إقامة صلوات للجمعة في باكستان.. والشرطة تتدخل ضد الأئمة

تمرد مصلون في أنحاء باكستان على تعليمات حظر التجمع باجتماعهم للصلاة في المساجد يوم الجمعة، وذلك بالرغم من انتشار عناصر الشرطة وتحذيرات الحكومة من احتمال تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا.

وكان من بين من تحدوا الحظر رجل دين راديكالي، هو إمام المسجد الأحمر بالعاصمة إسلام أباد، وهو على صلة بطالبان.

ويتوقع أن تحرر الشرطة محاضر ضد الأئمة الذين سمحوا للمصلين بالتجمع في مساجدهم، خاصة مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد.

ورفعت الإحصائيات التي نشرت الجمعة إجمالي الحصيلة إلى 7025 حالة إصابة و135 حالة وفاة.

ومددت باكستان إغلاق البلاد لأسبوعين آخرين للمساعدة في كبح انتشار الفيروس.

وفي غضون ذلك قال مسؤولون باكستانيون إن فريقا من الأطباء الصينيين قدموا لمساعدة باكستان في مكافحة الفيروس سيعود لبلاده.

وكانت الصين قد أمدت باكستان بإمدادات طبية حيوية، تشمل كمامات ومعدات اختبار وأجهزة تنفس وقياس حرارة.