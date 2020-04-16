أزمة كورونا

علماء يطاردون فيروس كورونا في مياه الصرف الصحي

16 أبريل 2020
نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف
نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف

قال باحثون أستراليون الخميس إنهم يتوقعون البدء في غضون أسابيع في فحص الصرف الصحي قبل معالجته لرصد انتشار فيروس كورونا وذلك للمساعدة في تحديد المناطق المهددة بعد نجاح تجربة محلية.

وأجرت هيئة العلوم الوطنية الأسترالية وجامعة كوينزلاند التجربة في الولاية وستستخدم لتطوير نظام مراقبة قال باحثون إنه سيساعد المسؤولين عندما يبدأون في تخفيف القيود على حركة السكان.

ويستخدم المشروع الجديد نظاما قائما تراقب من خلاله أجهزة مكافحة الجريمة مياه الصرف ويغطي نحو 57 بالمئة من السكان لرصد وجود المخدرات في المدن الأسترالية.

وفي التجربة التي أجريت في كوينزلاند نجح العلماء في رصد جزء جيني من فيروس كورونا المستجد في مياه صرف من محطتين لمعالجة مياه الصرف.

وقالت هيئة العلوم الوطنية إنه عن طريق الاستخدام على نطاق أوسع سيكون من الممكن تحديد العدد التقريبي للأشخاص المصابين في منطقة جغرافية بدون فحص كل شخص على حدة. ويجري فحص الآلاف من الأستراليين يوميا.

وقال بول برتش مدير علوم الأرض والمياه في الهيئة إن هذا المشروع سيساعد الحكومة في تخفيف القيود المفروضة على حركة السكان في أنحاء البلاد بتحديد المناطق التي تواجه مشاكل مما يتيح للكثير من الأستراليين الخروج من منازلهم.

وقال لرويترز "أرى أنها أداة مراقبة مهمة في تخفيف القيود. مع تخفيف الحكومة للإجراءات ستكون في حاجة لمواصلة مراقبة حالات التفشي والتعامل معها".

وأضاف أن البيانات الصينية كشفت أنه من الممكن رصد الفيروس في البراز في غضون ثلاثة أيام وهو أسلوب أسرع في كثير من الأحيان من الرصد عبر الاختبارات التقليدية.

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علامات لدى الأطفال قد تعني إصابتهم بفيروس كورونا

16 أبريل 2020
عدد قليل منهم فقط يعاني من أعراض شديدة حتى في حال أمراض كامنة
عدد قليل منهم فقط يعاني من أعراض شديدة حتى في حال أمراض كامنة

تشير الأدلة أن الأطفال يصابون أيضا بفيروس كورونا المستجد، رغم أن عدد قليل منهم فقط يعاني من أعراض شديدة حتى إن كان لديهم أمراض مزمنة، لذلك ينصح الآباء بالانتباه لأعراض الفيروس لدى أبنائهم، وفق تقرير لصحيفة "ميرر" البريطانية.

ووضعت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل دليلاً مفيداً للآباء أثناء جائحة الفيروس تساعدهم على معرفة الأعراض التي يجب معها التصرف بسرعة.

ويدعو الدليل الآباء إلى نقل أبنائهم إلى المستشفى في حال كان الطفل يعاني من توقف في التنفس، وعدم انتظام التنفس أو يبدأ بالشخير.

يبدأ لونه في التغير ويصبح شاحبا وفيه برد غير طبيعي عند لمسه، ويواجه صعوبة شديدة في التنفس، وشفاهه يتغير لونها إلى الأزرق.

ويضيف الدليل أعراض أخرى مثل أن الطفل تنتابه نوبات، أو يصاب بارتباك أو خمول شديد، أو يصاب بطفح جلدي لا يختفي بالضغط، أو حتى ينتابه ألم في الخصية بالنسبة للذكور. 

وفي حالات أخرى لابد من طلب مساعدة طبية عاجلة، منها عندما يجد الطفل صعوبة في التنفس بما في ذلك ألم في عضلات تحت الأضلاع السفلية، في رقبته أو بين أضلاعه.

يبدو جسمه جافا من الماء، أو يصبح نعسانا أو سريع الانفعال، و لديه رعشة شديدة أو ألم عضلي.

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر وتتجاوز درجة حرارتهم 38 درجة مئوية، أو الرضع بين 3 أو 6 أشهر بدرجة حرارة مئوية تصل إلى 39 درجة.

يحذر الدليل أيضا من جميع الرضع والأطفال الذين يعانون من حمى فوق 38 درجة مئوية لأكثر من خمسة أيام.

كما ينصح بالاتصال بالمساعدة الطبية العاجلة في حال عانى الطفل من قيء مستمر وآلام في البطن أو دم في البراز.