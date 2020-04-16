أزمة كورونا

صندوق النقد: أكثر من نصف دول العالم طلب منحا لمواجهة كورونا

16 أبريل 2020
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا الأربعاء، إن الانكماش الاقتصادي العالمي الناجم عن فيروس كورونا كان حادًا لدرجة أن أكثر من نصف دول العالم طلبت بالفعل تمويلًا طارئًا.

وقالت جورجييفا لشبكة CNBC الأميركي إن عمليات الإغلاق واسعة النطاق وإغلاق الأعمال التجارية تشوش الاقتصاد العالمي، مضيفة القول إن "هذه حالة طارئة لا مثيل لها ونحن نقدم التمويل بسرعة كبيرة".

ويمتلك صندوق النقد الدولي تخصيصات بقيمة تريليون دولار لتمويل حالات الطوارئ في الدول الأعضاء لإسناد جهودهم لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره الاقتصادية.

وجاءت تعليقات جورجييفا بعد أن قال صندوق النقد الدولي، الثلاثاء إنه يتوقع انكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3٪ هذا العام، مؤكدا أن الأسواق الدولية تتجه نحو "أسوأ ركود منذ الكساد الكبير".

وحذرت مديرة صندوق النقد الدولي من أن الناتج الاقتصادي العالمي قد ينخفض ​​أكثر إذا قام الفيروس التاجي بـ "رحلة ثانية" حول العالم وتعرضت الدول لموجة ثانية من الإصابات.

وكان صندوق النقد توقع أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتعافى بحلول عام 2021، وينمو بنسبة 5.8٪ إذا تم احتواء الفيروس التاجي بشكل فعال وبدأت معدلات العدوى الجديدة في الاستقرار.

وتجاوز عدد حالات الإصابة المعلنة بفيروس كورونا في العالم حاجز المليوني إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأميركية، فيما ارتفع عدد الوفيات المؤكدة بالفيروس حول العالم إلى أكثر من 133 ألفا.

اقرأ أيضا

هجمات عدوانية ضد العاملين في القطاع الطبي بأميركا اللاتينية
أزمة كورونا

"تلقوا رسائل عدوانية وتهديدات".. ممرضون وأطباء يتعرضون لحملة عنصرية بسبب كورونا

الفوضى في ووهان مع ارتفاع العدوى أنتجت صورة مشوهة عن نسبة نقل العدوى
أزمة كورونا

ليس سلاحا بيولوجيا ولكن.. تقرير لفوكس نيوز عن دور مختبرات ووهان في نقل فيروس كورونا إلى العالم

خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد
إسرائيل

خطة من 3 مراحل.. الحكومة الإسرائيلية تتجه لرفع الحجر الصحي تدريجيا

Orthodox Christians pray on the street after police officers barred their way to the Medhane Alem Cathedral, as the government…
من زاوية أخرى

الديانات الإبراهيمية لا تخاف كورونا!
المديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا
أزمة كورونا

صندوق النقد: أكثر من نصف دول العالم طلب منحا لمواجهة كورونا

أودت جائحة كورونا بحياة 115 ألف شخص
أزمة كورونا

العالم يجتاز عتبة المليوني إصابة بفيروس كورونا.. وأميركا الأكثر تأثرا

Spokesman of the Saudi-led military coalition Colonel Turki al-Maliki speaks during a press conference in the Saudi capital…
اليمن

مراسل الحرة: سماع دوي انفجاارت في العاصمة اليمنية صنعاء

أزمة كورونا

"تلقوا رسائل عدوانية وتهديدات".. ممرضون وأطباء يتعرضون لحملة عنصرية بسبب كورونا

16 أبريل 2020
هجمات عدوانية ضد العاملين في القطاع الطبي بأميركا اللاتينية
هجمات عدوانية ضد العاملين في القطاع الطبي بأميركا اللاتينية

في الوقت الذي تتم فيه الإشادة علنا بالعاملين في القطاع الصحي في جميع أرجاء العالم باعتبارهم أبطال هذه المرحلة، يختلف الأمر في أميركا اللاتينية حيث تتعرض الطواقم الطبية لهجمات عدائية من قبل الناس في الشوارع، لاعتقادهم أنهم مصابون بفيروس كورونا.

