أزمة كورونا

رغم الأزمة.. أغنى رجل في العالم يربح 24 مليار دولار خلال 4 أشهر

16 أبريل 2020
جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور
جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور

رغم انهيار الاقتصاد العالمي بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الدول لاحتواء تفشي فيروس كورونا، إلا أن جيف بيزوس المدير التنفيذي لشركة أمازون من القلائل الذين حققوا أرباحا كبيرة في عام 2020.

فقد حقق بيزوس أرباحا، وهو المصنف أغنى رجل في العالم، نحو 23.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2020.

ووفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، زادت ثروة بيزوس بنحو 20%، ليصل حجم ثروته إلى 138 مليار دولار.

ويرجع الارتفاع الكبير في ثروة بيزوس بسبب المكاسب الكبيرة التي حققتها شركة أمازون، عملاق التكنولوجيا والبيع بالتجزئة، بعد زيادة طلب العملاء بسبب إجراءات الإغلاق، واضطرار الناس إلى البقاء في منازلهم.

ووصل سعر سهم أمازون إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الثلاثاء، ليغلق عند 2283.32 دولارًا ويرفع سقف السوق إلى 1.14 تريليون دولار.

وكانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي توظيفها 100 ألف شخص إضافي في الولايات المتحدة، وأنّها تعتزم توظيف 75 ألفاً آخرين.

من ناحية أخرى، يشعر العاملون بالشركة بالخوف والقلق على صحتهم، خاصة بعد إعلان تسجيل إصابات في 74 فرعاً للشركة في أميركا، ووفاة مدير العمليات في فرع الشركة بمدينة هاوثورن بولاية كاليفورنيا، وفقاً لموقع "بيزنس إنسايدر". 

ونقلت الشركة عن العمال أنهم لا يزالون يشعرون بالخوف عند الذهاب إلى الشركة رغم إجراءات النظافة والتطهير التي اتخذتها، مؤكدين أن سياسة التباعد الاجتماعي مستحيلة في بينهم.

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الولايات المتحدة.. 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع الصحي

16 أبريل 2020
أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا
أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا

ارتفع عدد حالات الإصابة بين العاملين في القطاع الصحي في الولايات التحدة بفيروس كورونا إلى نحو 9 آلاف حالة، وفقا لتقرير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلن المركز وفاة 27 حالة حتى الآن في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، معظمهم من العاملين في القطاع الذين تجاوزوا 65 ألفا.

وأكد التقرير أن أغلب هذه الإصابات من الإناث وأشخاص في الأربعينيات من العمر، كما أن معظم إصابتهم لا تحتاج إلى الدخول المستشفى.

ويعتقد كثير من الخبراء أن أرقام الإصابة بين العاملين في المؤسسات الطبية في الولايات التحدة أكبر من ذلك بكثير، ويرجع ذلك إلى نقص الاختبارات في العديد من المناطق.

وذكر التقرير أنه في 15 فبراير الماضي قبل إجراءات العزل والإغلاق، وصل مريض يعاني من مشاكل في التنفس إلى مستشفى في مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا، وتعامل معه العديد من الأطباء والممرضين بدون حرص أو ارتداء قناعات واقية.

وبعد 11 يوماً اكتشف الأطباء إصابته بالفيروس، ما عرض 121 شخصا من العاملين في المستشفى لخطر الإصابة بالفيروس، حيث خضعوا جميعا لفحوصات أثبتت إصابة ثلاثة منهم بالعدوى.

تُظهر قصة مريض سولانو العدد الهائل من العاملين الذين يتعاونوا لرعاية مريض واحد، مما قد يعرضهم جميعاً لخطر الإصابة بالفيروس.

وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض أن هذه النتائج تؤكد خطورة انتقال العدوى إلى الأشخاص عند الاتصال بالمريض من دون حماية، كما دعت إلى ضرورة التعرف المبكر على حالات الإصابة والعزل الفوري.

يذكر أن الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضرراً من فيروس كورونا، فقد سجلت حتى الآن أكثر من 630 ألف حالة إصابة، ونحو 31 ألف حالة وفاة.