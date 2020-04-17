أزمة كورونا

الصين تلغي تجارب أدوية لكورونا بسبب "قلة المرضى"

17 أبريل 2020
لا توجد فرصة لإجراء أبحاث سريرية أو علاجية واسعة النطاق في الصين
لا توجد فرصة لإجراء أبحاث سريرية أو علاجية واسعة النطاق في الصين

قال أحد كبار الخبراء في أمراض الجهاز التنفسي إن جهود الصين لإيجاد علاجات لفيروس كورونا المستجد يعيقها الافتقار إلى المرضى للتجارب السريرية حيث تمت السيطرة تدريجيا على تفشي الفيروس.

ونقلت صحيفة "تشاينا ساينس ديلي" عن تشونغ نان شان الذي يرأس فريقا يقدم النصح للحكومة حول الأزمة الصحية قوله إن السجلات العامة تظهر أنه تم سحب أو إنهاء 45 تجربة قبل الموعد النهائي للتسجيل في منتصف أبريل الذي حددته بكين لمثل هذه الأبحاث، وأن السبب الأكثر شيوعا وراء ذلك هو نقص المرضى.

وقال"إن الكثير من الدراسات ألغيت لأن أحدا لم يتوقع أن تسيطر الصين على الوباء بهذه السرعة، والآن لا توجد فرصة لإجراء أبحاث سريرية أو علاجية واسعة النطاق في الصين."

وأبلغت الصين عن 26 إصابة جديدة يوم الخميس، 15 منها من الخارج، ما رفع عدد الأشخاص الذين لا يزالون يتلقون العلاج إلى 1,081.

وقد تم تسجيل إجمالي 82367 حالة في البلاد منذ تحديد التفشي لأول مرة في ووهان في نهاية ديسمبر .

وقالت الصحيفة إن تجربتان من هذه التجارب السريرية تختبر فعالية العقار المضاد للفيروسات ريمديسيفير.

وبدأ الباحثون في ووهان تجارب على الدواء، الذي تنتجه شركة جيلياد الأميركية في الأصل كعلاج للإيبولا، باستخدام مجموعتين من الناس، واحدة بأعراض خفيفة إلى معتدلة والأخرى بالتهابات أكثر خطورة.

وبدأت الدراستان في فبراير وكان من المقرر الانتهاء منهما يوم 27 أبريل، بيد أنه تم الأربعاء تعليق تجربة الأعراض المعتدلة بينما تم إلغاء تجربة الأعراض الشديدة .

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مساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من كورونا

17 أبريل 2020
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا
المساجين في الجزائر يساهمون في الوقاية من فيروس كورونا

أعلنت إدارة السجون في الجزائر أن 30 مركزا تعمل على صنع الأقنعة والمواد المطهّرة للمساعدة في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.

وقررت إدارة السجون "فتح ورشاتها للخياطة من أجل صناعة 200 ألف قناع في 30 مؤسسة عقابية في البلد".

ويوجد في العديد من السجون الجزائرية ورشات للخياطة تستخدم لتدريب المساجين وخاصة السجينات الراغبات في ذلك.

وهدف المبادرة "تلبية الاحتياجات الداخلية للمؤسسات العقابية ... على أن يتم لاحقا توسيع العملية لتشمل خاصة القطاع الصحي"، وفق ما ذكر مساء الخميس المسؤول في إدارة السجون فيصل يودربالة لوكالة الانباء الجزائرية.

وأضاف أنّه "سيتم إطلاق عملية أخرى مباشرة بعد الانتهاء من الأولى لخياطة الألبسة الواقية لصالح العاملين في قطاع الصحة، قبل البدء في صناعة غرف للتعقيم في ثلاث مؤسسات عقابية".

وسجلت الجزائر حتى الخميس 2268 إصابة مؤكدة بمرض كوفيد-19 ونحو 348 وفاة.

ومنذ بداية تفشي الوباء، منعت وزارة العدل الزيارات العائلية على المساجين، والاتصال المباشر بالمحامين. أما المساجين الجدد فيتم إخضاعهم آليا للعزل مدة 14 يوما.

ويمكن للمحبوسين الخصوع للمحاكمة عن بعد باستخدام تقنية الفيديو، دون التنقل إلى المحاكم، بناء على رغباتهم.