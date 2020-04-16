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"تلقوا رسائل عدوانية وتهديدات".. ممرضون وأطباء يتعرضون لحملة عنصرية بسبب كورونا

16 أبريل 2020
هجمات عدوانية ضد العاملين في القطاع الطبي بأميركا اللاتينية
هجمات عدوانية ضد العاملين في القطاع الطبي بأميركا اللاتينية

في الوقت الذي تتم فيه الإشادة علنا بالعاملين في القطاع الصحي في جميع أرجاء العالم باعتبارهم أبطال هذه المرحلة، يختلف الأمر في أميركا اللاتينية حيث تتعرض الطواقم الطبية لهجمات عدائية من قبل الناس في الشوارع، لاعتقادهم أنهم مصابون بفيروس كورونا.

ساندرا اليمان، ممرضة في مدينة سان لويس بوتوسي في وسط المكسيك، تعرضت لهجوم من مجموعة من الأطفال حيث أقدموا على رش زيها الأبيض بالصودا والعصير، وهتفوا: "إنها غبية! ابتعدي عنا!"

وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها، تعرضت لكسر إصبعين في يدها اليمنى. وقالت: "لم أعد أستطيع القيام بعملي"، مضيفة أنها لم تعالج في الواقع أي مرضى بالفيروس.

من جانبه أدان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هذه الهجمات، قائلاً: "لا يمكننا أن نفعل أي شيء بدون العاملين الصحيين"، وحث الناس على حب واحترام جميع العاملين في هذا القطاع.

وتمثل الممرضات 80% من الموظفين في المستشفيات العامة في أميركا اللاتينية، وفقًا للنقابات الطبية، مما يجعل البلاد بحاجة ماسة إليهم في محاربة الوباء، الذي أصاب أكثر من 72 ألف شخصاً وقتل 3241 آخرين في جميع دول القارة.

 

تهديدات

 

في العاصمة الكولومبية بوغوتا، موطن ما يقرب من 2979 شخصا مصابا بالفيروس، قال طبيب التخدير سانتياغو أوسوريو، 36 عاما، إنه لم يعد بإمكانه استخدام المصاعد أو المناطق المشتركة في شقته بناء على أوامر من إدارة المبنى، والتي تشعر بالقلق من "نقله للعدوى إلى الجيران" رغم انه غير مصاب.

وأوضح أوسوريو "يجب أن أتسلق الطوابق الستة عن طريق السلالم للوصول إلى المنزل".

بينما أكدت ماريا خوسيه كولينا، طبيبة ومتحدثة باسم شبكة الأطباء المتكاملة في الأرجنتين، أن العديد من الأطباء تلقوا رسائل وتعليقات عدوانية وتهديدات بسبب عملهم في مكافحة كورونا.

وأضاف طبيب التوليد لياندرو غوني أن الجيران بالقرب من مكتبه في بوينس آيرس بالأرجنتين، طلبوا منه أن يغلق عيادته خوفاً من إصابتهم بكورونا.

ورد برسالة تحدد التدابير الاحترازية التي اتخذها، بما في ذلك استقبال النساء فقط على وشك الولادة، إلا أنهم لم يقتنعوا بها، وأصروا على إغلاق العيادة وهذا ما حصل.

وفي بعض أجزاء بنما وشيلي، منع السائقون الممرضات من استخدام النقل العام، وأكد العاملون في القطاعات الطبية في هذه المناطق أن الناس يعاملونهم بطريقة سيئة ويبتعدون عنهم.

 

الذعر الجماعي

 

بدوره، أعلن المجلس الوطني المكسيكي لمنع التمييز أنه تلقى 12 شكوى من العاملين الصحيين تتعلق بالفيروس التاجي منذ 19 مارس، تسع منها تضمنت تعرضهم لتمييز أو إهانات أو تهديدات.

ويعتقد الممرضون أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها خوفا من الانتقام.

كما تعرضت 6 ممرضات على الأقل للتمييز وهجمات معادية في ولاية غاليسكو غربي المكسيك، وفقاً لإديث موغيكا رئيسة اللجنة المشتركة بين المؤسسات للممرضات في الولاية.

ووفقًا لموغيكا، فإن جيران إحدى الممرضات ألقوا عليها مادة مطهرة عندما وصلت إلى المنزل الشهر الماضي، قائلين لها: "أنت بحاجة إلى التطهير".

وأوصت موغيكا 18 ألف من العاملين بالقطاع الطبي في البلاد، بارتداء ملابس مدنية في الأماكن العامة لتجنب الهجمات العدوانية.

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الفوضى في ووهان مع ارتفاع العدوى أنتجت صورة مشوهة عن نسبة نقل العدوى

استبعدت شبكة فوكس نيوز الأميركية في تقرير حصري، أن يكون فيروس كورونا المستجد سلاحا بيولوجيا صينيا، بل هو، بحسب ما تنقل الشبكة عن مصادر خاصة، جزء من جهود بكين للبرهنة على أنها لا تقل قدرة أو ربما تتفوق على الولايات المتحدة في مجال اكتشاف الفيروسات ومكافحتها.

