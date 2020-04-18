أزمة كورونا

أوربا قد تكون اجتازت "ذروة الوباء" لكنها لا تزال على "هضبة عالية"

18 أبريل 2020
فريق طبي فرنسي ينقلون مريضا في هليكوبتر لعلاجه في ألمانيا- 30 مارس 2020
فريق طبي فرنسي ينقلون مريضا في هليكوبتر لعلاجه في ألمانيا- 30 مارس 2020

قال مسؤولون صحيون أوربيون إن القارة يبدو أنها "اجتازت ذروة وباء كورونا" فيما تبدو المستشفيات أقل اكتظاظا في إسبانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء في القارة.

وقال بيير لويجي لوبالكو، عالم الأوبئة في جامعة بيزا، الذي يقدم المشورة لمنطقة بوليا الإيطالية بشأن الاستجابة للوباء، "لقد وصلت الذروة بالفعل، ونحن نتعافى بالمعنى الدقيق للكلمة، من وجهة نظر الرعاية الصحية، أصبح الأمر أسهل بكثير الآن".

وفي الدانمرك أعادت الحكومة فتح المدارس الابتدائية هذا الأسبوع، وستفعل ألمانيا ذلك في أوائل مايو، وستسمح النمسا لمحلات البستنة ببيع الزهور مرة أخرى، ويمكن للإيطاليين العودة إلى متاجر الكتب.

ويعد المسؤولون الإسبانيون بـ "مرحلة خفض التصعيد" ويريدون استئناف مشاريع البناء وفتح بعض المصانع مع التباعد الاجتماعي المناسب.

مع هذا يقول هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية فى أوربا إن "سحابة العاصفة " من الوباء "مازالت تخيم بشدة على المنطقة الأوروبية".

ولا تزال القارة تشهد أعدادا كبيرة من الوفيات، وتستأثر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بنحو ثلثي الوفيات المسجلة في جميع أنحاء العالم والبالغ عددها أكثر من 150 ألف حالة.

ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع الخطوات الأولية الأولى نحو إعادة الحياة الطبيعية بأنها "جليد رقيق"، مضيفة أن الوضع يتطلب الحذر وليس الثقة الزائدة.

وفى الأسابيع الأخيرة قالت السلطات الصحية الألمانية إن معدل الإصابات الجديدة قد انخفض.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عندما أعلنت أن المتاجر الصغيرة ستفتح أبوابها بعد عطلة نهاية الأسبوع، "مع فتح المدارس أبوابها تدريجيا الشهر المقبل".

وقالت ميركل لرويترز "هناك ضوء في نهاية النفق، ولكننا الآن في مرحلة حساسة وخطيرة فى هذا الوباء".

وقالت نائبة الأمين العام لنقابة الأطباء في مدريد أنجيلا هيرنانديز "لا أعتقد أن النهاية قريبة جداً بالضرورة أو أننا في تراجع خطي مستمر".

مع هذا تبين الأرقام انخفاض عدد المرضى فى العناية المركزة في إيطاليا بنسبة 25 فى المائة مقارنة بالذروة التى كانت عليها منذ أسبوعين. وتقول المستشفيات إن "العبء قد خف".

ولا تزال إيطاليا تبلغ عن 600 حالة وفاة في اليوم بعد أن سجلت أكثر من 20 ألف وفاة بسبب المرض، وقد توفي أكثر من 100 طبيب في البلاد كما أن من المتوقع أن يتقلص اقتصاد البلاد بنسبة تسعة في المائة هذا العام.

وفي فرنسا، أعلنت السلطات بحذر عن بداية نهاية ذروة الإصابات، وقال جيروم سالومون نائب وزير الصحة الفرنسي هذا الأسبوع أنه لأول مرة منذ بدء الجائحة انخفض عدد المرضى الذين تم ادخالهم إلى المستشفيات الفرنسية.

وقال مارتن هيرش المسؤول في مجموعة مستشفيات أوربية عامة، إنه "في منطقة باريس، وهي الأكثر تضرراً من الفيروس التاجي، استقر العدد الإجمالي للحالات للمرة الأولى منذ بدء الوباء".

وقال هيرش إننا "الآن في ما نسميه "الهضبة العالية"، وهو ما يعني تحقيق استقرار على مستوى عال جدا من الإصابات، مع زيادة عدد الحالات فى وحدات الشيخوخة".

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أزمة كورونا

الطائرات المسيرة.. سلاح السلطات في رواندا للإيقاع بالمخالفين للحجر الصحي

18 أبريل 2020
كيغالي، عاصمة رواندا
كيغالي، عاصمة رواندا

تستخدم رواندا طائرات مسيرة لإعلام سكان العاصمة كيجالي بإجراءات العزل العام المفروضة بهدف احتواء تفشي وباء كورونا، وللمساعدة أيضا في الإمساك بأولئك الذين ينتهكون تلك الإجراءات.

وبينما توقف الشرطة السيارات في الشوارع لسؤال ركابها وسؤال المارة عن سبب خروجهم من منازلهم، تحلق طائرتان مسيرتان فوقهم، حيث تذيع إحداها تعليمات الحظر بينما تراقب الأخرى التحركات.

وقال المتحدث باسم الشرطة جون بوسكو كابيرا "الطائرات المسيرة تحلق في المناطق التي يصعب إقامة نقاط تفتيش فيها وحيث لا يمكن القيام بدوريات هناك".

وكان من بين منتهكي الحظر امرأة تظاهرت بأنها ذاهبة لإجراء مقابلة إذاعية في حين كانت في الحقيقة متجهة إلى كنيسة على الرغم من الحظر المفروض على التجمعات العامة.

واعتقلت الشرطة المرأة وتم احتجازها لعدة أيام.

وقال كابيرا إن الشرطة احتجزت أيضا رجلا كان معه تصريح بالخروج لنقل الغذاء لكن تم رصده وهو ينقل الخمور بدلا من ذلك.

وأضاف قائلا "كل ما نريده من الناس.. أن يبقوا في بيوتهم".

ومثل كثير من الدول الأفريقية يوجد في رواندا حالات إصابة محدودة نسبيا بفيروس كورونا حتى الآن، إذ سجلت 138 حالة إصابة دون وفيات. لكن ثمة مخاوف من أن يحدث الوباء أضرارا جسيمة في أفقر قارات العالم خلال الأشهر القادمة.

وبدأت رواندا حالة العزل العام في 21 مارس حيث لا يسمح للسكان بالخروج من منازلهم إلا لشراء الغذاء والدواء كما تم حظر التنقل بين المدن والمقاطعات. ومددت السلطات هذه الإجراءات حتى 30 أبريل.

وصارت الشوارع وسط كيغالي شبه خالية، عقب الإجراءات الصارمة التي أعلنتها الحكومة، وما تبعها من إغلاق للمحلات في العاصمة.

وصارت محطات الحافلات خالية من الناس، وساد الهدوء السوق الأساسي في البلاد الذي يكون عادة نشطا. في الأثناء، تدفق الناس على المراكز التجارية لشراء مؤن غذائية متوقعين أن يطول الحجر.

وكانت منظمة الصحة العالمية عبرت مرات عدة عن قلقها من انتشار الوباء في القارة الإفريقية التي تفتقد أنظمتها الصحية إلى وسائل مكافحة الأمراض.