"صدمة لنصف مليون حامل".. وفاة بريطانية ثانية بكورونا بعد الولادة

توفيت امرأة تبلغ من العمر 37 عامًا بسبب فيروس كورونا المستجد بعد ثمانية أيام من الولادة، ما أثار دعوات للحكومة لاتخاذ المزيد من التدابير لحماية النساء الحوامل "المذعورات" في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفق صحيفة "الغارديان".

وتوفيت سالينا شو، المصابة بالسكري، يوم عيد الفصح بعد إنجابها لابنتها، ونعاها أقرباؤها وأصدقاؤها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت عائلتها حملة لجمع تبرعات لأطفالها.

ووفق الصحيفة، كانت شو قد نشرت فحصًا لطفلها الثالث، على فيسبوك في 18 مارس، وكتبت: "نحن نحبك ولا يمكننا الانتظار لمقابلتك بعد 6 أسابيع".

وقال شريكها، عبدول بانغورا، إنها كانت نباتية وتتمتع بصحة جيدة وتتبع إرشادات التباعد الاجتماعي.

وتأتي هذه الأنباء بعد وفاة ماري أغيوا أغيابونغ، وهي ممرضة عملت في جناح عام في مستشفى لوتون وجامعة دونستابل لمدة خمس سنوات. وقد أنجبت الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، ابنتها ماري بعد أيام من نقلها إلى المستشفى في 7 أبريل، ولكنها توفيت يوم عيد الفصح أيضا.

وقالت منظمات تدعم النساء الحوامل إن الوفيات تسببت في صدمة لنصف مليون امرأة حامل في المملكة المتحدة واتهمت الحكومة بعدم إعطاء توجيهات واضحة لحمايتهن.

وقالت الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد إن هناك بالفعل تدابير حماية قانونية للنساء كان لا بد من اتباعها خلال الوباء.

وأوضح متحدث باسم الوزارة: "إن توجيهاتنا في سبيلها إلى التحديث لتنص على أنه لا ينبغي مطالبة النساء الحوامل بمواصلة العمل إذا لم يكن ذلك مدعوماً بتقييم للمخاطر، وأنه ينبغي تقديم عمل بديل مناسب".