فيروس كورونا "عاش في الإنسان لسنوات" قبل أن يتحول إلى قاتل

ذكر فريق من العلماء في جامعة كامبريدج أن أول تفش لفيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون حدث في جنوب مدينة ووهان بوسط الصين في وقت مبكر من سبتمبر، وفق موقع ساوث تشينا مورنينغ بوست نقلا عن الدراسة.

وقام الباحثون الذين يحققون في أصل الفيروس بتحليل عدد كبير من السلالات التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم، وتوصلوا إلى أن تفشي الفيروس الأولي حدث في وقت بين 13 سبتمبر و 7 ديسمبر.

وقال عالم الوراثة بجامعة كامبريدج بيتر فورستر الخميس "إن الفيروس ربما يكون قد تحول إلى شكله النهائي الذي يتسم بـ"فعالية في البشر" قبل شهور، بيد أنه ظل داخل خفاش أو حيوان آخر أو حتى الإنسان لعدة أشهر دون إصابة أفراد آخرين.

ولا يزال العلماء يحاولون تحديد موقع المريض صفر، وكانوا يأملون في الحصول على مساعدة من العلماء في الصين، ولكن بعض العلامات المبكرة كانت تدفعهم إلى النظر في مناطق جنوبي ووهان، حيث تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة في ديسمبر..

ووفق الدراسة فقد نشأ فيروس كورونا في الخفافيش، وقد تبين أنه يشترك في جينات متطابقة بنسبة 96 في المئة مع فيروس تاجي آخر عزله العلماء الصينيون من فضلات الخفافيش في مقاطعة يونان الجنوبية الغربية في عام 2013.

ووفق الدراسة فقد حدثث مئات الطفرات بين كورونا الحالي والفيروس في يونان، وعادة ما يكتسب الفيروس طفرة واحدة في الشهر.

وقال الموقع إن بعض العلماء اشتبهوا في أن الفيروس ربما كان ينتشر بهدوء في الحيوانات المضيفة والبشر لسنوات ليتطور تدريجياً إلى شكل متكيف للغاية يمكن أن يصيب البشر.

وقد يكون التفشي الأول حدث مؤخرا ويتضمن الطفرات القليلة الأخيرة التي أكملت القفزة من سلالة غير ضارة إلى أخرى مسببة للمرض القاتل، وفقًا لفريق كامبريدج.