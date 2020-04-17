أزمة كورونا

للوقاية من كورونا.. احتياطات يجب اتباعها لدى التسوق

17 أبريل 2020
يعيش كثيرون حالة أقرب للاستنفار لدى تسوقهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية والمواد التموينية اللازمة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خوفا من انتقال العدوى لهم.
يعيش كثيرون حالة أقرب للاستنفار لدى تسوقهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية والمواد التموينية اللازمة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خوفا من انتقال العدوى لهم.

يعيش كثيرون حالة أقرب للاستنفار لدى تسوقهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية والمواد التموينية اللازمة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خوفا من انتقال العدوى لهم.

ويخشى البعض التعرض للفيروس سواء بمخالطة آخرين في مراكز التسوق، أو ملامسة البضائع التي قد تكون معرضة للفيروس من قبل أحد المصابين.

وبينما تطمئن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة المتسوقين بأن الفيروس لا ينتقل عن طريق الطعام، ولا بد من دخوله الجهاز التنفسي لتنتقل العدوى إلى الشخص، يطرح البعض تساؤلات من قبيل: ماذا سيحصل لو لمست بضائع ملوثة بالفيروس ثم لمست عيني أو أنفي؟

ومن الممكن أن تنتقل للإنسان أوبئة مختلفة عن طريق تناول الطعام، كالكبد الوبائي والأمراض الناجمة عن فيروسات الجهاز الهضمي. لكن الدراسات المحدودة نسبيا بشأن فيروس كورونا لم تثبت انتقاله سوى عبر الجهاز التنفسي، حتى الآن.

"لا يوجد إثبات بشأن وجود علاقة ما بين أغلفة الطعام وانتقال كوفيد-19. ومع ذلك، إذا رغبت، بإمكانك مسح أغلفة الطعام وتركها لتجف بالهواء، كإجراء وقائي إضافي"، تقول هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وحتى اليوم، لا تتوفر أبحاث كافية للتثبت من كيفية انتقال العدوى من خلال التسوق. لكن الجهات المتخصصة تنصح باتباع قواعد الوقاية لدى المخالطة والتلامس مع الأسطح الملوثة كسلوك يومي للتعامل مع أي حالة قد يحتار الشخص بشأن التصرف معها، بما في ذلك التسوق.

وشاركت هيئة الغذاء والدواء الأميركية مجموعة من الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل أي شخص قد يضطر لزيارة أحد مراكز التسوق:

حضر قائمة تسوق كاملة ودقيقة مسبقا.

احرص على ارتداء الكمامة أو تغطية الوجه بعازل فعال خلال التجول في الأسواق.

احرص على الحفاظ على مسافة شخصية آمنة خلال التسوق، على ألا تقل عن نحو مترين عن الآخرين.

احرص على غسل يديك بعد التسوق وبعد ملامسة البضائع.

امسح أغلفة البضائع بمواد معقمة واتركها لتجف، إذا رغبت بأمان أكثر.

وينصح البعض بتعقيم مقبض عربة التسوق إن أمكن، وارتداء قفازات على أيدي نظيفة ومعقمة لدى التعامل مع أي منتجات معرضة لملامسة أو سعال أو تنفس الغير، وخلعها بشكل آمن فور الوصول إلى بيئة نظيفة، والتأكد من تكرار  غسل اليدين بالصابون جيدا لمزيد من الاحتياط.

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يعيش كثيرون حالة أقرب للاستنفار لدى تسوقهم للحصول على احتياجاتهم الأساسية والمواد التموينية اللازمة، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خوفا من انتقال العدوى لهم.
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قالت منظمة الصحة العالمية الجمعة إنها غير متأكدة مما إذا كان وجود أجسام مضادة في الدم يعطي حماية كاملة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر كبير خبراء الطوارئ في المنظمة مايك ريان في إفادة صحفية أن الأجسام المضادة حتى لو كانت فعالة، فلا توجد مؤشرات تذكر على أن أعدادا كبيرة من الأشخاص طوروها وبدأوا في توفير ما يسمى "بمناعة القطيع" للسكان.

وتابع قائلا "تشير معلومات أولية كثيرة تصل إلينا في الوقت الراهن إلى أن نسبة منخفضة جدا من السكان تحولت إلى إنتاج أجسام مضادة."

وأضاف أن هناك "توقعات أن الأغلبية في المجتمع ربما تكون قد طورت أجساما مضادة، فيما يشير الدليل العام إلى عكس ذلك وقد لا يحل مشكلة الحكومات".

ولا يوجد حتى الآن دواء معتمد لكوفيد-19، وهو مرض شديد العدوى ناتج عن فيروس كورونا المستجد وأصاب أكثر من مليوني شخص في أنحاء العالم.
 