ونقلت الشبكة عن مصادر قالت إنها متعددة، أن الفيروس التاجي انتقل أولا من الخفافيش إلى الإنسان، وأن "المريض صفر" كان يعمل في مختبر فيروسات في ووهان، ثم نقل العدوى إلى السكان هناك.

وردا على سؤال من الصحفي روبرت روبرتس عن "فوكس نيوز" حول التقرير الذي يؤكد تورط بكين، علق الرئيس ترامب في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء قائلا "إننا نسمع القصة أكثر فأكثر ... نحن نقوم بفحص دقيق للغاية لهذا الوضع الرهيب".

وتوضح وثائق ذكرها موقع فوكس نيوز بالتفصيل الجهود المبكرة لأطباء مختبر ووهان لاحتواء الفيروس، بينما "يُتّهمُ" سوق ووهان للّحوم الحيوانات بكونه نقطة منشأ الفيروس، لكن مصادر فوكس نيوز، قالت إنه لم تكن هناك خفافيش أبدا!

المصادر ذاتها ذكرت أن إلقاء اللوم على سوق الحيوانات كان محاولة من بكين لتبديد الشكوك حول تورط المختبر.

يذكر أن مسؤولين في السفارة الأميركية كانو قد حذروا في يناير 2018 من عدم كفاية السلامة في مختبر معهد ووهان للفيروسات، ونقلوا معلومات حول العلماء الذين يقومون بأبحاث محفوفة بالمخاطر حول الفيروسات التاجية من الخفافيش، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الثلاثاء.

ورداً على تقرير فوكس نيوز، قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأميركية، أول أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي إنه "ليس من المستغرب أن نولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعلومات" ثم أضاف "أود فقط أن أقول في هذه المرحلة، لا يمكن الجزم في هذه القضية، بينما جميع الأدلة تشير إلى أن انتشار فيروس كورنا أمر طبيعي، لكننا لسنا على يقين تام بشأن ذلك".

لكن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر قال في حديثه عن الصين، خلال المؤتمر الصحفي ذاته "حتى اليوم، أراهم يحجبون المعلومات عن العالم، وأعتقد أننا بحاجة إلى بذل المزيد لمواصلة الضغط عليهم لمشاركة الجميع المعلومات التي بحوزتهم".

وأضاف إسبر أن "معظم الناس يعتقدون بأن الأمر حدث بشكل طبيعي، لكن أعتقد أنه في الوقت المناسب، وعندما نتغلب على الوباء الذي نحن فيه الآن، سيكون هناك وقت للنظر إلى الوراء والتأكد من حقيقة ما حدث، والتأكد من أن لدينا فهمًا أفضل حتى نتمكن من منع حدوث ذلك في المستقبل".

وتحدث وزير الخارجية مايك بومبيو عن "القصة" أيضا الأربعاء، قائلاً "ما نعرفه هو أن هذا الفيروس نشأ في ووهان بالصين. ونحن نعلم أن معهد ووهان للفيروسات على بعد بضعة أميال فقط من سوق اللحوم الحيوانية، ولا يزال هناك الكثير لنفهمه"، ثم أردف "حكومة الولايات المتحدة تعمل بجد لاكتشاف ذلك".

وكان الأميركيون يساعدون أصلا في تدريب الصينيين في برنامج يُدعى PREVENT قبل أن يبدأ الصينيون العمل على هذا الفيروس. 

وما زاد من الشكوك، بحسب فوكس نيوز، في تورط مختبر ووهان، هو الطريقة التي مسحت بها السلطات البيانات والعينات في المختبر، كما تم مسح الأسطح الملوثة، ومحو بعض التقارير التي حاولت التطرق للموضوع، وتعطيل كل المقالات الأكاديمية بالخصوص.

وذكرت الشبكة أن هناك أطباء وصحفيين "اختفوا" بعد أن حذروا من انتشار الفيروس وطبيعته المعدية وانتقاله من شخص لآخر.

ومما يعمق الشكوك، تحرك الصين السريع لمنع السفر محليا من ووهان إلى بقية الصين، بينما لم توقف الرحلات الدولية من ووهان.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت مصادر شبكة فوكس نيوز منظمة الصحة العالمية بأنها كانت متواطئة منذ البداية في مساعدة الصين على تغطية مساراتها.

لذلك، بحسب فوكس نيوز، أعلن ترامب في المؤتمر الصحفي الإخباري الخاص بالفيروس التاجي في البيت الأبيض في روز غاردن أول أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستوقف على الفور كل تمويل لمنظمة الصحة العالمية.