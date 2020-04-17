أزمة كورونا

فيروس كورونا "عاش في الإنسان لسنوات" قبل أن يتحول إلى قاتل

17 أبريل 2020
الفيروس قد يكون أكمل القفزة من سلالة غير ضارة إلى مسبب للمرض القاتل
الفيروس قد يكون أكمل القفزة من سلالة غير ضارة إلى مسبب للمرض القاتل

 ذكر فريق من العلماء في جامعة كامبريدج أن أول تفش لفيروس كورونا المستجد يمكن أن يكون حدث في جنوب مدينة ووهان بوسط الصين في وقت مبكر من سبتمبر، وفق موقع ساوث تشينا مورنينغ بوست نقلا عن الدراسة. 

وقام الباحثون الذين يحققون في أصل الفيروس بتحليل عدد كبير من السلالات التي تم جمعها من جميع أنحاء العالم، وتوصلوا إلى أن تفشي الفيروس الأولي حدث في وقت بين 13 سبتمبر و 7 ديسمبر.

وقال عالم الوراثة بجامعة كامبريدج بيتر فورستر الخميس "إن الفيروس ربما يكون قد تحول إلى شكله النهائي الذي يتسم بـ"فعالية في البشر" قبل شهور، بيد أنه ظل داخل خفاش أو حيوان آخر أو حتى الإنسان لعدة أشهر دون إصابة أفراد آخرين. 

ولا يزال العلماء يحاولون تحديد موقع المريض صفر، وكانوا يأملون في الحصول على مساعدة من العلماء في الصين، ولكن بعض العلامات المبكرة كانت تدفعهم إلى النظر في مناطق جنوبي ووهان، حيث تم الإبلاغ عن الفيروس لأول مرة في ديسمبر..

ووفق الدراسة فقد نشأ فيروس كورونا في الخفافيش، وقد تبين أنه يشترك في جينات متطابقة بنسبة 96 في المئة مع فيروس تاجي آخر عزله العلماء الصينيون من فضلات الخفافيش في مقاطعة يونان الجنوبية الغربية في عام 2013.

ووفق الدراسة فقد حدثث مئات الطفرات بين كورونا الحالي والفيروس في يونان، وعادة ما يكتسب الفيروس طفرة واحدة في الشهر. 

وقال الموقع إن بعض العلماء اشتبهوا في أن الفيروس ربما كان ينتشر بهدوء في الحيوانات المضيفة والبشر لسنوات ليتطور تدريجياً إلى شكل متكيف للغاية يمكن أن يصيب البشر.

وقد يكون التفشي الأول حدث مؤخرا ويتضمن الطفرات القليلة الأخيرة التي أكملت القفزة من سلالة غير ضارة إلى أخرى مسببة للمرض القاتل، وفقًا لفريق كامبريدج.

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الفيروس قد يكون أكمل القفزة من سلالة غير ضارة إلى مسبب للمرض القاتل
أزمة كورونا

فيروس كورونا "عاش في الإنسان لسنوات" قبل أن يتحول إلى قاتل

إسرائيل

عاصفة غضب من نجل نتانياهو بعد تغريدة الموت بكورونا

17 أبريل 2020
احتج نحو ألفي شخص على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية
احتج نحو ألفي شخص على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية

أثار نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الخميس عاصفة من الانتقادات برغبته في أن يموت إسرائيليون يساريون بفيروس كورونا المستجد، وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكان يائير نتانياهو، يرد على مظاهرة نُظمت في تل أبيب الخميس حيث احتج نحو ألفا شخص على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية في ظل إشراف نتانياهو على أزمة الفيروس.

وغرّد نيتزان هورويتز، زعيم حزب ميريتس اليساري، على تويتر بصورة له وهو يقف بين الحشد المتباعد اجتماعياً وهو يرتدي قناع الوجه، مما دفع نتانياهو الإبن إلى اتهامه بتعريض الصحة العامة للخطر.

وأضاف في وقت لاحق أنه يعتقد أن الاحتجاج كان شكلا من أشكال التجمع الجماهيري الذي من شأنه أن يساعد الفيروس القاتل على الانتشار.

وتابع نتانياهو الإبن "لذا من الناحية الإحصائية، هناك فرصة جيدة أن المتظاهرين اليساريين الليلة تسببوا في وفاة مستقبلية لمسنين. أتمنى أن لا يكونوا منا." في إشارة إلى معسكر اليمين.

الاحتجاجات هي واحدة من الأنشطة العامة القليلة المسموح بها بموجب قواعد الإغلاق الصارمة في إسرائيل التي تهدف إلى وقف انتشار الفيروس.

وينظم المتظاهرون من اليمين واليسار بانتظام مسيرات، بما في ذلك لتأييد نتنياهو، على الرغم من أن احتجاج الخميس كان أكبر بكثير من المظاهرات السابقة.

وأثارت تصريحات نتانياهو توبيخا فوريا، بما في ذلك من والده الذي أصدر مكتبه بيانا قال فيه إنه "يرفض هذه التصريحات رفضا قاطعا".

وأضاف البيان "لا توجد معسكرات سياسية في الكفاح ضد الفيروس، ولا ينبغي أن تكون".

وفي وقت لاحق، حذف يائير نتانياهو التغريدة، على الرغم من أنه استمر في نشر رسائل يدافع فيها عن نفسه، بما في ذلك رسالة يصف فيها الصحفيين بـ "الأغبياء".