أزمة كورونا

تحذيرات أممية من عواقب كورونا على الأطفال

17 أبريل 2020
"الأطفال هم ضحايا وشهود على حد سواء للعنف المنزلي والإساءات"
"الأطفال هم ضحايا وشهود على حد سواء للعنف المنزلي والإساءات"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، العائلات وقادة العالم إلى "حماية أطفالنا" الذين يواجهون عواقب وباء فيروس كورونا. 

وقال غوتيريش خلال تقديم تقرير عن تأثير الوباء على الأطفال "أناشد العائلات في كل مكان، والقادة على جميع المستويات: احموا أطفالنا".

وأضاف "مع تزايد وتيرة الركود العالمي، يمكن أن يتسبب ذلك بمئات الآلاف من الوفيات الإضافية للأطفال عام 2020". 

ووفقا للأمم المتحدة يمكن أن تؤدي هذه التقديرات في عام واحد الى القضاء على ما تم إحرازه من تقدم على مدار العامين أو الثلاثة الأخيرة لخفض معدل وفيات الرضع.

وقال غوتيريش إنه مع إغلاق المدارس في جميع أنحاء العالم بسبب انتشار كوفيد-19 يمكن أن يعاني الأطفال للحصول على الغذاء، حيث "يعتمد 310 ملايين تلميذ على المدارس للحصول على مصدر منتظم للتغذية اليومية". 

وأشارت الأمم المتحدة الى أن 188 دولة من الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أغلقت مدارسها، ما ألقى بظله على أكثر من 1.5 مليار طفل وفتى. 

ولفت غوتيرش إلى أن إجراءات الإغلاق تؤجج التوترات داخل الأسر، و"الأطفال هم ضحايا وشهود على حد سواء للعنف المنزلي والإساءات".

وأوضح أنه يمكن أن يكون هناك أيضا انعكاس على صحة الأطفال، فقد تم "تعليق حملات التطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة في 23 دولة على الأقل" في إطار الإغلاق لإبطاء انتشار فيروس كورونا. 

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أزمة كورونا

أميرة تتحول إلى ممرضة لإسعاف المصابين بكورونا

17 أبريل 2020
الأميرة صوفيا تتوسط ممرضين في مستشفى في ستوكهولم

حصلت الأميرة صوفيا زوجة الأمير كارل فيليب، نجل ملك السويد كارل غوستاف، دورة طبية لمدة ثلاثة أيام في كلية صوفياميت الجامعية في ستوكهولم، وقالت إنها "قادرة الآن على المساعدة" في أعمال الرعاية الصحية ومكافحة وباء كورونا الذي أصاب 11927 في الدولة الإسكندنافية وقتل 1203 أشخاص.

وتدرب الجامعة ما يصل إلى 80 شخصًا أسبوعيًا للمساعدة في رفع العبء الثقيل الواقع على الأطباء والممرضين في البلاد، وفقًا لوسائل إعلام سويدية.

مديرة إدارة الإعلام والصحافة في الديوان الملكي مارغريتا ثورغرين، قالت إن الأميرة تريد أن تقدم مساهمة طوعية للرعاية الصحية في الوقت الذي تنقص فيه الموارد البشرية في هذا المجال.

وتزوجت الأميرة صوفيا (35 سنة) والأمير فيليب (40 سنة) في يونيو 2015 ولهما ولدان، الأمير ألكسندر، والأمير غابرييل. 

والأمير كارل فيليب هو الابن الوحيد للملك كارل السادس عشر غوستاف والملكة سيلفيا، ويحتل حاليًا المركز الرابع في قائمة العرش السويدي بعد أخته الكبرى الأميرة فيكتوريا وأطفالها الأميرة إستيل والأمير أوسكار.

وقبل زواجها، كانت صوفيا عارضة أزياء ناجحة، ونجمة تلفزيون الواقع، حيث عرفها الجمهور من خلال ظهورها على النسخة السويدية من سلسلة فندق Paradise.

وأعلنت السويد تسجيل 170 حالة وفاة جديدة بالفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد وفيات كورونا إلى 1203 في دولة ما زالت تفرض غلقا شاملا للمطارات والموانئ وجميع المداخل البرية.