شركة أميركية تقترب من تطوير لقاح ضد كورونا.. ونتائج متوقعة هذا الصيف

أعلنت شركة دواء أميركية رائدة تلقيها تمويلا فدراليا بقيمة 483 مليون دولار لتسريع خططها لتطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة "موديرنا" إن المنحة التي تلقتها من هيئة البحوث والتطوير الطبية الحيوية المتقدمة التابعة لوزارة الصحة الأميركية سيخصص لإجراء تجارب على اللقاح ومن ثم طرحه للموافقة عليه من قبل إدارة الأغذية والدواء الأميركية (FDA).

وتنوي الشركة ومقرها ولاية ماساتشوستس تعيين 150 موظفا جديدا من أجل تصنيع جرعات للدراسات التي تجريها، والإنتاج على نطاق واسع إذا نجحت التجارب.

وتشير هذه الخطوة إلى أن عملية تطوير اللقاح وصلت إلى درجة متقدمة، لدرجة أن الاستعدادات جارية لاختباره بشكل أكبر وبدء تصنيعه، لكن ذلك لا يعني بعد أنه لقاح آمن.

وقد شرعت الشركة في دراسة تأثير اللقاح على البشر في مارس الماضي، لكن الباحثين قالوا إنه لن تتم الاستفادة منه على نطاق واسع قبل وقت مبكر من العام المقبل.

وقالت "موديرنا" إنها تخطط لبدء المرحلة الثانية للقاح في الربع الثاني من العام الجاري، والمرحلة الأخيرة في فصل الخريف.

ومن المتوقع الحصول على نتائج التجربة الأولى هذا الصيف.

ومن بين الشركات الأخرى التي تطور لقاحات شركة CanSino Biologics الصينية التي قالت الأسبوع الماضي إن الاختبارات البشرية الأولية أثبتت أن لقاحها "آمن" وأعلنت أنها ستبدأ قريبا المرحلة الثانية.

وتخططك شركة "جونسون آند جونسون" لبدء اختبارات على البشر بحلول سبتمبر، وتتوقع أن يكون اللقاح متاحا في وقت مبكر من العام المقبل.