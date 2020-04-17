أزمة كورونا

قفزة بنسبة 50 بالمئة.. الصين تعترف بمئات الوفيات الجديدة بكورونا

17 أبريل 2020
وفاة مدير مستشفى ووهان
وفاة مدير مستشفى ووهان

ارتفعت حصيلة ضحايا مرض كوفيد-19 في الصين الجمعة لتشمل 1290 وفاة إضافية، بعد مراجعة الأرقام من قبل بلدية ووهان حيث ظهر فيروس كورونا المستجد في نهاية ديسمبر. 

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات بكوفيد-19 في البلد الذي يضم أكبر عدد من السكان في العالم، إلى 4632 وفق هذه الأرقام الجديدة. كما ترتفع حصيلة الوفيات في مدينة ووهان وحدها بنسبة خمسين بالمئة إلى 3869.

وفي بيان ننشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت بلدية المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة أخضعوا للحجر منذ نهاية يناير، أن بعض المرضى توفوا في أوج الوباء في بيوتهم بسبب عدم قدرة المستشفيات على التكفل بهم.

لذلك لم يكن هؤلاء محتسبين في الإحصاءات الرسمية التي لا تشمل سوى المرضى الذين توفوا في المستشفيات.

وفي هذه الأرقام الجديدة، ارتفع عدد الإصابات أيضا لكن بمقدار 325 فقط ليصبح خمسين ألفا و333 في المدينة الواقعة في وسط الصين. وبذلك تجاوز مجموع الإصابات في جميع أنحاء الصين 80 ألفا.

وتؤكد الصين أنها تمكنت من احتواء المرض إلى حد كبير بينما شككت أصوات بالحصيلة الرسمية التي تنشرها السلطات الصينية.

وفي هذا الإطار، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن هناك بعض الغموض في إدارة الصين للوباء. وقال لصحيفة "فايننشال تايمز" إن "هناك أمورا جرت ولا نعرفها على ما يبدو".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى أن بلاده تجري تحقيقا شاملا بشأن التقارير التي تقول إن فيروس كورونا قد يكون تسرب من مختبرات ووهان.

 

اقرأ أيضا

وفاة مدير مستشفى ووهان
أزمة كورونا

قفزة بنسبة 50 بالمئة.. الصين تعترف بمئات الوفيات الجديدة بكورونا

الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي
آخر الأخبار

إلغاء حفل زفاف ملكي في بريطانيا بسبب جائحة كورونا

تراجع مبيعات السيارات في أوروبا إلى أكثر من 50 في المئة بسبب كورونا
اقتصاد

 تراجع سوق السيارات في أوروبا بنسبة 55 بالمئة في شهر مارس 

رغم الدراسات العلمية.. لا يزال البعض يعتقد أن فيروس كورونا المستجد نشأ في مختبر
صحة

تقرير: مصابون بفيروس كورونا يستجيبون لعقار تجريبي أنتجته شركة أميركية

الشحنة تحتوي على مجموعات فحوصات فيروس "كورنا COVID-19" مزيفة قادمة من بريطانيا.
عربي ودولي

"أشبه بالمقامرة".. هكذا خدعت شركات صينية الحكومة البريطانية

طبيب بلجيكي يصف مشروبا غازيا للمصابين بفيروس كورونا
أزمة كورونا

طبيب بلجيكي يصف مشروبا غازيا لمصابين بفيروس كورونا

ولاية نيويورك تسجل 594 وفاة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع عدد المتوفين داخل الولاية إلى 4159
عربي ودولي

لا تخلو من مفاجأت.. قائمة بالدول الأكثر حماية من فيروس كورونا المستجد

آخر الأخبار

إلغاء حفل زفاف ملكي في بريطانيا بسبب جائحة كورونا

17 أبريل 2020
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي
الأميرة بياتريس وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي

قالت تقارير إعلامية بريطانية إن الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيلي موتسي، ألغيا زفافهما الملكي بسبب الإغلاق العام في المملكة المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا.

وكانت الأميرة بياتريس قد قلصت في شهر مارس، خطط الزفاف وألغت حفل استقبال كان من المقرر عقده في قصر بكنغهام شهر مايو المقبل.

وقالت مجلة بيبول نقلا عن متحدث باسم الخطيبين "لا توجد خطط لتغيير الأماكن أو إقامة حفل زفاف أكبر".

وأضاف المتحدث "إنهما لا يفكران حتى في الزفاف في هذا الوقت، سيأتي وقت لإعادة الترتيب، لكن هذا لم يحن بعد".

وفي وقت سابق أكدت الملكة إيليزابيث أنها لن تستضيف حفل زفافهم في قصر باكنغهام، وكان ذلك قبل بدء إجراءات الإغلاق بالكامل الشهر الماضي.

ويُفهم أن الأميرة بياتريس تقضي إغلاقها مع إيدو في منزله بغرب لندن.

ويقيم باقي عائلة يورك بما في ذلك شقيقة الأميرة "بيا" الأميرة أوجيني، 30 عامًا،  حاليًا في منزل الأمير أندرو في رويال لودج.

وفي الوقت الذي يتعافي فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، وأدخل في حجر صحي ثم نقل إلى العناية المركزة، تستعد الحكومة البريطانية لإعلان تمديد تدابير العزل المطبقة منذ 23 مارس لمكافحة الفيروس الذي أودى بحياة 13 ألف شخص في البلاد.

وأعلن وزير الصحة مات هانكوك لبي بي سي، قوله "لن أصدر أحكاما مسبقة على القرار الرسمي الذي سيتخذ، لكننا كنا في غاية الوضوح بأنه من المبكر التغيير". وأضاف "رغم أن الخط البياني لعدد الإصابات والوفيات يتسطح، لم يسجل بعد تراجعا، وأعتبر أن الأعداد لا تزال مرتفعة جدا".

وبريطانيا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء الذي أودى بحياة 12868 مصابا فيها في المستشفيات وحدها، بينما يسود قلق حول الأعداد في دور المسنين التي لا تحتسب في الحصيلة اليومية التي تنشرها السلطات.

وللتصدي لانتشار الوباء تؤيد المعارضة العمالية تمديد تدابير العزل لكنها تطلب تفاصيل من الحكومة عن الطريقة التي تنوي اتباعها لرفعها.

ووصف جوناثان آشوورث المكلف الشؤون الصحية في الحزب العمالي تمديد العزل ثلاثة أسابيع إضافية بـ"المنطقي". وقال لشبكة بي بي سي "نتوقع تمديد العزل وندعمه (...) لكننا نريد أيضا تفاصيل أكبر من الحكومة عما سيحصل لاحقا".

ورد هانكوك بالقول "من المبكر جدا" التحدث عن خطة للخروج من العزل.