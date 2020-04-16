أزمة كورونا

ما عدا "فيتوس" المحظوظ.. حديقة حيوانات ألمانية تخطط لـ"ذبح حيواناتها" إذا جاعت بسبب كورونا

16 أبريل 2020
The female polar cub Finja explores its enclosure at the Schoenbrunn Zoo in Vienna, Austria, Tuesday, March 3, 2020. Finja was…
The female polar cub Finja explores its enclosure at the Schoenbrunn Zoo in Vienna, Austria, Tuesday, March 3, 2020. Finja was born on Nov. 9, 2019 at the Schoenbrunn Zoo. (AP Photo/Roland Zak)

قالت حديقة حيوان ألمانية إنها تخطط لـ"ذبح بعض حيواناتها" وإطعامها للبعض الآخر، في حال نفاد الموارد المالية المخصصة لإطعام الحيوانات أو وضع قيود على التوريد، بسبب تعليمات الإغلاق المنفذة في البلاد لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت فيرينا كاسباري مديرة حديقة الحيوان "تيبارك نيومونستر" إنه إذا "لم يعد لدي أية أموال لشراء الأعلاف أو إذا حصل أن مورد الأعلاف لم يعد قادرا على التسليم بسبب قيود جديدة، فإنني سوف أذبح حيوانات لإطعام الحيوانات الأخرى".

وخططت المديرة لهذا الحل "الراديكالي" بسبب الضغوط المالية الناجمة عن الإغلاق الذي أمرت به الحكومة الألمانية.

وقالت كاسباري لوكالة الأنباء الألمانية أن "مثل هذه الإجراءات لن تنفذ إلا كملاذ أخير".

ولم تتوفر معلومات عن الحيوانات التي سيتم ذبحها أولاً، والتي سيتم حفظها بموجب الخطة، إلا إن الحديقة التي تضم حوالي 700 من الحيوانات على مساحة 24 هكتارا أكدت تصريحات مديرتها وبينت أن "دبا قطبيا ثمينا يدعى فيتوس هو أكبر دب قطبي في ألمانيا سوف ينجو حتى نهاية العملية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن خطة الطوارئ التي أعلنتها الحديقة تبدو محاولة لجذب الانتباه الحكومي إلى "مناطق الجذب والترفيه الثمينة" التي تضررت خلال فترة الوباء.

وقد تمت الإشادة بحكومات الولايات الألمانية لتقديمها المساعدات المالية بسرعة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة لتجنب ضرر الإغلاق، ولكن يبدو أن حديقة الحيوان كانت تكافح من أجل الحصول على أموال الإنقاذ.

وقالت كاسباري "لن نحصل على أية أموال من المدينة، وجميع أموال الدولة التي تقدمنا بطلب للحصول عليها لم تصل بعد".

ولم يتضح متى وتحت أي ظروف سيسمح لحدائق الحيوانات في البلاد بفتح أبوابها بعد أن خففت الحكومة إجراءات الإغلاق، لكن في الأسبوع الماضي دعا مسؤولون في العاصمة إحدى حديقتي الحيوانات الرئيسيتين في برلين إلى إعادة فتح أبوابها أمام عدد محدود من الزوار.

وواجهت "خطة الطوارئ" المفترضة انتقادات من جمعيات رعاية الحيوانات في البلاد.

وقالت ليا شميتز، المتحدثة باسم جمعية دويتشر  تيرشوتزبوند الألمانية لرعاية الحيوان لصحيفة نيويورك تايمز إنه "بدلا من استحضار سيناريوهات الرعب، يجب على حديقة الحيوان نيومونستر أن تفعل كل ما في وسعها للحصول على طعام للحيوانات من خلال هذه الأزمة من احتياطاتها المالية الخاصة والمساعدات الحكومية أو غيرها من الأموال العامة".

