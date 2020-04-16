أزمة كورونا

فضيحة بـ 20 مليون دولار.. اختبارات صينية لفيروس كورونا "لا تعمل"

16 أبريل 2020
مئات الشركات فى الصين تتدافع لتطوير اختبارات جديدة
مئات الشركات فى الصين تتدافع لتطوير اختبارات جديدة

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الخميس أن الحكومة البريطانية اشترت اختبارات للكشف عن فيروس كورونا المستجد من الصين بقيمة 20 مليون دولار، تبين فيما بعد أنها لا تعمل.

وقالت الصحيفة في تقرير مطول إن الصفقة "المحرجة" تضمنت نحو مليوني مجموعة اختبار منزلية للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا.

دفعت السلطات البريطانية الأموال كاملة لشركتين صينيتين تصنعان الاختبارات، التي تشبه اختبارات الحمل من حيث السهولة ويمكن أجراؤها في المنزل.

وبالرغم من شروط الصفقة المجحفة والسعر المرتفع نسبيا، وافق المسؤولون البريطانيون عليها وفقا لمسؤول حكومي رفيع مطلع.

وبعد اتمامها في مارس الماضي، أطلق مسؤولون تصريحات متفائلة بشأن توفر الاختبارات في الصيدليات خلال أقل من أسبوعين.

وعلق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 19 مارس في مؤتمر صحفي على الاختبارات المرتقبة بالقول إنها " قد تغير قواعد اللعبة كليا".

وما أن وصلت الاختبارات الى الأراضي البريطانية حتى تبين أنها لا تعمل، مما ترك المسؤولين البريطانيين في حرج وهم يحاولون استعادة الأموال التي صرفت.

ولا تزال الاختبارات المتعلقة بالأجسام المضادة التي تتشكل نتيجة الإصابة بفيروس كورونا شحيحة جدا في العالم، على الرغم من أنها تعد المرحلة التالية في المعركة ضد الوباء.

وتقول صحيفة نيويورك تايمز عن هذه الاختبارات تمكن مسؤولي الصحة العامة من تقييم مكان انتشار المرض والأشخاص الذين يمتلكون بعض الحصانة.

وينظر إلى استخدام هذه الاختبارات على نطاق واسع كخطوة حاسمة في تحديد كيفية ووقت رفع إجراءات الإغلاق التي تشل المجتمعات والاقتصادات في معظم دول العالم.

بالمقابل قالت الشركتان الصينيتان اللتان باعتا اختبارات الأجسام المضادة، إن منتجاتهما تلبي معايير الصحة والسلامة والمعايير البيئية التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وألقت الشركتان الصينيتان باللوم على المسؤولين والسياسيين البريطانيين لسوء الفهم أو المبالغة في تقييم فائدة الاختبارات، التي "يستخدمها المحترفون" وليس المرضى في المنزل.

وهذه ليست المرة التي تصدر فيها شكاوى من الصين لبيعها معدات غير صالحة، ففي نهاية مارس الماضي أعلنت الحكومة الإسبانية سحب تسعة آلاف من أطقم اختبار صينية لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا لعدم دقتها.

كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنكليزية في تقرير لها في السابع من هذا الشهر أن الصين أجبرت إيطاليا على شراء أقنعة ولوازم لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كانت قد تبرعت بها روما لبكين قبل أسابيع فقط.

اقرأ أيضا

ولد دنيهي في ولاية كونكتيكت الأميركية عام 1938.
منوعات

بعمر 81 عاما.. "محقق تكساس" يودع الحياة

يعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية
أزمة كورونا

إنتاج بروتين يعالج كورونا بإيقاف "عواصف السيتوكين"

داليا البحيري خرجت في مقطع فيديو للدفاع عن نفسها
منوعات

هددت بـ "الشبشب".. هجوم على ممثلة مصرية بسبب تصريحاتها عن العمالة اليومية

كانوا يعملون على عمل سابق بدأوه قبل أربع سنوات
أزمة كورونا

يحوّل "كوفيد-19" إلى نزلة برد.. لقاح لكورونا يصل مرحلة متقدمة

وصل الحد الأعلى للبطالة بسبب ظروف مشابهة إلى 7 بالمئة، في شهر مايو من عام 1975.
اقتصاد

الولايات المتحدة.. ملايين إضافية من طلبات الإعانة بسبب البطالة

مئات الشركات فى الصين تتدافع لتطوير اختبارات جديدة
أزمة كورونا

فضيحة بـ 20 مليون دولار.. اختبارات صينية لفيروس كورونا "لا تعمل"

وارن تعلق على إمكانية أن تكون نائبة لبايدن
الانتخابات الأميركية 2020

وارن تعلق على إمكانية التحالف مع بايدن

أزمة كورونا

إنتاج بروتين يعالج كورونا بإيقاف "عواصف السيتوكين"

16 أبريل 2020
يعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية
يعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية

من السمات المميزة لفيروس كورونا المستجد هي الاستجابة المناعية المفرطة للجسم، والتي يمكن أن تحدث في الحالات الشديدة، وتسمى أيضا عاصفة السيتوكين التي يمكن أن تسبب ضررا قاتلا للرئتين، وفق موقع "ميدكل إكسبريس".

لذلك طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بروتينات متخصصة، مماثلة في هيكلها للأجسام المضادة، ويعتقدون أنه يمكنها أن تمتص هذه السيتوكينات الزائدة، وفق تقرير الموقع.

والسيتوكين هو بروتين سكري يستخدم في عمليات نقل الإشارة والتواصل ما بين الخلايا.

 ووفق الموقع، فالفكرة هي أنه يمكن حقنها في الجسم لإزالة السيتوكينات المفرطة وتخفيف الأعراض الناتجة عن العدوى، بحسب ما يقول روي تشينغ، وهو عالم وباحث وواحد من كبار مؤلفي الدراسة.

وقد نشر الباحثون النتائج الأولية التي توصلوا إليها في مجلة المراجعة الفصلية لاكتشاف الفيزياء الحيوية، وهم يأملون الآن في البدء في اختبار بروتيناتهم في الخلايا البشرية وفي النماذج الحيوانية.

وتطور عمل الباحثين على منع عواصف السيتوكين من مشروع بدأه تشينغ قبل 10 سنوات لتطوير إصدارات معدلة للبروتينات المدمجة.

ويعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية، ودراسات سريرية بشرية محتملة، لكنهم يثقون فيه للإسهام في التطبيقات السريرية لمعالجة الأمراض الفيروسية التي تنطوي على عواصف سيتوكين.