طبيب بلجيكي يصف مشروبا غازيا لمصابين بفيروس كورونا

قصة بالكاد يمكن تصديقها، طبيب تخدير يصف مشروب شويبس الغازي لبعض المصابين بضيق التنفس جراء كوفيد- 19.

القصة من بلجيكا، نقلتها جريدة "لوكانار أونشيني" المختصة في الكاريكاتير والسخرية، لكنها حقيقية وليست من نسج كاتب المقال.

طبيب علق على ما نقلته الصحيفة على تويتر بالقول "قد يبعث ذلك على الضحك لكنها مأساة بأتم معنى الكلمة.. أين هو القسم الذي أديناه في بداية الأمر؟".

في عيادة فيها حوالي ثلاثون سريرًا مخصصا للمصابين بفيروس كورونا المستجد، (6 منها للعناية المركزة) وصف الدكتور محمد سقالي المختص في التخدير لمرضاه الذين من المفروض أن يتلقوا من 2 إلى 6 لترات من الأكسجين في الدقيقة، قارورة مشروب شويبس سعة 33 سنتيلتر.

Des médecins qui prescrivent du schweppes pourrait faire sourire. C’est le signe d’une grave dérive ou l’on oublie notre promesse d’agir selon nos connaissances et en respectant notre ignorance. Quelle sera la prochaine étape si on laisse chacun agir selon son « intuition » ? pic.twitter.com/hme9VVFiUe — deray gilbert (@GilbertDeray) April 16, 2020

لماذا؟

في إجابته لصحفي جريدة "لوكانار أونشيني" قال الدكتور سقالي "لدينا احتياطيات قليلة من "البلاكينيل" ، لذلك أقوم بحجزها للحالات الخطيرة أو المعقدة، مثل كبار السن ومرضى السكر والسمنة.

ثم تابع بجرأة "بدلا من ذلك، بالنسبة للحالات البسيطة، فإن شويبس يعمل بشكل جيد للغاية"

لكن لماذا شويبس؟

يقول الطبيب إن المشروب يتوفر على مادة الكلوروكين التي كانت تستخدم قديما في علاج الملاريا.

أطباء علقوا على ذلك بالقول إن سقالي ارتكب "انحرافا خطير" في مهنة الطب. لكن مدير العيادة دافع عن طبيبه بالقول "لا يوجد شيء غير عادي! إنه ليس علاجًا، إنه شيء إضافي، المشكلة في كون الأمر غير مألوف فقط".

وتخطّت حصيلة وفيات كوفيد-19 في بلجيكا أربعة آلاف فيما تخطّت حصيلة الإصابات 30 ألفا.

والأربعاء، أعلنت رئيسة الوزراء صوفي فيلميس تمديد تدابير الإغلاق المفروضة منذ أواسط مارس إلى الثالث من مايو المقبل، وحظر تنظيم كل "الأحداث الحاشدة" حتى 31 أغسطس.

وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق في بلجيكا في 19 أبريل.

ولم يتم تحديد أي موعد لإعادة فتح المدارس والشركات التجارية.

وقالت فيلميس إنه من المقرر أن يعقد اجتماع أزمة جديد الأسبوع المقبل لبحث خطة "الرفع التدريجي للإغلاق" التي ستطبّق اعتبارا من مطلع مايو المقبل.