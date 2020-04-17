أزمة كورونا

بريطانيا: لن نتعامل مع الصين "كالمعتاد" قبل كشف حقيقة كورونا

17 أبريل 2020
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

أبلغت المملكة المتحدة الصين بأنها لا تستطيع العودة إلى "العمل معها كالمعتاد" بعد الطريقة المبهمة التي تفشى خلالها وباء كورونا المستجد.

وقال وزير الدولة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مؤتمر صحفي الخميس، إنه يجب على المجتمع الدولي التحقيق في أسباب تفشي المرض في الصين.

وقال "من الواجب أن يكون هناك غوص عميق في الدروس، بما في ذلك تفشي الفيروس".  

وعندما سُئل عما إذا كان سيكون هناك "حساب" مع الصين بعد انتهاء الأزمة، قال راب "ليس هناك شك في أنه لا يمكن أن يكون لدينا عمل كالمعتاد معها بعد هذه الأزمة (..) علينا أن نطرح أسئلة صعبة".

وأضاف: "سوف ننظر بعناية شديدة مع شركاء دوليين آخرين حول كيفية حدوث هذا التفشي".

ويعتقد معظم العلماء أن الفيروس التاجي نشأ في سوق في ووهان، وهي مدينة في مقاطعة هوبي الصينية، ومع ذلك، هناك شكوك في بريطانيا في أن يكون الفيروس قد خرج عن طريق الخطأ من مختبر في ووهان حيث كان العلماء يجرون بحوثا على الفيروسات، وفقًا لتقارير صحفية.

وقال أحد أعضاء غرفة إحاطة مكتب مجلس الوزراء، وهي لجنة طوارئ تضم كبار المسؤولين في حكومة المملكة المتحدة، للصحافة: "هناك وجهة نظر بديلة عن النظرية الحيوانية، وهي ذات مصداقية لأنها تستند إلى طبيعة الفيروس".

وأضافوا: "ربما ليس من قبيل المصادفة وجود هذا المختبر في ووهان".

صحيفة "ذي ميل أون صنداي" ذكرت أن الأرقام الحكومية تشير إلى أن العدد الحقيقي للحالات في الصين قد يصل إلى 40 مرة أكبر من العدد الرسمي.

كما شككت حكومة المملكة المتحدة علناً في معلومات الصين حول الفيروس.

ففي 29 مارس، قال مستشار دوقية لانكستر مايكل جوف لشبكة أخبار "بي بي سي" إنه يشك في الأعداد الرسمية للمصابين في الصين.

وقال "تم اكتشاف أول حالة إصابة بفيروسات كورونا في الصين في ديسمبر من العام الماضي، لكن لم تكن بكين واضحة بشأن حجم وطبيعة هذا الفيروس".

واتهم تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان البريطاني الشهر الماضي الحكومة الصينية بنشر معلومات مضللة حول انتشار الفيروس.

وقالت اللجنة إن "التضليل حول كوفيد- 19 أودى بحياة أشخاص بالفعل"، وإنه "من الضروري أن تصدر الحكومة رسائل واضحة وشفافة في الداخل لمواجهة ودحض التضليل الذي ينتشر بقوة".

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 تراجع غير مسبوق في إجمالي الناتج الداخلي للصين بسبب كورونا

17 أبريل 2020
لستة أيام كتم المسؤولون في الصين سر تفشي فيروس جديد
لستة أيام كتم المسؤولون في الصين سر تفشي فيروس جديد

كشفت إحصاءات رسمية نشرت الجمعة، أن الاقتصاد الصيني شهد تراجعا للمرة الأولى في تاريخه في الفصل الأول، بلغت نسبته 6,8 بالمئة على مدى عام، إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى توقف نشاط البلاد.

ومع ذلك، لم يبلغ التراجع تقديرات مجموعة محللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وتحدثوا عن نسبة 8,2 بالمئة.

وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وكان الاقتصاد الصيني سجل في الفصل الأخير من 2019 نموا بلغت نسبته 6 بالمئة على مدى عام.

وعلى مدى العام، لم تسجل الصين انكماشا في إجمالي ناتجها الداخلي منذ 1976. ويتابع المحللون بدقة الأرقام التي تنشرها بكين نظرا لوزن الصين في الاقتصاد العالمي.

وفي أوج انتشار وباء كوفيد-19 في العالم، اعترف الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينجيونغ أنه سيكون "على الصين مواجهة صعوبات جديدة وتحديات لإعادة تحريك النشاط والإنتاج".

وفرضت بكين في نهاية يناير في إطار سعيها لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة 4632 شخصا حسب الأرقام الرسمية، إجراءات عزل غير مسبوقة ألحقت ضررا بالنشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن الظروف الصحية في الأسابيع الأخيرة، ما زال مئات الملايين من الصينيين يحدون من تنقلاتهم خوفا من الإصابة بالفيروس.

ورأى المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" أن اقتصاد الصين سيستأنف نموه بين أبريل ويونيو بعدما "واجه أقسى تباطؤ منذ الثورة الثقافية".

لكن متاعب الدولة الآسيوية العملاقة لن تنتهي، بل ستزداد الصعوبات حسب المحلل نفسه الذي تحدث عن ارتفاع البطالة وطلب داخلي ضعيف ووضع صعب في الخارج، وكلها عوامل ستؤثر على الصادرات.        
 