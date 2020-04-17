تحذيرات أممية من عواقب كورونا على الأطفال

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، العائلات وقادة العالم إلى "حماية أطفالنا" الذين يواجهون عواقب وباء فيروس كورونا.

وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير عن تأثير الوباء على الأطفال "أناشد العائلات في كل مكان، والقادة على جميع المستويات: احموا أطفالنا".

وأضاف "مع تزايد وتيرة الركود العالمي، يمكن أن يتسبب ذلك بمئات الآلاف من الوفيات الإضافية للأطفال عام 2020".

ووفقا للأمم المتحدة يمكن أن تؤدي هذه التقديرات في عام واحد الى القضاء على ما تم إحرازه من تقدم على مدار العامين أو الثلاثة الأخيرة لخفض معدل وفيات الرضع.

وقال غوتيريش إنه مع إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار كوفيد-19 يمكن أن يعاني الأطفال للحصول على الغذاء، حيث "يعتمد 310 ملايين تلميذ على المدارس للحصول على مصدر منتظم للتغذية اليومية".

وأشارت الأمم المتحدة الى أن 188 دولة من الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أغلقت مدارسها، ما ألقى بظله على أكثر من 1.5 مليار طفل وفتى.

ولفت غوتيرش إلى أن إجراءات الإغلاق تؤجج التوترات داخل الأسر، و"الأطفال هم ضحايا وشهود على حد سواء للعنف المنزلي والإساءات".

وأوضح أنه يمكن أن يكون هناك أيضا انعكاس على صحة الأطفال، فقد تم "تعليق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة في 23 دولة على الأقل" في إطار الإغلاق لإبطاء انتشار فيروس كورونا.