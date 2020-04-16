العالم يجتاز عتبة المليوني إصابة بفيروس كورونا.. وأميركا الأكثر تأثرا

تجاوز عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا حول العالم حاجز المليوني إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فيما ارتفع عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس إلى أكثر من 133 ألفا.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول تسجيلا للإصابات والوفيات، بأكثر من 636 ألف إصابة مؤكدة، وأكثر من 28 ألف وفاة.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بشدة الإصابات بأكثر من 180 ألف إصابة وأكثر من 18 ألف وفاة، ثم إيطاليا في المرتبة الثالثة بأكثر من 156 ألف إصابة و21 ألف وفاة.

وبعد إيطاليا جاءت تواليا كل من ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وإيران، وتركيا في قائمة أعلى عشر دول تسجيلا للإصابة في العالم.

وشفي حتى الآن 511 ألف شخص من الإصابة بالفيروس، بحسب أرقام الجامعة.

وبينت الإحصاءات إن الولايات المتحدة قامت بإجراء نحو ثلاثة ملايين وربع مليون فحص للتأكد من الإصابة بالفيروس حتى الآن، وكانت حصة ولاية نيويورك أكثر من 500 ألف فحصا منها، فيما دخل أكثر من 100 ألف أميركي إلى المستشفى نتيجة الإصابة بالفيروس، حتى الآن.

واكتشف الفيروس أول مرة في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر إلى باقي أنحاء العالم، وفرض كثير من الدول إجراءات إغلاق كلفت خسارات اقتصادية فادحة في محاولة لتطويق انتشاره.