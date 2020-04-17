أزمة كورونا

باحثون يكتشفون علامات في الأقدام تدل على الإصابة بكورونا

17 أبريل 2020
شبه الباحثون الأعراض الجلدية بتلك الناتجة عن جدري الماء
شبه الباحثون هذه البقع بطفح الجلدي على أقدام المصابين بجدري الماء | Source: General Council of Official Colleges of Podiatrists

يحصر الأطباء الأعراض الأولية لفيروس كورونا المستجد في التعب والسعال المستمر والحمى،  إلا أن باحثين إسبان أعلنوا اكتشاف أعراض أخرى قد تعني الإصابة بالفيروس القاتل، وفق موقع شبكة فوكس نيوز الأميركية.

وذكر بيان صادر عن المجلس العام الإسباني لكليات بودياتريس الرسمية أن بقع أرجوانية على القدمين قد تظهر لدى بعض المرضى وتكون مؤشرا على الإصابة بالفيروس.

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شبه الباحثون هذه البقع بطفح الجلدي على أقدام المصابين بجدري الماء
شبه الباحثون هذه البقع بطفح الجلدي على أقدام المصابين بجدري الماء

وشبه الباحثون هذه البقع بأنها مشابهة للبقع أو الطفح الجلدي على أقدام المصابين بجدري الماء، وأضافوا أنه يمكن رصدها عند الأطفال والمراهقين، كما تم رصدها عند بعض البالغين. 

وقال الموقع إنها أعراض غريبة بدأ الحديث عنها ينتشر في مجال الرعاية الصحية، وبين أطباء الأمراض الجلدية وأطباء الأقدام بشكل أساسي، بعدما بدأ اكتشاف نفس الأعراض بشكل متزايد لدى المصابين بكورونا.

وجاء في البيان "هذه بقع أرجوانية اللون (مشابهة جداً لكدمات جدري الماء أو الحصبة أو الشيلبلاين) التي عادة ما تلتئم دون ترك علامات على الجلد."

وأضاف الباحثون أنه تم العثور على هذه الأعراض في إيطاليا وفرنسا وأسبانيا .

وأشار البيان إلى حالة طفل يبلغ من العمر 13 عاما،  ظهرت عليه هذه البقع ولم تظهر عليه أعراض أخرى للفيروس .

وكان الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد، قال إن هناك أعراضا جلدية قد تنبئ عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

الاتحاد أوضح أن هذه الأعراض لم تكن بادية عند الانتشار الأول لكورونا، لكن تزايد عدد الحالات التي ذكرت إصابتها بأعراض جلدية تضاعف في أوروبا وفرنسا على وجه الخصوص.

ووفقا لأطباء الجلد الفرنسيين، فإن الأعراض التي أعلنها أكثر من مرة وعند مئات المصابين، تتعلق أساسا بظهور "قضمة الصقيع" على أطراف اليد والأرجل.

ولفت البحث الذي أجمع عليه أكثر من 400 ممارس في مستشفيات فرنسا، إلى ظهور علامة مفاجئة على الجلد عند عديد من المصابين بفيروس كورونا قبل أن تتأكد إصابتهم بالفيروس التاجي عبر الاختبار الخاص بكوفيد 19.

وركز تقرير الاتحاد الفرنسي لأطباء الجلد على علامات احمرار جلدية "مفاجئة"، وقد تكون مؤلمة في بعض الأحيان كإحدى أبرز علامات الإصابة بكورونا التي "يكاد ينطق بها جلد المصاب" على حد تعبير التقرير.

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قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إنها غير متأكدة مما إذا كان وجود أجسام مضادة في الدم يعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك ريان في إفادة صحفية أن الأجسام المضادة حتى لو كانت فعالة، فلا توجد مؤشرات تذكر على أن أعدادا كبيرة من الأشخاص طوروها وبدأوا في توفير ما يسمى "بمناعة القطيع" للسكان.

وتابع قائلا "تشير معلومات أولية كثيرة تصل إلينا في الوقت الراهن إلى أن نسبة منخفضة جدا من السكان تحولت إلى إنتاج أجسام مضادة."

وأضاف أن هناك "توقعات أن الأغلبية في المجتمع ربما تكون قد طورت أجساما مضادة، فيما يشير الدليل العام إلى عكس ذلك وقد لا يحل مشكلة الحكومات".

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لكوفيد-19، وهو مرض شديد العدوى ناتج عن فيروس كورونا المستجد وأصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.
 