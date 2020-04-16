أزمة كورونا

يفجر الكائنات الدقيقة.. دراسة تكشف عن معدن لا يعيش على سطحه كورونا طويلا

16 أبريل 2020
النحاس عدو الفيروسات التاجية
النحاس عدو الفيروسات التاجية

أفادت تقارير علمية حديثة أن للنحاس قوة كامنة تقتل الكائنات الحية الدقيقة وبعض الفيروسات، بما فيها كوفيد- 19.

وعلى أساس ذلك، شرعت شركات بريطانية وفرنسية في تصنيع أقنعة وقفازات ومقابض أبواب من النحاس، تقول وسائل إعلام فرنسية.

وسبق أن كشف أطباء منظمة الصحة العالمية عن المدة الزمنية التي يعيشها الفيروس القاتل على الأسطح، واتفق أغلب التقنيين على أنه يعيش مدة 24 ساعة على الكرتون، و48 ساعة على البلاستيك، وعدة أيام على الحديد، لكنه لا يصمد على سطح نحاسي أكثر من 4 ساعات في الهواء الطلق (الحديث هنا عن النحاس في الأسطح الممزوج عادة بمواد أخرى)

ويؤكد خبراء أن المعدن الأحمر فعال للغاية، وهو ما شجع بعض الشركات في استخدامه كحجة تسويقية.

دراسات أخرى نصحت بمزج النحاس مع الزنك أو القصدير لزيادة قوته ضد فيروس كورونا المستعصي، لأن مكونات هذه المعادن مجتمعة تشكل بيئة قاتلة للفيروس التاجي.

الدراسات نفسها أكدت نجاعة النحاس ضد الفيروسات الأخرى مثل أنفلونزا الطيور (H1N1) أو حتى متلازمة صعوبة التنفس (MERS) .

وأكد علماء أن تأثير النحاس على الفيروسات السالف ذكرها "يكاد يكون فوريًا" وأحيانًا "تنفجر" الكائنات الحية الدقيقة في بضع دقائق فقط"، وفق قول عالم الأحياء الدقيقة في جامعة ساوثهامبتون بيل كيفيل.

وبحسب هذا العالم، فإن للنحاس خاصية التنظيف الذاتي الفريدة، تماما كأغلب المعادن الثقيلة مثل الذهب والفضة، المعروفة أيضًا بقدرتها على التطهير.

ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التكوين الذري لهذه المعادن.

وتحتوي كل ذرة نحاسية على إلكترون حر، يؤكسد جزيئات الكائن الدقيق، ما يؤدي إلى إتلافه بشكل كبير.

وفي دراسة أجراها خبير الفيروسات التاجية سنة 2015 بيل كيفيل، تم التوصل إلى نتيجة أن الفيروس يموت في غضون 20 دقيقة يقضيها على سبيكة مصنوعة من 95 في المئة من النحاس.

واستخدم الفينيقيون النحاس لمعالجة وتضميد جروح الجند خلال الحروب لتجنب العدو ى.

وحتى الأدوات الطبية الحديثة مصنوعة من نفس المعدن الأحمر، كما أن ثقافات عديدة تستخدم النحاس في ذات المجالات (التطبيب) دون أن يتم فهم ذلك بطريقة علمية.

لذلك، تستمر الدراسات في فهم أفضل لحقيقة كون النحاس قوة هادئة في مواجهة "الغزاة" البيولوجيين، فالأحداث الحالية دفعت العلماء لطرح النحاس كـ"دواء" مضاد لبقاء ثم انتشار كوفيد- 19.

وفي أستراليا، تقدم شركة داروين، شمالي البلاد، لعملائها أقفال طباعة ثلاثية الأبعاد ومقابض أبواب مطلية بسبائك نحاسية. 

وتدعي الشركة أنها تقدم هذه الخدمة بعد أن "اكتشفت" بنفسها الخصائص المضادة للميكروبات للمعدن الأحمر.

وفي الشيلي واليابان، تقدم بعض الشركات الآن أقنعة وقفازات واقية بطبقة من النحاس ، لتحقيق أقصى قدر من التعقيم. وفي نفس المسعى لمنع نقل الفيروس، صنع باحثون في جامعة تكساس ملصقات نحاسية توضع على مقابض الأبواب والأسطح الأخرى التي يتم لمسها يوميًا.

