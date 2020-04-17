أزمة كورونا

توصيات للتعامل معهن.. النساء الحوامل قد لايظهرن أعراض الإصابة بفيروس كورونا

17 أبريل 2020
دراسة تستبعد نقل المرأة الحامل المصابة بفيروس كورونا انتقاله للجنين
أوصت جامعة كولومبيا بفحص جميع النساء الحوامل الموشكات على الولادة

بينت دراسة أجريت في جامعة كولومبيا الأميركية إن "النساء الحوامل" قد لا يبدين أعراض الإصابة بفيروس كورونا، مما يعقد الكشف المبكر عن حالات الإصابة لديهن وقد يعرض أيضا الكوادر الطبية المتعاملة معهن لخطر العدوى.

وبينت الدراسة التي أجريت بمشاركة أكثر من 200 امرأة حامل ولدن في مستشفيات ولاية نيويورك، إصابة 33 منهن بالفيروس، فيما لم تظهر الأعراض على 29 امرأة منهن.

ونتيجة للدراسة أوصت الجامعة بفحص جميع النساء الحوامل الموشكات على الولادة، وحذرت الطبيبة دينا جوفمان المشاركة في الدراسة، أن "هناك مخاطرة في حال لم يعتمد الفحص".

ولم توص الدراسة بشكل محدد بفصل الأمهات المصابات عن أطفالهن حديثي الولادة، فيما بينت جوفمان أنه "بالنسبة لأم (مصابة) لا تظهر عليها أعراض وتشعر أنها بصحة جيدة، نعتقد أن هناك طرقًا يحتمل أن تبقيهما معًا".

وحتى الآن، لم تظهر الدراسات أن الفيروس التاجي يمر عبر حليب الأم، لكن جوفمان قالت إن الأمهات اللواتي لا يبدين أعراضا يجب أن يرتدين أقنعة أثناء وجودهن قرب أطفالهن حديثي الولادة.

وتوفيت امرأة حامل في بريطانيا أثناء مخاض الولادة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، فيما نجا الجنين الذي أظهرت الاختبارات أنه لا يحمل الفيروس.

 وشخصت إصابة رضيع بفيروس كورونا في بريطانيا بعد دقائق من ولادته، في ما عد أصغر حالة إصابة مسجلة بالفيروس.

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أزمة كورونا

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آخر الأخبار

 تراجع غير مسبوق في إجمالي الناتج الداخلي للصين بسبب كورونا

17 أبريل 2020
لستة أيام كتم المسؤولون في الصين سر تفشي فيروس جديد
لستة أيام كتم المسؤولون في الصين سر تفشي فيروس جديد

كشفت إحصاءات رسمية نشرت الجمعة، أن الاقتصاد الصيني شهد تراجعا للمرة الأولى في تاريخه في الفصل الأول، بلغت نسبته 6,8 بالمئة على مدى عام، إلى حد كبير بسبب فيروس كورونا المستجد الذي أدى إلى توقف نشاط البلاد.

ومع ذلك، لم يبلغ التراجع تقديرات مجموعة محللين استطلعت وكالة فرانس برس آراءهم وتحدثوا عن نسبة 8,2 بالمئة.

وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينيات القرن الماضي. وكان الاقتصاد الصيني سجل في الفصل الأخير من 2019 نموا بلغت نسبته 6 بالمئة على مدى عام.

وعلى مدى العام، لم تسجل الصين انكماشا في إجمالي ناتجها الداخلي منذ 1976. ويتابع المحللون بدقة الأرقام التي تنشرها بكين نظرا لوزن الصين في الاقتصاد العالمي.

وفي أوج انتشار وباء كوفيد-19 في العالم، اعترف الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينجيونغ أنه سيكون "على الصين مواجهة صعوبات جديدة وتحديات لإعادة تحريك النشاط والإنتاج".

وفرضت بكين في نهاية يناير في إطار سعيها لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة 4632 شخصا حسب الأرقام الرسمية، إجراءات عزل غير مسبوقة ألحقت ضررا بالنشاط الاقتصادي.

وعلى الرغم من تحسن الظروف الصحية في الأسابيع الأخيرة، ما زال مئات الملايين من الصينيين يحدون من تنقلاتهم خوفا من الإصابة بالفيروس.

ورأى المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مجموعة "كابيتال إيكونوميكس" أن اقتصاد الصين سيستأنف نموه بين أبريل ويونيو بعدما "واجه أقسى تباطؤ منذ الثورة الثقافية".

لكن متاعب الدولة الآسيوية العملاقة لن تنتهي، بل ستزداد الصعوبات حسب المحلل نفسه الذي تحدث عن ارتفاع البطالة وطلب داخلي ضعيف ووضع صعب في الخارج، وكلها عوامل ستؤثر على الصادرات.        
 