صندوق النقد: أكثر من نصف دول العالم طلب منحا لمواجهة كورونا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا الأربعاء، إن الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن فيروس كورونا كان حادًا لدرجة أن أكثر من نصف دول العالم طلبت بالفعل تمويلًا طارئًا.

وقالت جورجييفا لشبكة CNBC الأميركي إن عمليات الإغلاق واسعة النطاق وإغلاق الأعمال التجارية تشوش الاقتصاد العالمي، مضيفة القول إن "هذه حالة طارئة لا مثيل لها ونحن نقدم التمويل بسرعة كبيرة".

ويمتلك صندوق النقد الدولي تخصيصات بقيمة تريليون دولار لتمويل حالات الطوارئ في الدول الأعضاء لإسناد جهودهم لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.

وجاءت تعليقات جورجييفا بعد أن قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء إنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3٪ هذا العام، مؤكدا أن الأسواق الدولية تتجه نحو "أسوأ ركود منذ الكساد الكبير".

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن الناتج الاقتصادي العالمي قد ينخفض ​​أكثر إذا قام الفيروس التاجي بـ "رحلة ثانية" حول العالم وتعرضت الدول لموجة ثانية من الإصابات.

وكان صندوق النقد توقع أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتعافى بحلول عام 2021، وينمو بنسبة 5.8٪ إذا تم احتواء الفيروس التاجي بشكل فعال وبدأت معدلات العدوى الجديدة في الاستقرار.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في العالم حاجز المليوني إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فيما ارتفع عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 133 ألفا.