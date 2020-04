أميرة تتحول إلى ممرضة لإسعاف المصابين بكورونا

حصلت الأميرة صوفيا زوجة الأمير كارل فيليب، نجل ملك السويد كارل غوستاف، دورة طبية لمدة ثلاثة أيام في كلية صوفياميت الجامعية في ستوكهولم، وقالت إنها "قادرة الآن على المساعدة" في أعمال الرعاية الصحية ومكافحة وباء كورونا الذي أصاب 11927 في الدولة الإسكندنافية وقتل 1203 أشخاص.

Royal on the ward supporting healthcare workers. No doubt Markel will claim she's been making "secret" visits to hospitals...⏱️😉 https://t.co/68iLVeW3JE

وتدرب الجامعة ما يصل إلى 80 شخصًا أسبوعيًا للمساعدة في رفع العبء الثقيل الواقع على الأطباء والممرضين في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام سويدية.

مديرة إدارة الإعلام والصحافة في الديوان الملكي مارغريتا ثورغرين، قالت إن الأميرة تريد أن تقدم مساهمة طوعية للرعاية الصحية في الوقت الذي تنقص فيه الموارد البشرية في هذا المجال.

Princess Sofia of Sweden is joining the frontline effort in helping coronavirus patients. After completing an intensive training program online, Sofia started working at Sophiahemmet Hospital, of which she is Honorary Chair. https://t.co/1gZZtTQI6Q

وتزوجت الأميرة صوفيا (35 سنة) والأمير فيليب (40 سنة) في يونيو 2015 ولهما ولدان، الأمير ألكسندر، والأمير غابرييل.

والأمير كارل فيليب هو الابن الوحيد للملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ويحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة العرش السويدي بعد أخته الكبرى الأميرة فيكتوريا وأطفالها الأميرة إستيل والأمير أوسكار.

Princess Sofia of Sweden has after taking a 3-day course volunteered to help out during the C-19 pandemic at the Sofiahemmet hospital in Stockholm. Princess Sofia has been the honorary chairperson of the hospital since 2016. pic.twitter.com/8hiAIFe1Ki