أزمة كورونا

إقامة صلوات للجمعة في باكستان.. والشرطة تتدخل ضد الأئمة

17 أبريل 2020
مددت باكستان إغلاق البلاد لأسبوعين آخرين للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.
مددت باكستان إغلاق البلاد لأسبوعين آخرين للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.

تمرد مصلون في أنحاء باكستان على تعليمات حظر التجمع باجتماعهم للصلاة في المساجد يوم الجمعة، وذلك بالرغم من انتشار عناصر الشرطة وتحذيرات الحكومة من احتمال تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا.

وكان من بين من تحدوا الحظر رجل دين راديكالي، هو إمام المسجد الأحمر بالعاصمة إسلام أباد، وهو على صلة بطالبان.

ويتوقع أن تحرر الشرطة محاضر ضد الأئمة الذين سمحوا للمصلين بالتجمع في مساجدهم، خاصة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ورفعت الإحصائيات التي نشرت الجمعة إجمالي الحصيلة إلى 7025 حالة إصابة و135 حالة وفاة.

ومددت باكستان إغلاق البلاد لأسبوعين آخرين للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.

وفي غضون ذلك قال مسؤولون باكستانيون إن فريقا من الأطباء الصينيين قدموا لمساعدة باكستان في مكافحة الفيروس سيعود لبلاده.

وكانت الصين قد أمدت باكستان بإمدادات طبية حيوية، تشمل كمامات ومعدات اختبار وأجهزة تنفس وقياس حرارة.

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مساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من كورونا

17 أبريل 2020
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت إدارة السجون في الجزائر أن 30 مركزا تعمل على صنع الأقنعة والمواد المطهّرة للمساعدة في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقررت إدارة السجون "فتح ورشاتها للخياطة من أجل صناعة 200 ألف قناع في 30 مؤسسة عقابية في البلد".

ويوجد في العديد من السجون الجزائرية ورشات للخياطة تستخدم لتدريب المساجين وخاصة السجينات الراغبات في ذلك.

وهدف المبادرة "تلبية الاحتياجات الداخلية للمؤسسات العقابية ... على أن يتم لاحقا توسيع العملية لتشمل خاصة القطاع الصحي"، وفق ما ذكر مساء الخميس المسؤول في إدارة السجون فيصل يودربالة لوكالة الانباء الجزائرية.

وأضاف أنّه "سيتم إطلاق عملية أخرى مباشرة بعد الانتهاء من الأولى لخياطة الألبسة الواقية لصالح العاملين في قطاع الصحة، قبل البدء في صناعة غرف للتعقيم في ثلاث مؤسسات عقابية".

وسجلت الجزائر حتى الخميس 2268 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 ونحو 348 وفاة.

ومنذ بداية تفشي الوباء، منعت وزارة العدل الزيارات العائلية على المساجين، والاتصال المباشر بالمحامين. أما المساجين الجدد فيتم إخضاعهم آليا للعزل مدة 14 يوما.

ويمكن للمحبوسين الخصوع للمحاكمة عن بعد باستخدام تقنية الفيديو، دون التنقل إلى المحاكم، بناء على رغباتهم.