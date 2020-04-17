أزمة كورونا

"صدمة لنصف مليون حامل".. وفاة بريطانية ثانية بكورونا بعد الولادة

17 أبريل 2020
دعوات للحكومة لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية النساء الحوامل
دعوات للحكومة لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية النساء الحوامل

توفيت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا بسبب فيروس كورونا المستجد بعد ثمانية أيام من الولادة، ما أثار دعوات للحكومة لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية النساء الحوامل "المذعورات" في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفق صحيفة "الغارديان".

وتوفيت سالينا شو، المصابة بالسكري، يوم عيد الفصح بعد إنجابها لابنتها، ونعاها أقرباؤها وأصدقاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت عائلتها حملة لجمع تبرعات لأطفالها.

ووفق الصحيفة، كانت شو قد نشرت فحصًا لطفلها الثالث، على فيسبوك في 18 مارس، وكتبت: "نحن نحبك ولا يمكننا الانتظار لمقابلتك بعد 6 أسابيع".

وقال شريكها، عبدول بانغورا، إنها كانت نباتية وتتمتع بصحة جيدة وتتبع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وتأتي هذه الأنباء بعد وفاة ماري أغيوا أغيابونغ، وهي ممرضة عملت في جناح عام في مستشفى لوتون وجامعة دونستابل لمدة خمس سنوات. وقد أنجبت الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، ابنتها ماري بعد أيام من نقلها إلى المستشفى في 7 أبريل، ولكنها توفيت يوم عيد الفصح أيضا.

وقالت منظمات تدعم النساء الحوامل إن الوفيات تسببت في صدمة لنصف مليون امرأة حامل في المملكة المتحدة واتهمت الحكومة بعدم إعطاء توجيهات واضحة لحمايتهن.

وقالت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد إن هناك بالفعل تدابير حماية قانونية للنساء كان لا بد من اتباعها خلال الوباء.

وأوضح متحدث باسم الوزارة: "إن توجيهاتنا في سبيلها إلى التحديث لتنص على أنه لا ينبغي مطالبة النساء الحوامل بمواصلة العمل إذا لم يكن ذلك مدعوماً بتقييم للمخاطر، وأنه ينبغي تقديم عمل بديل مناسب".

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أزمة كورونا

"صدمة لنصف مليون حامل".. وفاة بريطانية ثانية بكورونا بعد الولادة

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استعرضت إيران يوم الجمعة عربات التعقيم والمستشفيات المتنقلة ومعدات طبية أخرى في العيد الوطني للجيش، لتسليط الضوء على دور الجيش في مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي ضرب البلاد بقوة.

وأقيم الاستعراض الصغير "حماة الوطن سواعد السلامة" في مركز تدريب أمام مجموعة من القادة يضعون الكمامات على وجوههم. 

وكان المشهد بعيدا كل البعد عن المسيرات المعتادة في مناسبة اليوم الوطني للجيش، التي يظهر فيها عادة جنود المشاة، يسيرون بالخطوة المنتظمة، والصواريخ والغواصات والعربات المدرعة بينما تحلق الطائرات الحربية في الجو.

وقال الرئيس حسن روحاني في رسالة إلى الجنود نشرتها وسائل الإعلام الرسمية "بسبب البروتوكولات الصحية والاجتماعية، من غير الممكن تنظيم مواكب الجنود... العدو الآن خفي، والأطباء والممرضون هم من يقفون في الخطوط الأمامية لساحة المعركة".

ووجه قائد الجيش الميجر جنرال عبد الله موسوي الشكر لأكثر من 11 ألف من العاملين الطبيين العسكريين الذين يحاربون فيروس كورونا المستجد.

وربما يحاول النظام الإيراني من خلال هذا الاستعراض أن يظهر الجيش بمظهر المنقذ للشعب الإيراني من وباء كورونا الذي قتل وأصاب الآلاف في البلاد.

وكان الحرس الثوري عرض يوم أمس جهازا قال إنه يكشف كورونا على بعد 100 متر، ولكن هذا الكشف ووجه بموجة من السخرية والتشكيك.

وضرب مرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه الفيروس إيران بقوة أشد من أي مكان آخر في الشرق الأوسط. وزاد عدد الوفيات بحسب الإحصاءات الرسمية إلى 4869 يوم الخميس وقال تقرير برلمانى إن العدد الفعلى قد يكون ضعف هذه الرقم تقريبا.

وحذر نائب وزير الصحة إيراج حريرجي من أن العدوى قد تنتشر بشكل أكبر فى فصل الخريف.