أزمة كورونا

اسم جديد لأزمة كورونا العالمية قد يدخل التاريخ

16 أبريل 2020
العالم سيتذكر دائما أزمة العزل الكبير في 2020
العالم سيتذكر دائما أزمة العزل الكبير في 2020

بعدما استخدمت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي غيتا غوبيناث عبارة "العزل الكبير" (Great Lockdown) بات هذا الاسم يطلق على أزمة 2020 كما كان يطلق على الأزمات الاقتصادية التاريخية الكبرى، مثل "الكساد الكبير" في الثلاثينيات و"الركود الكبير" في 2009 الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.

وكانت غوبيناث استخدمت هذا التعبير الثلاثاء عند كشفها التوقعات الأخيرة للاقتصاد العالمي، ومذاك تعمم استخدام التعبير.

وسألت صحفية في "نيويورك تايمز" الثلاثاء على تويتر: "هل كان الأشخاص يتحدثون عن "العزل الكبير" أم  أن غيتا غوبيناث وفريقها أطلقوا هذا الاسم على هذه الأزمة؟".

وأجابت جيتا غوبيناث "أعتقد اننا نحن من أطلق اسم "العزل الكبير".

وأثار ذلك تعليقات عن البدائل الممكنة للاسم، وغرد أحدهم "كنت أفضل "الشلل الكبير" في حين غرد آخر "سمعت أحدا يقترح اسم "الاخماد الكبير". وبين التسميات الأخرى المقترحة "التوقف الكبير" و"الانهيار الكبير".

وفي حين بات مليارات الأشخاص عبر العالم قيد العزل الصحي تم اختيار تسمية "العزل الكبير".

أما الركود العالمي الحالي فهو نتيجة مباشرة لتدابير العزل المفروضة للتغلب على فيروس كورونا المستجد.

وأوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 130 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وفي المجموع بلغ عدد وفيات الوباء في العالم منذ أول ظهور له في الصين شهر ديسمبر 2019، 131319 حالة من أصل مليونين و29 ألفا و917 إصابة مؤكدة، بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفاو227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس.

أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة، تليها إيطاليا مع 21645 حالة، وإسبانيا مع 18579 حالة، ثم فرنسا مع 17167 حالة.

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16 أبريل 2020
ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا
ترامب قال إن بلاده تجري تحقيقا شاملا في أصل فيروس كورونا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء إن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية، وقال وزير الخارجية مايك بومبيو إنه ينبغي لبكين الإفصاح عما تعلمه.

ولا يزال مصدر الفيروس غامضا. وكان رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي قد قال يوم الثلاثاء إن المخابرات الأميركية تشير إلى أن الفيروس نشأ على الأرجح بشكل طبيعي ولم يتم تخليقه في معمل بالصين، لكن لا يوجد ما يؤكد أي من الاحتمالين.

وذكرت محطة فوكس نيوز التلفزيونية يوم الأربعاء أن الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أن جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أن ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تتم فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق حيث بدأ الفيروس الانتشار.

وسئل ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عن التقارير عن تسرب الفيروس من معمل ووهان فقال إنه على علم بتلك التقارير.

وأضاف "نحن نجري تحقيقا شاملا بشأن الوضع المروع الذي حدث".

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات المدعوم من الدولة قد نفى في فبراير شائعات عن أن الفيروس ربما تم تخليقه في أحد معامله أو أنه تسرب من أحد المعامل.

وقال بومبيو في مقابلة مع فوكس نيوز بعد مؤتمر ترامب الصحفي "نعلم أن هذا الفيروس قد نشأ في ووهان بالصين" ومعهد علم الفيروسات على بعد بضعة أميال من السوق.

وأضاف "نريد من الحكومة الصينية أن تتحلى بالوضوح" وتساعد في تفسير "دقيق لكيفية انتشار الفيروس." وقال "ينبغي للحكومة الصينة أن تعترف."

ويشير التوافق العلمي الواسع إلى أن فيروس كورونا قد نشأ في الخفافيش.
 