ساندرا اليمان، ممرضة في مدينة سان لويس بوتوسي في وسط المكسيك، تعرضت لهجوم من مجموعة من الأطفال حيث أقدموا على رش زيها الأبيض بالصودا والعصير، وهتفوا: "إنها غبية! ابتعدي عنا!"

وأثناء محاولتها الدفاع عن نفسها، تعرضت لكسر إصبعين في يدها اليمنى. وقالت: "لم أعد أستطيع القيام بعملي"، مضيفة أنها لم تعالج في الواقع أي مرضى بالفيروس.

من جانبه أدان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، هذه الهجمات، قائلاً: "لا يمكننا أن نفعل أي شيء بدون العاملين الصحيين"، وحث الناس على حب واحترام جميع العاملين في هذا القطاع.

وتمثل الممرضات 80% من الموظفين في المستشفيات العامة في أميركا اللاتينية، وفقًا للنقابات الطبية، مما يجعل البلاد بحاجة ماسة إليهم في محاربة الوباء، الذي أصاب أكثر من 72 ألف شخصاً وقتل 3241 آخرين في جميع دول القارة.

 

تهديدات

 

في العاصمة الكولومبية بوغوتا، موطن ما يقرب من 2979 شخصا مصابا بالفيروس، قال طبيب التخدير سانتياغو أوسوريو، 36 عاما، إنه لم يعد بإمكانه استخدام المصاعد أو المناطق المشتركة في شقته بناء على أوامر من إدارة المبنى، والتي تشعر بالقلق من "نقله للعدوى إلى الجيران" رغم انه غير مصاب.

وأوضح أوسوريو "يجب أن أتسلق الطوابق الستة عن طريق السلالم للوصول إلى المنزل".

بينما أكدت ماريا خوسيه كولينا، طبيبة ومتحدثة باسم شبكة الأطباء المتكاملة في الأرجنتين، أن العديد من الأطباء تلقوا رسائل وتعليقات عدوانية وتهديدات بسبب عملهم في مكافحة كورونا.

وأضاف طبيب التوليد لياندرو غوني أن الجيران بالقرب من مكتبه في بوينس آيرس بالأرجنتين، طلبوا منه أن يغلق عيادته خوفاً من إصابتهم بكورونا.

ورد برسالة تحدد التدابير الاحترازية التي اتخذها، بما في ذلك استقبال النساء فقط على وشك الولادة، إلا أنهم لم يقتنعوا بها، وأصروا على إغلاق العيادة وهذا ما حصل.

وفي بعض أجزاء بنما وشيلي، منع السائقون الممرضات من استخدام النقل العام، وأكد العاملون في القطاعات الطبية في هذه المناطق أن الناس يعاملونهم بطريقة سيئة ويبتعدون عنهم.

 

الذعر الجماعي

 

بدوره، أعلن المجلس الوطني المكسيكي لمنع التمييز أنه تلقى 12 شكوى من العاملين الصحيين تتعلق بالفيروس التاجي منذ 19 مارس، تسع منها تضمنت تعرضهم لتمييز أو إهانات أو تهديدات.

ويعتقد الممرضون أن العديد من الحوادث لا يتم الإبلاغ عنها خوفا من الانتقام.

كما تعرضت 6 ممرضات على الأقل للتمييز وهجمات معادية في ولاية غاليسكو غربي المكسيك، وفقاً لإديث موغيكا رئيسة اللجنة المشتركة بين المؤسسات للممرضات في الولاية.

ووفقًا لموغيكا، فإن جيران إحدى الممرضات ألقوا عليها مادة مطهرة عندما وصلت إلى المنزل الشهر الماضي، قائلين لها: "أنت بحاجة إلى التطهير".

وأوصت موغيكا 18 ألف من العاملين بالقطاع الطبي في البلاد، بارتداء ملابس مدنية في الأماكن العامة لتجنب الهجمات العدوانية.