يمكن لجميع هذه المنتجات، استنادًا إلى البحث المعمق والتأثيرات التي أثبتت جدواها، أن تساعد في تقليل فرص نقل الفيروس من مكان إلى آخر عبر الأثاث أو أي شيء آخر.

مع ذلك، فهذا لا يغني بأي حال عن تطهير وتنظيف الأسطح المشتركة، ولا عن غسل اليدين بشكل متكرر واحترام المسافة الاجتماعية.

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بعيدا عن كورونا.. أحداث ساخنة شهدها العالم في 2020 هل تذكرها؟

16 أبريل 2020
جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020
جانب من الحرائق التي شهدتها أستراليا في 2020

رغم أننا لم نتجاوز ثلث عام 2020 بعد، إلا أننا شهدنا الكثير من الأحداث الساخنة بعيدا من فيروس كورونا المستجد الذي يعد الحدث الأبرز هذا العام، والذي أصبح الشغل الشاغل لجميع دول العالم، بعد أن أصاب أكثر من مليوني شخص وقتل أكثر من 130 ألف آخرين.

ففي أربعة أشهر، شهد العالم العديد من التظاهرات وتوترات بين الدول كادت تؤدي إلى اندلاع حروب وكوارث طبيعية.

 

هونغ كونغ 

في 2 يناير، شهدت هونغ كونغ مظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف، للمطالبة بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة هونغ كونغ، خوفاً من أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح لبكين بالتدخل في ؤونها الداخلية.

وقد وقعت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وأطلقت الشرطة الغاز على المتظاهرين وألق القبض على المئات منهم.

وبعد ظهور الفيروس في الصين، توقفت هذه المظاهرات بسبب سياسة إجراءات الإغلاق والعزل التي فرضتها الحكومة.

 

حرائق أستراليا

 

اندلعت حرائق شديدة في أستراليا استمرت لأكثر من 3 أشهر، وأسفرت عن تدمير أكثر من 18 مليون هكتار من الغابات، وتركت 34 قتيلاً على الأقل، بالإضافة إلى مقتل عشرات الحيوانات. وفي 31 مارس أعلنت الحكومة الأسترالية انتهاء موسم الحرائق بعد سقوط أمطار غزيرة.

 

اغتيال سليماني

 

وفي 3 يناير، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيا الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في غارة جوية قرب مطار بغداد. وأدت هذه العملية إلى توتر العلاقات بشكل كبير بين الدولتين، وبعدها بـ4 أيام ردت إيران باستهداف قاعدة عين الأسد بالقرب من الأنبار والتي تضم قوات أميركية، مما أسفر عن إصابة نحو100 مجند أميركي بارتجاج في الدماغ.

 

سقوط الطائرة

وفي 8 يناير، أسقطت إيران طائرة أوكرانية فوق طهران بعد إقلاعها بدقائق عن طريق صاروخين للحرس الثوري، مما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم نحو 176 راكبا. وظلت إيران تنكر الحادث لعدة أسابيع، حتى اضطرت إلى الاعتراف بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة.

 

اتفاقية التجارة

وفي 15 يناير، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمفاوض الصين ليو هي، المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين، بعد أشهر من المفاوضات. وبحسب الاتفاقية، تعهدت بكين بشراء بضائع أميركية بنحو 200 مليار دولار، وتوقع المراقبون تحسن في العلاقات بين الدولتين، إلا أن الخلاف بين البلدين تفاقم بعد تفشي فيروس كورونا.

 

محاكمة ترامب

وفي 16 من يناير، بدأت محاكمة الرئيس الأميركي بتهمة استخدام سلطاته للضغط على الرئيس الأوكراني للتضيق على منافسه المحتمل في الانتخابات الأميركية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن. وفي 5 فبراير، أسدل الستار على هذه المحاكمة بعد 4 أشهر من التحقيقات بتبرأة ترامب.

 

الأمير هاري وميغان

وفي شهر يناير، فوجئ العالم والعائلة المالكة في المملكة المتحدة بإعلان الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل الانسحاب من العائلة المالكة، والتخلي عن مهامهما.

 

وفاة كوبي براينت

وفي نهاية شهر يناير، توفي نجم كرة السلة الأميركي كوبي براينت وابنته جيانا و7 آخرين من أصدقاءه في حادث تحطم طائرته الخاصة.

 

البريكست

وفي يوم 31 يناير انسحبت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاماً على عضويتها.