يحوّل "كوفيد-19" إلى نزلة برد.. لقاح لكورونا يصل مرحلة متقدمة

من بين أكثر من 70 تجربة تجري حاليا على لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد، أعلن مختبر إسرائيلي، يحظى بدعم من الدولة، عن نتائج متقدمة، وفق موقع "جيويش نيوز".

وقال الموقع إن لقاح يجري تجريبه في مختبر في معهد أبحاث "ميغال" الممول من الدولة في كريات شمونة في الجليل الأعلى، يوجد في طليعة الأبحاث التي تجريها الفرق الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن العلماء في المختبر يعملون على عمل سابق حول فيروس التهاب الشعب العوائية المعدي، كانوا بدأوه قبل أربع سنوات.

وفي الشهر الماضي، وعندما تفشى فيروس كورونا، حولوا الأبحاث تجاهه ما جعلهم متقدمين في السباق.

وقال العلماء إنهم يأملون أن يحول لقاحهم فيروس كورونا إلى مجرد نزلة برد خفيفة.

وفي الوقت نفسه، قال فريق بقيادة الدكتور آفي شرودر في حيفا إنهم يحولون انتباههم أيضا نحو لقاح كورونا.

وأوضح الموقع أن أبحاثهم تأتي بناء على أبحاث تعزيز المناعة التي أجروها من دراسة فيروس وجد في الجمبري المستزرع.

وقال شرودر "إن الفيروسات تتكاثر داخل خلايانا وللقيام بذلك تنتج بروتينات، وما يقوم به اللقاح هو وقف الفيروس عن إنتاج هذه البروتينات.

وقال الموقع إن الفرق البريطانية تعمل بدروها على لقاح محتمل باستخدام علاج معتمد لسرطان الدم، ولكن شركة صينية وشركتان أميركيتان تقدموا بالفعل في الاختبارات على البشر.

وتسلح اللقاحات الجهاز المناعي بـ'ذاكرة' عن الغزاة الضارين، ويستخدمها المسعفون لتحفيز الاستجابة المناعية للجسم، والتي تنتج الأجسام المضادة. ما يتيح للجسم التعرف على الفيروس والهجوم عليه قبل أن يستقر.