أزمة كورونا

أميرة تتحول إلى ممرضة لإسعاف المصابين بكورونا

17 أبريل 2020
الأميرة صوفيا تتوسط ممرضين في مستشفى في ستوكهولم

حصلت الأميرة صوفيا زوجة الأمير كارل فيليب، نجل ملك السويد كارل غوستاف، دورة طبية لمدة ثلاثة أيام في كلية صوفياميت الجامعية في ستوكهولم، وقالت إنها "قادرة الآن على المساعدة" في أعمال الرعاية الصحية ومكافحة وباء كورونا الذي أصاب 11927 في الدولة الإسكندنافية وقتل 1203 أشخاص.

وتدرب الجامعة ما يصل إلى 80 شخصًا أسبوعيًا للمساعدة في رفع العبء الثقيل الواقع على الأطباء والممرضين في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام سويدية.

مديرة إدارة الإعلام والصحافة في الديوان الملكي مارغريتا ثورغرين، قالت إن الأميرة تريد أن تقدم مساهمة طوعية للرعاية الصحية في الوقت الذي تنقص فيه الموارد البشرية في هذا المجال.

وتزوجت الأميرة صوفيا (35 سنة) والأمير فيليب (40 سنة) في يونيو 2015 ولهما ولدان، الأمير ألكسندر، والأمير غابرييل. 

والأمير كارل فيليب هو الابن الوحيد للملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ويحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة العرش السويدي بعد أخته الكبرى الأميرة فيكتوريا وأطفالها الأميرة إستيل والأمير أوسكار.

وقبل زواجها، كانت صوفيا عارضة أزياء ناجحة، ونجمة تلفزيون الواقع، حيث عرفها الجمهور من خلال ظهورها على النسخة السويدية من سلسلة فندق Paradise.

وأعلنت السويد تسجيل 170 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد وفيات كورونا إلى 1203 في دولة ما زالت تفرض غلقا شاملا للمطارات والموانئ وجميع المداخل البرية.

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قد تتيح القوانين التصويت بالإنابة
قد تتيح القوانين التصويت بالإنابة

يبحث أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي تقديم مقترح لسن قوانين نادرة تتيح التصويت بالإنابة في الانتخابات الأميركية المقبلة تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، وفقا لما ذكرته أسوشييتد برس، الخميس. 

وقد تتيح هذه القوانين الصادرة عن لجنة القوانين النيابية، أن يمنح أحد المشرعين الغائبين عن جلسات التصويت مشرعا آخر يحضر الجلسات بتعليماته. 

وتدعم رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي المقترح الذي تمت مناقشته في جلسة خاصة مساء الخميس. 

وبهذا ستتاح الفرصة أمام الكونغرس استقبال الأصوات عن بعد، وسط مخاوف من عدم توفر الأصوات المتعلقة بالمرشحين لمواجهة أي تعطل في أعمال الكونغرس بسبب انتشار مرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس المستجد. 