "نيويورك تايمز" الثلاثاء على تويتر: "هل كان الأشخاص يتحدثون عن "العزل الكبير" أم أن غيتا غوبيناث وفريقها أطلقوا هذا الاسم على هذه الأزمة؟".

وأجابت جيتا غوبيناث "أعتقد اننا نحن من أطلق اسم "العزل الكبير".

وأثار ذلك تعليقات عن البدائل الممكنة للاسم، وغرد أحدهم "كنت أفضل "الشلل الكبير" في حين غرد آخر "سمعت أحدا يقترح اسم "الاخماد الكبير". وبين التسميات الأخرى المقترحة "التوقف الكبير" و"الانهيار الكبير".

وفي حين بات مليارات الأشخاص عبر العالم قيد العزل الصحي تم اختيار تسمية "العزل الكبير".

أما الركود العالمي الحالي فهو نتيجة مباشرة لتدابير العزل المفروضة للتغلب على فيروس كورونا المستجد.

وأوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 130 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع بلغ عدد وفيات الوباء في العالم منذ أول ظهور له في الصين شهر ديسمبر 2019، 131319 حالة من أصل مليونين و29 ألفا و917 إصابة مؤكدة، بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفاو227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس.

أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة، تليها إيطاليا مع 21645 حالة، وإسبانيا مع 18579 حالة، ثم فرنسا مع 17167 حالة.