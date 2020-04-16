أزمة كورونا

يحوّل "كوفيد-19" إلى نزلة برد.. لقاح لكورونا يصل مرحلة متقدمة

16 أبريل 2020
كانوا يعملون على عمل سابق بدأوه قبل أربع سنوات
كانوا يعملون على عمل سابق بدأوه قبل أربع سنوات

من بين أكثر من 70 تجربة تجري حاليا على لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد، أعلن مختبر إسرائيلي، يحظى بدعم من الدولة، عن نتائج متقدمة، وفق موقع "جيويش نيوز".

وقال الموقع إن لقاح يجري تجريبه في مختبر في معهد أبحاث "ميغال" الممول من الدولة في كريات شمونة في الجليل الأعلى، يوجد في طليعة الأبحاث التي تجريها الفرق الإسرائيلية.

وأوضح الموقع أن العلماء في المختبر يعملون على عمل سابق حول فيروس التهاب الشعب العوائية المعدي، كانوا بدأوه قبل أربع سنوات.

 وفي الشهر الماضي، وعندما تفشى فيروس كورونا، حولوا الأبحاث تجاهه ما جعلهم متقدمين في السباق.

وقال العلماء إنهم يأملون أن يحول لقاحهم فيروس كورونا إلى مجرد نزلة برد خفيفة.

وفي الوقت نفسه، قال فريق بقيادة الدكتور آفي شرودر في حيفا إنهم يحولون انتباههم أيضا نحو لقاح كورونا. 

وأوضح الموقع أن أبحاثهم تأتي بناء على أبحاث تعزيز المناعة التي أجروها من دراسة فيروس وجد في الجمبري المستزرع.

وقال  شرودر "إن الفيروسات تتكاثر داخل خلايانا وللقيام بذلك تنتج بروتينات، وما يقوم به اللقاح هو وقف الفيروس عن إنتاج هذه البروتينات.

وقال الموقع إن الفرق البريطانية تعمل بدروها على لقاح محتمل باستخدام علاج معتمد لسرطان الدم، ولكن شركة صينية وشركتان أميركيتان تقدموا بالفعل في الاختبارات على البشر.

وتسلح اللقاحات الجهاز المناعي بـ'ذاكرة' عن الغزاة الضارين، ويستخدمها المسعفون لتحفيز الاستجابة المناعية للجسم، والتي تنتج الأجسام المضادة. ما يتيح للجسم التعرف على الفيروس والهجوم عليه قبل أن يستقر.

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إنتاج بروتين يعالج كورونا بإيقاف "عواصف السيتوكين"

16 أبريل 2020
يعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية
يعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية

من السمات المميزة لفيروس كورونا المستجد هي الاستجابة المناعية المفرطة للجسم، والتي يمكن أن تحدث في الحالات الشديدة، وتسمى أيضا عاصفة السيتوكين التي يمكن أن تسبب ضررا قاتلا للرئتين، وفق موقع "ميدكل إكسبريس".

لذلك طور باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بروتينات متخصصة، مماثلة في هيكلها للأجسام المضادة، ويعتقدون أنه يمكنها أن تمتص هذه السيتوكينات الزائدة، وفق تقرير الموقع.

والسيتوكين هو بروتين سكري يستخدم في عمليات نقل الإشارة والتواصل ما بين الخلايا.

 ووفق الموقع، فالفكرة هي أنه يمكن حقنها في الجسم لإزالة السيتوكينات المفرطة وتخفيف الأعراض الناتجة عن العدوى، بحسب ما يقول روي تشينغ، وهو عالم وباحث وواحد من كبار مؤلفي الدراسة.

وقد نشر الباحثون النتائج الأولية التي توصلوا إليها في مجلة المراجعة الفصلية لاكتشاف الفيزياء الحيوية، وهم يأملون الآن في البدء في اختبار بروتيناتهم في الخلايا البشرية وفي النماذج الحيوانية.

وتطور عمل الباحثين على منع عواصف السيتوكين من مشروع بدأه تشينغ قبل 10 سنوات لتطوير إصدارات معدلة للبروتينات المدمجة.

ويعتقد الباحثون أن هذا النهج سوف يحتاج إلى مزيد من الدراسات الحيوانية، ودراسات سريرية بشرية محتملة، لكنهم يثقون فيه للإسهام في التطبيقات السريرية لمعالجة الأمراض الفيروسية التي تنطوي على عواصف سيتوكين.