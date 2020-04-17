أزمة كورونا

طبيب بلجيكي يصف مشروبا غازيا لمصابين بفيروس كورونا

17 أبريل 2020
طبيب بلجيكي يصف مشروبا غازيا للمصابين بفيروس كورونا
طبيب بلجيكي يصف مشروبا غازيا للمصابين بفيروس كورونا

قصة بالكاد يمكن تصديقها، طبيب تخدير يصف مشروب شويبس الغازي لبعض المصابين بضيق التنفس جراء كوفيد- 19.

القصة من بلجيكا، نقلتها جريدة "لوكانار أونشيني" المختصة في الكاريكاتير والسخرية، لكنها حقيقية وليست من نسج كاتب المقال.

طبيب علق على ما نقلته الصحيفة على تويتر بالقول "قد يبعث ذلك على الضحك لكنها مأساة بأتم معنى الكلمة.. أين هو القسم الذي أديناه في بداية الأمر؟".

في عيادة فيها حوالي ثلاثون سريرًا مخصصا للمصابين بفيروس كورونا المستجد، (6 منها للعناية المركزة) وصف الدكتور محمد سقالي المختص في التخدير لمرضاه الذين من المفروض أن يتلقوا من 2 إلى 6 لترات من الأكسجين في الدقيقة، قارورة مشروب شويبس سعة 33 سنتيلتر.

لماذا؟

في إجابته لصحفي جريدة "لوكانار أونشيني" قال الدكتور سقالي "لدينا احتياطيات قليلة من "البلاكينيل" ، لذلك أقوم بحجزها للحالات الخطيرة أو المعقدة، مثل كبار السن ومرضى السكر والسمنة.

ثم تابع بجرأة "بدلا من ذلك، بالنسبة للحالات البسيطة، فإن شويبس يعمل بشكل جيد للغاية"

لكن لماذا شويبس؟

يقول الطبيب إن المشروب يتوفر على مادة الكلوروكين التي كانت تستخدم قديما في علاج الملاريا. 

أطباء علقوا على ذلك بالقول إن سقالي ارتكب "انحرافا خطير" في مهنة الطب. لكن مدير العيادة دافع عن طبيبه بالقول "لا يوجد شيء غير عادي! إنه ليس علاجًا، إنه شيء إضافي، المشكلة في كون الأمر غير مألوف فقط".

وتخطّت حصيلة وفيات كوفيد-19 في بلجيكا أربعة آلاف فيما تخطّت حصيلة الإصابات 30 ألفا.

والأربعاء، أعلنت رئيسة الوزراء صوفي فيلميس تمديد تدابير الإغلاق المفروضة منذ أواسط مارس إلى الثالث من مايو المقبل، وحظر تنظيم كل "الأحداث الحاشدة" حتى 31 أغسطس.

وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق في بلجيكا في 19 أبريل.

ولم يتم تحديد أي موعد لإعادة فتح المدارس والشركات التجارية.

وقالت فيلميس إنه من المقرر أن يعقد اجتماع أزمة جديد الأسبوع المقبل لبحث خطة "الرفع التدريجي للإغلاق" التي ستطبّق اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

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إلغاء حفل زفاف ملكي في بريطانيا بسبب جائحة كورونا

17 أبريل 2020
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي

قالت تقارير إعلامية بريطانية إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام شهر مايو المقبل.

وقالت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر".

وأضاف المتحدث "إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت، سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".

وفي وقت سابق أكدت الملكة إيليزابيث أنها لن تستضيف حفل زفافهم في قصر باكنغهام، وكان ذلك قبل بدء إجراءات الإغلاق بالكامل الشهر الماضي.

ويُفهم أن الأميرة بياتريس تقضي إغلاقها مع إيدو في منزله بغرب لندن.

ويقيم باقي عائلة يورك بما في ذلك شقيقة الأميرة "بيا" الأميرة أوجيني، 30 عامًا،  حاليًا في منزل الأمير أندرو في رويال لودج.

وفي الوقت الذي يتعافي فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأدخل في حجر صحي ثم نقل إلى العناية المركزة، تستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 مارس لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة 13 ألف شخص في البلاد.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك لبي بي سي، قوله "لن أصدر أحكاما مسبقة على القرار الرسمي الذي سيتخذ، لكننا كنا في غاية الوضوح بأنه من المبكر التغيير". وأضاف "رغم أن الخط البياني لعدد الإصابات والوفيات يتسطح، لم يسجل بعد تراجعا، وأعتبر أن الأعداد لا تزال مرتفعة جدا".

وبريطانيا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 12868 مصابا فيها في المستشفيات وحدها، بينما يسود قلق حول الأعداد في دور المسنين التي لا تحتسب في الحصيلة اليومية التي تنشرها السلطات.

وللتصدي لانتشار الوباء تؤيد المعارضة العمالية تمديد تدابير العزل لكنها تطلب تفاصيل من الحكومة عن الطريقة التي تنوي اتباعها لرفعها.

ووصف جوناثان آشوورث المكلف الشؤون الصحية في الحزب العمالي تمديد العزل ثلاثة أسابيع إضافية بـ"المنطقي". وقال لشبكة بي بي سي "نتوقع تمديد العزل وندعمه (...) لكننا نريد أيضا تفاصيل أكبر من الحكومة عما سيحصل لاحقا".

ورد هانكوك بالقول "من المبكر جدا" التحدث عن خطة للخروج من العزل.