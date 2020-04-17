أزمة كورونا

"تسرب كورونا من مختبر ووهان".. تصعيد مستوى التحقيق الأميركي

17 أبريل 2020
مخاوف من ان يكون الفيروس قد تسرب من معمل في الصين
مخاوف من ان يكون الفيروس قد تسرب من معمل في الصين

قالت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية نقلا عن مصادر إن الولايات المتحدة تجري تحقيقا واسع النطاق في ما إذا كان فيروس كورونا المستجد قد تسرب من معمل في ووهان، التي ظهر فيها أول مرة في ديسمبر الماضي.

وأضافت تلك المصادر أن عملاء استخباراتيين يجمعون معلومات حول المختبر وعن بداية تفشي الفيروس، مشيرة كذلك إلى أن محللي الاستخبارات يضعون جدولا زمنيا حول المعلومات التي كانت بحوزة الحكومة عن الفيروس "ويرسمون صورة دقيقة لما حدث".

وتوقعت المصادر أن يتم التوصل إلى نتائج هذا التحقيق قريبا، وسوف يتم تقديمها إلى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسيكون على صانعي السياسة في البيت الأبيض وترامب تحديد كيفية محاسبة الصين.

وكانت "فوكس نيوز" قد رجحت الأربعاء أن يكون مصدر الفيروس مختبر في ووهان، ليس في إطار حرب بيولوجية، ولكن في إطار محاولة صينية لإظهار أن جهودها للتعرف على الفيروسات ومكافحتها تضاهي أو تتفوق على الولايات المتحدة.

وأشارت المصادر إلى أن خريطة جينوم الفيروس تظهر أنه لم يتم تعديله وراثيا، وقالوا إن أول عملية انتقال للفيروس كانت سلالة طبيعية تتم دراستها في المعمل ثم انتقلت إلى سكان ووهان.

وتشير التحقيقات إلى مختبر الدكتور شي زنغلي، الذي كان يعمل على أدوية مضادة للفيروسات وعلى مسألة  التحصين ضد الفيروس التاجي، خاصة مع الخفافيش.

وقالت المصادر إن المسؤولين الأميركيين واثقون بنسبة 100 في المائة في أن الصين بذلت جهودا كبيرة للتستر بعد انتقال عدوى الفيروس، وتعتقد أن منظمة الصحة العالمية كانت إما متواطئة في التغطية أو غطت الطرف.

وتوقعت فوكس نيوز أنه في حال تبين أن الفيروس قد تسرب من مختبر صيني ، أن يحدث ضغط عالمي كبير ضد الحكومة الصينية، بعد أن أصاب وقتل الفيروس مئات الآلاف حول العالم ودمر اقتصادات دول.

اقرأ أيضا

وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي
إيران

فضيحة جديدة.. وزير إيراني يعرض صورة ممرضة في البرازيل على أنها في بلاده

اتبع "إس-2" مسارا مختلفا إلى حد ما
منوعات

اكتشاف فضائي مذهل يختبر نظرية آينشتاين النسبية

مخاوف من ان يكون الفيروس قد تسرب من معمل في الصين
أزمة كورونا

"تسرب كورونا من مختبر ووهان".. تصعيد مستوى التحقيق الأميركي

بومبيو أكد أن أي إضافة على المعاهدة يجب أن تتوافق مع نظرة ترامب
عربي ودولي

نية روسية لضم أسلحة نووية إلى قواتها.. وواشنطن تضع شرطا

يعتبر لبنان من أهم مسارات الهجرة في العالم للطيور المهاجرة التي تشد الرحال من أفريقيا إلى أوروبا وآسيا
لبنان

الطيور تنتهز غياب البشر في لبنان بسبب كورونا وتأخذ استراحة على أراضيه

لا يزال الأطباء يبحثون عن الطريقة المثلى لعلاج أشد حالات الإصابة بكوفيد -19
أزمة كورونا

معلومات لدى منظمة الصحة العالمية تشير إلى فشل "مناعة القطيع" بمواجهة كورونا

فرض تفشي فيروس كورونا تغيرات على عملية الإطلاق
تكنولوجيا

لأول مرة منذ 10 سنوات.. ناسا تطلق رواد فضاء إلى المحطة الدولية من التراب الأميركي

إيران

فضيحة جديدة.. وزير إيراني يعرض صورة ممرضة في البرازيل على أنها في بلاده

17 أبريل 2020
وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي
وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي عرض الصورة في مؤتمر صحفي

مع كل كارثة أو أي حدث مهم، تخرج الشائعات، وجائحة كوفيد-19 أيضا تخللتها العديد من الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها أحيانا على نطاق واسع.

آخر تلك الأخبار المغلوطة جاءت من إيران، ومن مسؤول رفيع، هو وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي الذي عرض صورة في مؤتمر صحفي على إنستغرام لممرضة باعتبار أنها ضمن الطاقم الصحي في إيران ليتبين أنها ممرضة في البرازيل.

عرض  الوزير الصورة بهدف إظهار مدى الجهد الذي يبذله العاملون في مجال الرعاية الصحية في إيران و"الضغط" الذي يتعرضون له في التعامل مع المرض الجديد.

وتظهر في  الصورة ممرضة مصابة بقروح على وجهها جراء ارتدائها "الأقنعة الواقية" بحسب الوزير، الذي قال إن الصورة أرسلت له من إحدى المستشفيات مشيرا إلى أن الممرضة تعمل في إحدى أقسام العناية المركزة.

لكن في الواقع، وبحسب ناشطين، فإن الصورة لممرضة في البرازيل تدعى أماندا.

وتعتبر إيران من بين أكثر دول العالم تسجيلا لإصابات بالفيروس الجديد، وحتى يوم الجمعة وصل إجمالي الإصابات 79 ألفا فيما ارتفعت الوفيات إلى نحو 4900.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن مؤخرا أنه تمكن من صنع جهاز ذكي هو الأول من نوعه في العالم الذي يمكنه اكتشاف فيروس كورونا المستجد على بعد 100 مترا، في خطوة أثارت سخرية الإيرانيين على مواقع التواصل لاجتماعي.