اقرأ أيضا

The female polar cub Finja explores its enclosure at the Schoenbrunn Zoo in Vienna, Austria, Tuesday, March 3, 2020. Finja was…
أزمة كورونا

ما عدا "فيتوس" المحظوظ.. حديقة حيوانات ألمانية تخطط لـ"ذبح حيواناتها" إذا جاعت بسبب كورونا

9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو
رياضة

خوفاً من رحيل اللاعبين..9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو

النظام الإيراني يستخدم فيروس كورونا لاستعطاف الراي العام الدولي
إيران

النظام الإيراني.. كورونا و"شطحة" مضيق هرمز الأخيرة

جيف بيزوس يربح نحو 24 مليار دولار في 4 شهور
أزمة كورونا

رغم الأزمة.. أغنى رجل في العالم يربح 24 مليار دولار خلال 4 أشهر

الحكومة التركية متخوفة من لجوء المواطنين إلى طلب الإعانات في حال فرض الحجر
تركيا

"لوموند": "حسابات إردوغان السياسية" تؤخر فرض الحظر العام

أكثر من 9 آلاف إصابة بين العاملين في القطاع الصحي بأميركا
أميركا

الولايات المتحدة.. 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا بين العاملين في القطاع الصحي

This handout photo taken and released on April 5, 2020 by the Malaysian Maritime Enforcement Agency shows a wooden boat…
عربي ودولي

انتشال جثث عشرات من الروهينغا ماتوا جوعا في عرض البحر

رياضة

خوفاً من رحيل اللاعبين..9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو

16 أبريل 2020
9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو
9 أندية إنكليزية تطالب بإنهاء الموسم قبل 30 يوينو

كشفت صحيفة "ميرور"  البريطانية أن 9 أندية من الدوري الإنكليزي اتفقت على إرسال خطاب إلى الاتحاد تطالبه فيه بإنهاء الموسم قبل 30 يونيو القادم.

ووفقاً للصحيفة، فإن الأندية التسعة ستقدم هذا المقترح إلى الاتحاد في الاجتماع القادم يوم الجمعة، وستطلب منه تحديد موعود استئناف المباريات وإيجاد صيغة مناسبة لإنهاء الموسم قبل حلول 30 يونيو.

كما طالبت الأندية بتحديد الفائز باللقب والأندية التي ستتأهل للبطولات الأوربية العام القادم، وكذلك الأندية التي ستهبط من الدوري الممتاز  إلى دوري الدرجة الأولى.

وأكدت الصحيفة أن الأندية تخشى من الوقوع في فوضى عارمة في حال استمرار الموسم للصيف، بسبب عقود الرعاية، واللاعبين التي تنتهي في 30 يونيو القادم.

فقد يرحل الكثير منهم عن الأندية بعد هذا التاريخ حتى لو استمر الدوري بعد ذلك، مثل أوليفييه غيرو وويليان في تشيلسي ويان فيرتونغين في توتنهام وآدم لالانا في ليفربول.

ويأتي قرار الأندية بعد إعلان الاتحاد الإنكليزي عزمه على استكمال الموسم، تجنباً للخسائر المالية التي قد يتعرض لها في حال إلغاء البطولة، ورفضه توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" تمديد عقود اللاعبين حتى انتهاء الموسم، وتمسكه بتطبيق قوانينه الخاصة بتعاقدات اللاعبين.

يذكر أن الاتحاد الإنكليزي كان قد أصدر قراراً في منتصف مارس الماضي بتأجيل مباريات الدوري والكأس، بسبب تفشي فيروس كورونا وإصابة عدد من اللاعبين، وأعلن أنه لن يتم استئناف المباريات إلا في ظروف آمنة. لذلك تتجه أغلب الاقتراحات إلى إقامة المباريات من دون جمهور، وتوفير الظروف الصحية اللازمة للاعبين والمدربين.

يذكر أن ليفربول يتصدر البطولة بـ82 نقطة وبفارق بـ25 نقطة عن أقرب منافسيه، وأصبح على بعد خطوات من الفوز بلقبه الأول بعد 30 عاماً.